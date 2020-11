COVID-19 :

Ces derniers jours, différentes vidéos et photos ont circulé sur une prétendue partie illégale dans le disco La nuit de Madrid dans le passé Pont de tous les saints. Les images, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont également été publiées dans divers médias, montrent des jeunes en train de faire la fête dans la discothèque située sur le Rue d’Orense. Il y a aussi, à l’extérieur, une agglomération de personnes dans l’accès aux locaux.

Les photos et vidéos ont provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux, où les critiques des jeunes et de la discothèque se sont multipliées pour avoir prétendument ignoré le couvre feu et les restrictions actuelles dues à la pandémie.

Dans notre service de vérification sur WhatsApp (+34627 28 08 15), vous nous demandez si les vidéos et les photos sont réelles et s’il est vrai qu’il y a eu une fête illégale à La Nuit. Nous vous disons ce que nous savons:

La police de Madrid confirme la fête mais dit qu’elle a respecté les règles

Nous avons contacté la police municipale de Madrid, qui confirme que le vendredi 30 octobre, il y avait une fête à La Nuit, tout en assurant qu’elle respectait la réglementation. Cependant, un «Proposition de sanction» pour 29 personnes qu’ils consommaient des boissons alcoolisées sur la voie publique vers minuit et lorsque la discothèque était déjà fermée.

«Au sein du système d’inspection local à l’occasion de la célébration du Halloween, une patrouille était chargée d’inspecter plusieurs locaux du quartier de la rue Orense à partir de 18h00, de vérifier que les locaux de La Nuit étaient ouverts, dans le respect de toutes les mesures de sécurité et sous la protection de l’arrêté 1342/2020 du Communauté de Madrid », a déclaré la police de Madrid à Newtral.es dans un e-mail.

“Par la suite, la visite a été refaite car il y avait des plaintes concernant les personnes qui attendaient pour entrer, les agents vérifiant que la ligne était parfaitement délimitée avec des marques au sol pour une séparation de sécurité et par groupes de moins de six personnes”, a ajouté la police.

Vers minuit, la police de Madrid a procédé à une nouvelle inspection. «Vers 23 h 55, la station a reçu un appel indiquant que dans la rue Orense n ° 10, il y avait des gens consommant des boissons alcoolisées sur la voie publique», a-t-il rapporté. «29 propositions de sanctions ont été faites aux personnes qui étaient à ce moment-là. Le magasin La Nuit était fermé et sans activité à l’intérieur.

Enfin, la police de Madrid a indiqué que le samedi 31, elle avait effectué «plusieurs visites dans les mêmes locaux, vérifiant qu’il était fermé tout au long de l’après-midi».

Le témoignage de l’un des participants à la fête

Nous avons également discuté avec l’un des participants à la fête, qui préfère que son nom ne soit pas publié. “Le parti existait mais les règles étaient respectées”, assure le jeune homme de 19 ans, dont l’image a été divulguée sur les réseaux sociaux et certains médias contre son gré.

«J’avais entre six heures de l’après-midi et douze. J’y suis allé avec trois collègues », explique-t-il à Newtral.es. Selon les calculs du jeune homme, à la fête «il n’y avait même pas 100 personnes» et «tout le monde était à sa table». En outre, il souligne que de nombreuses personnes voulaient entrer et ne pouvaient pas le faire en raison de restrictions. «La moitié des gens sont restés dehors», dit-il.

Interrogé sur les images de gens dansant sans garder leurs distances, le jeune homme a souligné que «tout le monde» dansait sur leurs tables et qu’ils étaient séparés les uns des autres de deux mètres.

La plainte des voisins

Dans un local voisin de la discothèque, quant à eux, ils questionnent la fête organisée et préviennent que les règles n’ont pas été respectées.

«A partir de huit heures de l’après-midi, le mouvement des personnes a commencé. Ils sont venus par dix, sans masque et sans étreintes », s’est plaint l’un des employés locaux à Newtral.es. «Nous étions toujours ouverts et un collègue a appelé la police. De nombreux voisins aussi. Les gens étaient scandalisés », dit-il.

L’employé s’est occupé de plusieurs jeunes qui «venaient chercher des sandwiches». «L’escalier (à l’extérieur de la discothèque) était plein de monde et la porte s’ouvrait et se fermait tout le temps», explique la femme, qui indique que la police est venue plusieurs fois pour contrôler ce qui se passait.

La discothèque dit qu’elle est fermée depuis juillet et contredit la version policière

Nous avons également contacté La Nuit, où à trois reprises, ils nous ont nié que la fête ait eu lieu malgré les témoignages de la police et des voisins. “Nous sommes fermés depuis le 29 juillet”, disent-ils à Newtral.es depuis le téléphone de contact du club. «Ce sont des montages insipides qui tachent notre nom», ajoutent-ils à propos des vidéos qui ont circulé, sans donner plus de détails. Interrogés sur les témoignages de la police madrilène et des voisins confirmant la fête, ils n’ont pas voulu commenter.

Les supposées vidéos de la fête

Au-delà du fait que la fête a existé, on ne peut pas déterminer si toutes les vidéos et photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux – plus de 10 – correspondent à la célébration du 30 octobre à La Nuit. Il s’agit principalement de captures d’histoires Instagram de plusieurs jeunes qui auraient assisté à la fête. Cependant, nombre d’entre eux ont fermé leurs comptes ou restreint leur accès public. Nous avons écrit à plusieurs des personnes qui apparaissent dans les vidéos mais nous n’avons pas reçu de réponse au-delà du témoignage du jeune homme que nous avons précédemment cité.

Que disent les règles?

L’ordonnance 1342/2020 du Conseil de la santé de Madrid, en vigueur depuis le 15 octobre, permet aux boîtes de nuit de fonctionner comme des bars. L’ordonnance précise que «l’espace pour la piste de danse (…) peut être activé pour installer des tables ou des groupes de tables, en maintenant toujours la distance de sécurité interpersonnelle appropriée d’au moins 1,5 mètre entre les clients.

À son tour, la capacité autorisée est de 50% et le service de bar n’est pas autorisé. Comme les bars, les discothèques ne peuvent être ouvertes que jusqu’à minuit. A cette époque, le couvre-feu nocturne à Madrid entre en vigueur, qui, selon le décret 29/2020 du 26 octobre, va de 0h00 à 6h00.

La discothèque La Nuit, en revanche, n’est pas située dans l’une des zones de santé de base de Madrid dans laquelle l’entrée et la sortie des personnes sont restreintes. Bien qu’il soit situé près de la frontière avec la zone de santé de base de Infanta Mercedes, où des restrictions s’appliquent.

résumé

Résumant ce qui précède, la police de Madrid, les voisins et les participants confirment que la fête à La Nuit a eu lieu le vendredi 30 octobre dans la nuit (de 18 heures à minuit environ). L’activité s’est déroulée dans les heures autorisées par la Communauté de Madrid et, selon la police de Madrid, elle était conforme à la réglementation et aux limites de capacité.

Les voisins, cependant, signalent que de nombreux participants ne respectaient pas les distances de sécurité et ne portaient parfois pas de masques. De plus, il y avait des agglomérations à l’entrée.

La police de Madrid, en revanche, a lancé une «Proposition de sanction» pour 29 personnes qu’ils consommaient des boissons alcoolisées sur la voie publique vers minuit et lorsque la discothèque était déjà fermée.

