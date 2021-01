COVID-19 :

Vous nous avez demandé via notre service de vérification WhatsApp (+34627 28 08 15) différents contenus qui circulent sur les réseaux sociaux à propos du décès de 23 personnes âgées qui avaient reçu la première dose du vaccin COVID-19 de Pfizer en Norvège.

“Ils blâment le vaccin Pfizer pour 23 décès en Norvège”, lit-on dans l’une des publications que nous avons reçues, qui dit que “pas deux mois se sont écoulés depuis l’arrivée de Pfizer, le premier vaccin approuvé contre le COVID -19, et il y a déjà des jugements sur ses effets secondaires ».

Mais selon l’Agence norvégienne des médicaments (NOMA), les enquêtes, toujours en cours, n’ont pas conclu que le vaccin est la cause de ces décès. “C’est peut-être une coïncidence, mais nous n’en sommes pas sûrs”, informe le journal scientifique British Medical Journal (BMJ) Steinar Madsen, directeur médical de l’Agence norvégienne des médicaments (NOMA), qui le souligne jusqu’à présent “il n’y a pas de connexion sécurisée entre ces décès et le vaccin ».

«Il est possible que les effets indésirables vaccins courants, qui ne sont pas dangereux pour les patients plus jeunes et en bonne condition physique, peuvent aggraver les pathologies existantes chez les personnes âgées », souligne Madsen, qui rapporte que 13 des décès avaient fait l’objet d’une enquête au 15 janvier.

Sigurd Hortemo, médecin-chef de la NOMA, confirme également au vérificateur norvégien Faktisk.no, membre de l’International Fact-Checking Network (IFCN) ainsi que de Newtral.es, que les enquêtes menées jusqu’à présent ” ils n’ont pas établi de lien de causalité entre le vaccin et les 13 décès ».

“Nous ne sommes pas alarmés par cela, car ce sont des événements très inhabituel et il y avait chez les patients très fragiles atteints de maladies très graves»Explique Madsen.

“Nous demandons maintenant aux médecins de continuer la vaccination, mais de procéder à une évaluation plus approfondie des personnes très malades dont l’état sous-jacent pourrait être aggravé par le vaccin”, ajoute l’expert.

Enquêtes en cours sur les décès

De même, du NOMA, ils soulignent dans un communiqué que “tous les décès survenus dans les premiers jours de la vaccination ils sont soigneusement évalués. Il ne peut pas encore être exclu que les effets indésirables du vaccin survenant dans les premiers jours suivant la vaccination (tels que fièvre et nausées) puissent contribuer à une évolution plus sévère et à une issue fatale chez les patients atteints d’une maladie sous-jacente grave.

Cependant, les autorités sanitaires rappellent qu’en Norvège, elles vaccinent désormais les patients à risque et les personnes en maison de retraite médicalisée. avec des pathologies antérieures graves, on s’attend donc à ce que les décès surviennent à l’approche de la vaccination. En fait, environ 400 personnes meurent chaque semaine dans les maisons de retraite norvégiennes.

Bien que le lien présumé du vaccin avec les décès soit toujours à l’étude, Madsen avait précédemment expliqué qu ‘”il est important de faire la distinction entre les liens causaux et les événements qui se produisent simplement à proximité immédiate dans le temps”.

Effets secondaires des vaccins Pfizer, à faible incidence

Jusqu’à présent, plus de 48 000 personnes en Norvège ont reçu la première dose du vaccin COVID-19 de Pfizer. Dans sa campagne de vaccination, le pays a donné la priorité aux personnes âgées, aux groupes à risque et aux professionnels de santé. Dans sa dernière mise à jour, l’Institut norvégien de santé publique (FIH) indique que sur les 48 000 personnes vaccinées, 33 décès ont été enregistrés, bien qu’il n’y ait aucune preuve que leur décès soit dû aux vaccins.

Pour sa part, Pfizer a indiqué qu’il était au courant des décès enregistrés et qu’ils travaillaient avec NOMA “pour rassembler toutes les informations pertinentes”.

“Les autorités norvégiennes ont donné la priorité à la vaccination des personnes en maison de retraite médicalisée, dont la plupart sont très âgées, avec des pathologies antérieures et certaines d’entre elles sont en phase terminale”, précisent-ils de Pfizer au BMJ.

“La NOMA confirme que le nombre d’incidents à ce jour pas alarmant. Tous les décès signalés seront soigneusement évalués par la NOMA afin de déterminer si ces incidents sont liés au vaccin. Le gouvernement norvégien aussi envisagez d’ajuster vos instructions de vaccination prendre davantage en compte la santé des patients ».

Dans un autre des contenus pour lesquels vous nous avez demandé, il est dit que “la Norvège change le guide de vaccination après le décès de 23 personnes après avoir été vaccinées”.

Mais depuis l’Institut norvégien de santé publique (FIH) expliquez à Newtral.es que la liste des groupes prioritaires pour la vaccination contre le COVID-19 n’a pas été modifiée. «Nous avons de nouveau souligné notre recommandation concernant la vaccination des patients âgés gravement malades et la nécessité d’une évaluation individuelle qui équilibre le vaccin et le risque de ne pas tolérer d’éventuels événements indésirables. léger et transitoire fréquemment observé après la vaccination », détaillent-ils.

Le vaccin, “bien toléré” dans les essais cliniques

La campagne de vaccination en Norvège a commencé la première semaine de janvier et la FIH a confirmé à Newtral.es que les 23 patients décédés avaient été vaccinés avec le traitement Pfizer. «Jusqu’à présent, la Norvège a principalement utilisé le vaccin Pfizer. La semaine dernière, la Norvège a également commencé à vacciner avec le vaccin de Moderna », expliquent-ils.

La FIH rappelle également que «tous les vaccins ont des effets secondaires, la plupart sont doux et transitoire. Lorsque les vaccins sont développés, l’objectif est toujours qu’ils aient le meilleur effet possible avec le moins d’effets secondaires possibles.

Avant d’être approuvés, tous les médicaments doivent passer de nombreux contrôles et tests, dans les limites essais précliniques et cliniques, Quoi garantir sa sécurité et son efficacité, comme expliqué par l’Agence espagnole des médicaments (AEMPS). Dans la troisième phase des essais cliniques, le vaccin est administré à des milliers de personnes.

Dans les essais sur l’homme du vaccin de Pfizer, “le comité de surveillance des données d’étude n’a enregistré aucun problème d’innocuité lié au vaccin”, a déclaré le fabricant de médicaments dans un communiqué. Selon leur analyse, le vaccin était “Bien toléré” et la plupart des effets indésirables signalés ont disparu peu de temps après la vaccination.

Sur plus de 44000 participants, effets indésirables les plus courants Dans l’étude se trouvaient des réactions au site d’injection (84,1%), de la fatigue (62,9%), des maux de tête (55,1%), des douleurs musculaires (38,3%), des frissons (31, 9%), douleurs articulaires (23,6%) et fièvre (14,2%) ».

Sources:

Institut norvégien de santé publique (FIH), déclarations de la FIH à Newtral.es.