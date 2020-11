COVID-19 :

Deux laboratoires sont dans la dernière ligne droite pour le vaccin 0:59

Note de l’éditeur: David Oshinsky dirige la Division des sciences humaines médicales à l’Université de New York Langone Health et est membre du Groupe de travail sur les vaccins sur l’éthique et la politique. Son livre, “Polio: An American Story”, a remporté le prix Pulitzer d’histoire en 2006. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les vôtres.

. – Les gros titres sur le coronavirus cette semaine sont alarmants et encourageants. Premièrement, la mauvaise nouvelle: les hospitalisations aux États-Unis ont doublé depuis la fête du Travail, dépassant les chiffres enregistrés à tout moment depuis le début de la pandémie. Loin de «tourner le virage», le pays fait face à un hiver dangereux alors que les températures commencent à baisser et que la saison de la grippe s’installe.

Mais il y a aussi une bonne nouvelle: deux candidats vaccins contre le covid-19 se sont montrés prometteurs, suscitant l’espoir que le virus pourrait être contenu.

Le vaccin développé par le géant pharmaceutique Pfizer et son partenaire allemand, BioNTech, serait efficace à 90% dans les essais de phase 3, impliquant plus de 40 000 volontaires. Cela signifie que parmi ceux qui l’ont reçu, il y avait 90% moins de cas de Covid-19 «symptomatique» que ceux qui ont reçu un placebo. Un vaccin similaire fabriqué par la société de biotechnologie Moderna a montré une efficacité légèrement meilleure (95%), même si les données des deux sociétés sont préliminaires et qu’il faut plus de temps pour montrer leur efficacité. Étant donné qu’un vaccin antigrippal typique a la chance d’être efficace à 60%, les résultats sont pour le moins encourageants.

Ce que nous devons apprendre du vaccin contre la polio

La course pour un vaccin au milieu d’un examen public aussi intense rappelle une histoire similaire de l’ère du baby-boom, après la Seconde Guerre mondiale. La maladie à l’époque était la polio, une infection virale qui descendait comme un fléau sur le pays chaque été. Le virus attaquait principalement les enfants, tuant et paralysant environ 50 000 enfants chaque année. Les cinémas étaient vides, les piscines cadenassées, les jeunes avaient du mal à utiliser des béquilles et des orthèses pour les jambes. Les salles d’hôpital étaient complètement remplies de poumons de fer. La science n’a pas tardé à triompher, et le Dr Jonas Salk a mis au point un vaccin qui finirait par éliminer la menace de la polio dans le monde développé, et ce faisant, nous avons appris de précieuses leçons, certaines assez douloureuses, dont nous devons tenir compte aujourd’hui. pendant que nous recherchons un vaccin pour se débarrasser de la covid-19.

Les années 40 et 50 ont précédé le rôle clé que le gouvernement fédéral jouera plus tard dans les tests de médicaments et de vaccins. La croisade contre la polio a été menée par une organisation caritative privée, la Marche des dix sous, et les millions de parents terrifiés qu’elle a recrutés pour la cause. En général, il faut plus d’une décennie pour mettre au point un vaccin efficace. Sous une énorme pression, la Marche des dix sous a publié le vaccin antipoliomyélitique inactivé de Jonas Salk en moins de quatre ans.

Les essais du vaccin Salk de 1954 restent la plus grande expérience de santé publique de l’histoire américaine. Plus d’un million d’enfants d’âge scolaire ont participé, certains recevant trois doses du vaccin Salk, d’autres un placebo similaire. Il a fallu une année complète pour analyser les résultats à l’ère pré-informatique, mais les résultats étaient surprenants. “LE VACCIN DE SALK FONCTIONNE!” manchettes proclamées le 12 avril 1955. «POLIO WAS D.ATED».

Le président Dwight D. Eisenhower a invité Salk à la Maison Blanche, où il a félicité le jeune chercheur pour avoir sauvé les enfants du monde. “Je n’ai pas de mots pour vous remercier”, a déclaré le président, la voix tremblante d’excitation. “Je suis vraiment vraiment content.”

