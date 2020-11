COVID-19 :

Parfois, la réalité dépasse la fiction. Mais justement, nous pouvons trouver un soulagement dans des situations telles que celles que nous vivons après l’épidémie de SRAS-CoV-2. Et c’est qu’une enquête menée par des experts des universités de Chicago et de l’État de Pennsylvanie, à la fois aux États-Unis, et de l’Université d’Aarhus, au Danemark, conclut que Les amateurs de films d’horreur sont mieux préparés psychologiquement à la pandémie.

Que pouvons-nous apprendre d’un film d’horreur? Bien que la plupart des gens l’abordent avec l’intention de divertir plutôt que d’apprendre quelque chose, les histoires de peur ou de situations extrêmes qui y sont liées présentent d’abondantes opportunités d’apprentissage. La fiction permet au public d’explorer une version imaginée du monde sans trop d’effort, et les téléspectateurs peuvent apprendre à gérer de nouvelles situations sociales et à pratiquer leurs compétences en matière de régulation des émotions.

«Dans cette étude, nous avons montré que les personnes les plus fréquemment impliquées dans des phénomènes fictifs effrayants, tels que Les fanatiques d’horreur et les curieux morbides ont montré une résilience psychologique plus robuste pendant la pandémie COVID-19. De plus, regarder des films traitant des bouleversements sociaux qui pourraient survenir dans une telle situation était associé à une meilleure préparation à la pandémie », affirment les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans« Personnalité et différences individuelles ».

Les auteurs disent que l’une des raisons pouvant expliquer que les films d’horreur sont en corrélation avec moins de détresse psychologique est que permet au public de gérer les émotions négatives dans un environnement sûr. Expérimenter la peur du meurtrier ou du monstre à l’écran donne au public l’occasion de ressentir l’émotion et de mettre en pratique des compétences de régulation émotionnelle. Gérer les émotions négatives dans un environnement sûr, comme en regardant un film d’horreur, peut aider les gens à affiner leurs stratégies pour faire face à la peur et à le faire plus calmement dans des situations hypothétiques de la vie réelle.

De la même forme, ceux qui sont morbidement curieux et sont des amoureux du genre d’horreur ont montré des types de résilience divergents. Pendant ce temps, il fanatique d’horreur éprouvé moins de détresse psychologique, les individus les plus morbides ont montré une plus grande résilience positive. Une histoire antérieure de regarder des films d’horreur peut aider à améliorer la détresse psychologique qui accompagne les événements dysphoriques, mais peut ne pas offrir de stratégies pour profiter de la vie au milieu d’expériences négatives.

D’un autre côté, le morbide semble promouvoir une résilience positive, c’est-à-dire des expériences positives face à des stimuli menaçants. Vraisemblablement, cela se produit par un changement psychologique du rapport coût-bénéfice de la réponse à un stimulus dangereux. L’individu atteint de morbidité peut ne pas voir la pandémie comme un événement négatif terrible (ou du moins pas seulement comme cela). Vous pouvez plutôt y voir une sorte d’opportunité.

La clé: l’expérience antérieure

“Alors que la pandémie du COVID-19 a touché presque tout le monde d’une manière ou d’une autre, il y a des gens qui semblent mieux gérer les effets psychologiques.. Dans notre travail, nous spéculons sur l’idée qu’une expérience antérieure avec des genres particuliers de fiction, à savoir la pandémie et la fiction d’horreur, serait associée à une meilleure préparation et une meilleure résilience psychologique pendant la pandémie COVID-19. Nos résultats soutiennent l’idée que la fiction peut fournir une simulation utile des deux scénarios – dans le cas des films pandémiques – et des scénarios généralement désastreux – dans le cas des films d’horreur. L’expérience de ces simulations peut profiter à l’utilisateur grâce à la préparation et à la pratique à la fois de compétences spécifiques pertinentes pour des situations particulières et de compétences plus générales associées à la régulation émotionnelle », soulignent les chercheurs.

«Nous avons également constaté que la curiosité morbide, un trait de personnalité précédemment associé à l’intérêt pour l’horreur, était associée à une résilience positive accrue pendant la pandémie de COVID-19. Il est important de noter que ces effets étaient significatifs même en tenant compte de variables telles que l’âge, le sexe, le revenu et les facteurs généraux de personnalité», Concluent les experts.