COVID-19 :

L’Europe en alerte pour Coronavirus 2:00

Londres . – Les ordonnances de confinement se multiplient à travers l’Europe alors que les cas de Covid-19 augmentent de façon exponentielle. Cela menace de faire exploser les services de santé à travers le continent.

Craignant que tous ses lits de soins intensifs ne soient pleins à la mi-novembre, la France a mis en place des restrictions à l’échelle nationale fin octobre, tout comme la Belgique et l’Irlande. Les restrictions plus souples de l’Allemagne, appelées “soft lockdown”, ont commencé lundi, l’Autriche emboîtant le pas mardi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à un deuxième verrouillage en Angleterre plus tard cette semaine, tandis que des augmentations quotidiennes record des infections à coronavirus en Italie semblent annoncer une autre série de restrictions sévères.

Les infections à Covid-19 augmentent en Europe 2:56

Alors que les pays tentent de lutter contre le virus avant la saison de Noël, les experts appellent les gouvernements européens à repenser leur approche pandémique, à corriger leurs angles morts et à éviter une nouvelle flambée de la maladie l’année prochaine, un processus qui pourrait encore faire dérailler le économies.

«Nous sommes allés si loin dans la voie avec nos mesures très indirectes, comme les fermetures, et nous n’avons même pas compris les deux principes de base: nous n’identifions pas tous les cas, et quand nous le faisons, les gens ne respectent pas totalement l’isolement et quarantaines “, a déclaré à CNN Mark Woolhouse, professeur de maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg.

“Je pense que nous avons fait plusieurs pas en avant pour résoudre le problème immédiat au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe”, a ajouté Woolhouse.

Le Dr Margaret Harris, porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré au journal britannique The Guardian que le “chaînon manquant” dans la gestion européenne du coronavirus est la gestion de l’auto-isolement. “Ce n’est pas seulement l’isolement des personnes malades, c’est l’isolement des personnes qui ont des contacts et sont des contacts de premier degré”, a-t-il déclaré.

L’Europe bat des records d’infections au Covid-19 0:42

Respect des ordonnances de garde

L’OMS ne préconise pas les ordonnances de verrouillage comme principal moyen de contrôler le virus. Mais si des fermetures se produisent, les gouvernements doivent utiliser le “temps supplémentaire accordé” par les restrictions “pour développer leurs capacités à détecter, isoler, tester et traiter tous les cas; suivre et mettre en quarantaine tous les contacts; engager, autonomiser et permettre aux populations de conduire la réponse de la société et plus encore », a écrit l’OMS en octobre.

Après la première série de verrouillages au printemps, les pays européens ont rouvert prématurément leurs économies, disent les experts, sans mettre en place des garanties importantes telles que la recherche des contacts et les quarantaines.

Au 1er juillet, l’Espagne avait complètement rouvert ses frontières à tous les pays et avait levé les périodes de quarantaine. Au cours de l’été, le Royaume-Uni a exigé que les voyageurs de certains pays à haut risque s’isolent, mais d’autres ont été autorisés à entrer et sortir sans dépistage.

Les sondages suggèrent que la majorité des Britanniques disent qu’ils se conformeraient aux mesures d’auto-isolement, mais les preuves suggèrent que cela ne se produit tout simplement pas dans la réalité. Selon une étude pré-imprimée entre mars et 5 août, moins de 20% des personnes signalant des symptômes du COVID-19 en Angleterre se conformaient aux réglementations d’auto-isolement du pays.

Harris dit que le renforcement est la clé: “Ainsi, par exemple, dans un endroit comme Hong Kong, ils vous ont appelé tous les jours ou la police venait chez vous”, a-t-il déclaré au Guardian.

Les pays de la région Asie-Pacifique sont devenus l’étalon-or sur la manière de faire respecter cela. En Australie, qui reste fermée à la plupart des non-Australiens, presque tous les voyageurs entrant dans le pays doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire de deux semaines dans un hôtel ou une installation.

À Singapour, tous les voyageurs, à l’exception de ceux des pays exemptés, doivent rester dans un établissement spécifique pendant 14 jours, porter un bracelet électronique et recevoir des visites ou des appels de routine des agents de l’immigration.

Bien que ces mesures puissent sembler draconiennes, de nombreux pays et territoires d’Asie-Pacifique qui ont strictement appliqué des mesures d’isolement et de quarantaine pendant la pandémie sont traditionnellement des démocraties libérales.

Les experts disent que les gouvernements européens doivent faire plus pour aider les gens à s’isoler. Beaucoup craignent de ne pas pouvoir s’absenter du travail ou de ne pas avoir les moyens de s’isoler dans des maisons surpeuplées.

La solution, dit Woolhouse, est des installations de quarantaine ou des hôtels auto-isolés du type introduit en Nouvelle-Zélande, à Singapour et à Hong Kong.

Tests Covid et suivi des cas

Certains pays européens ont également perdu le contrôle de l’ampleur de la transmission du coronavirus à l’intérieur de leurs frontières, selon des experts de la santé.

Pour comprendre cela, regardons le taux de positivité de l’Europe – la proportion de tests positifs. Un taux de positivité élevé suggère qu’une proportion élevée de la population est infectée par le virus ou que peu de personnes sont testées.

Selon l’OMS, le taux de positivité doit être inférieur à 5% pour que la transmission soit sous contrôle. Mais au cours des deux dernières semaines, il a été inférieur à ce chiffre dans seulement neuf pays européens, dont le Danemark, la Norvège, la Finlande, l’Islande et l’Allemagne, selon Our World in Data.

En Pologne, le taux de positivité est de 26,4%, ce qui signifie que plus d’une personne sur quatre testée a le virus. En République tchèque, le taux est de 32,6%, ce qui signifie que près d’un tiers des personnes testées ont la covid-19.

Cela signifie que le nombre de cas dans ces pays est encore plus élevé que ne le montrent les statistiques officielles.

Au Royaume-Uni, Woolhouse dit que «le fait empirique est que, selon les preuves épidémiologiques, il nous manque encore la moitié de toutes les infections».

La seule façon de résoudre ce problème consiste à effectuer des tests à grande échelle, explique Woolhouse.

Le Royaume-Uni a annoncé mardi son premier effort de test à l’échelle de la ville. Tous les résidents et travailleurs de Liverpool seront soumis à un dépistage du COVID-19 à partir de vendredi, qu’ils présentent ou non des symptômes.

Cependant, la Slovaquie a testé plus de la moitié de sa population le week-end dernier, pour éviter un deuxième verrouillage. Ils suivaient les traces de la Chine et de l’Islande, qui ont mené des programmes de tests massifs dans leurs populations.

Mais un pays comme le Royaume-Uni, avec une population 12 fois plus grande que la Slovaquie, pourrait-il vraiment entreprendre un projet aussi vaste?

“Quelle que soit la taille du pays, si vous n’avez pas la moitié des infections, il sera très difficile de surmonter cela”, a déclaré Woolhouse.