Erreurs de vaccin antipoliomyélitique

Puis le désastre a frappé. En quelques semaines, le vaccin miracle, conçu pour mettre fin à la polio, a été accusé d’être à l’origine de la maladie. Des rapports ont fait état d’enfants nouvellement vaccinés emmenés aux urgences. Il s’est avéré que le succès étonnant des essais de Salk avait conduit le public à exiger le lancement immédiat du vaccin. Et le gouvernement avait cédé rapidement, permettant à cinq sociétés pharmaceutiques d’augmenter leur production sans surveillance adéquate. Le pire délinquant, Cutter Laboratories de Berkley, en Californie, a publié un vaccin tellement contaminé par le poliovirus vivant que 164 enfants ont été paralysés de façon permanente et 10 sont morts.

Bien que presque oublié aujourd’hui, l’incident Cutter a déclenché une révolution réglementaire dans laquelle les vaccins sont rigoureusement testés pour garantir à la fois efficacité et sécurité. Il n’y a pas eu un seul cas de polio causé par le vaccin Salk inactivé depuis cette terrible période de 1955, malgré des milliards de doses administrées dans le monde.

Vaccins contre le coronavirus

Le rythme vertigineux auquel les vaccins actuels contre le covid-19 sont préparés rappelle l’histoire de la poliomyélite, en partie parce que le terme «vitesse d’enroulement» (nom de l’opération sous laquelle les vaccins contre le covid-19 sont développés ) est mal compris. Aucun coin de sécurité trouvé. Les données des tests de phase 3 ont été minutieusement étudiées et il y a eu des pauses au moindre signe de problème. Les effets indésirables d’un vaccin apparaissent massivement dans une petite fenêtre de temps après la vaccination, et cela fait deux mois que les volontaires ont reçu la dose finale de COVID-19.

La principale différence réside dans le rôle considérablement élargi du gouvernement fédéral dans le financement de la recherche, du développement et de la distribution de ces vaccins. Plutôt que d’éliminer les étapes, il leur a permis de procéder simultanément, de sorte que la fabrication peut avoir lieu pendant que les vaccins sont testés. Cela augmente le risque financier pour le gouvernement, mais pas le risque produit pour le public.

Pourtant, de nombreuses questions restent sans réponse. Les chiffres notables fournis par Pfizer et Moderna sont venus dans des communiqués de presse, jusqu’à présent, rien n’a été évalué par les pairs. Combien de temps l’immunité durera-t-elle? Cela variera-t-il entre les données démographiques? Prévenez-vous les cas qui nécessitent actuellement une hospitalisation? Dans le cas de Pfizer, un vaccin qui nécessite un stockage à moins 70 degrés Celsius peut-il apparaître de manière réaliste chez votre médecin ou à la pharmacie locale?

Ce qui manque encore dans les vaccins Covid-19

Pfizer et d’autres fabricants devraient demander une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, un levier qui a été utilisé avec parcimonie. dans le passé et permettant à la FDA de rendre un produit non approuvé disponible en cas d’urgence médicale. Certains experts, qui considèrent un AUS prématuré, ont suggéré des mesures moins radicales telles que «l’accès élargi», dans lequel les patients atteints de maladies potentiellement mortelles peuvent accéder à des traitements expérimentaux lorsqu’il n’y a pas d’options comparables.

Malheureusement, alors que nous essayons d’accélérer les moyens de protéger les personnes les plus exposées au covid-19, nous sommes également confrontés à un inconvénient. Les sondages d’opinion montrent un scepticisme croissant chez les Américains à l’égard d’un processus de vaccination dont ils craignent qu’il n’évolue trop vite.

Ce n’est pas une surprise. Les années de la polio ont prouvé que la magie de laboratoire faisait partie d’une solution plus large. Les gens devaient être convaincus que les normes scientifiques étaient maintenues, urgentes ou non, et les scientifiques devaient savoir qu’un vaccin efficace exige une confiance totale du public.

La polio est une leçon à retenir.