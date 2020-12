COVID-19 :

. –– Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a voté ce samedi en faveur du vaccin Pfizer et BioNTech contre le covid-19 chez les personnes de plus de 16 ans. . La décision est intervenue un jour après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a émis l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin.

Après des mois de développement, l’utilisation d’urgence a été autorisée suite à la recommandation du comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes, a confirmé un porte-parole de Pfizer à CNN vendredi soir.

«La licence de notre vaccin aux États-Unis était l’un de nos objectifs les plus importants depuis le début», a déclaré le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, dans une interview exclusive avec CNN au siège de la société à Mayence, en Allemagne.

Voici ce que nous savons sur le vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech, suite à l’approbation de la FDA.

Qui recevrait le vaccin Pfizer en premier?

Une fois que le CDC a accepté la recommandation de la FDA, les vaccinations peuvent commencer.

Cependant, l’ACIP avait précédemment recommandé que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers groupes à recevoir un vaccin lorsque l’autorisation d’utilisation d’urgence est délivrée. Précisément, les expéditions initiales du vaccin de Pfizer seraient limitées. Les États devront donc prioriser qui devrait se faire vacciner en premier.

Les deux groupes présentent «un risque exceptionnellement élevé», selon le Dr José Romero, président de l’ACIP. Romero a voté plus tôt ce mois-ci pour recommander que ces deux actions soient incluses dans ce qu’il a appelé la phase 1a du plan de distribution.

Il sera important de maintenir les médecins et les infirmières en bonne santé dans la lutte continue contre le virus, qui durera des mois. Même après l’autorisation d’un vaccin. Mais, Romero a indiqué que le premier groupe de vaccination comprend également d’autres personnes qui travaillent dans les établissements de santé. Par exemple, ceux qui livrent de la nourriture et effectuent des travaux ménagers.

“Toute personne qui travaille dans un établissement de santé et qui pourrait avoir des contacts avec une personne atteinte du COVID-19 devrait recevoir le vaccin”, a déclaré Romero à CNN.

Les résidents des établissements de soins de longue durée, comme les maisons de soins infirmiers, ont également besoin de protection. Jusqu’à présent, ces endroits représentent environ 40% des décès dus aux coronavirus aux États-Unis.

Le général Gustave Perna, directeur des opérations de l’initiative de vaccination Operation Warp Speed ​​de la Maison Blanche, avait précédemment déclaré qu’il pensait que l’administration du vaccin pourrait commencer dans les 96 heures suivant l’autorisation.

CVS, qui se prépare pour les vaccinations dans les établissements de soins de longue durée, a déclaré que le 21 décembre serait la date la plus proche à laquelle le vaccin pourrait commencer à être administré à ces endroits.

“Nous serons sur les lieux ce jour-là, dans les Etats qui décident de démarrer le plus tôt possible”, a déclaré le porte-parole Ethan Slavin.

La FDA devrait prendre une décision dans les prochains jours sur un autre vaccin possible contre le covid-19: celui en cours de développement par Moderna. Si ce dernier est également autorisé, il est possible que 20 millions de personnes puissent être vaccinées dans les semaines à venir. Cela a été souligné par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis, Alex Azar, en conversation avec CNN ce mercredi.

Quand le vaccin sera-t-il largement disponible?

Le CDC évalue un plan en quatre phases pour distribuer des vaccins. La phase 1a serait suivie des phases 1b et 1c. Ces groupes pourraient inclure des travailleurs essentiels à haut risque d’infection, d’autres premiers intervenants et des personnes souffrant de maladies sous-jacentes, qui présentent un risque accru de complications du COVID-19 et de décès.

Mais il faudra probablement plusieurs mois avant que le vaccin ne soit largement disponible pour le reste de la population.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a expliqué la durée de la vaccination. Lors d’une conversation avec Chris Cuomo de CNN, il a déclaré que les groupes qui recevraient le vaccin en décembre, janvier, février et mars incluraient probablement ceux qui font partie de «groupes hautement prioritaires».

«Je prévois que d’ici avril, ce sera… la« saison ouverte ». En ce sens que n’importe qui, même les groupes qui ne sont pas hautement prioritaires, pourrait être vacciné », a déclaré Fauci.

En attendant, il est important que les gens continuent à porter des masques et à maintenir un détachement physique.

Combien de doses seront disponibles?

À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral n’a obtenu que 100 millions de doses du vaccin Pfizer. Bien qu’un accord puisse être conclu pour obtenir plus.

Cependant, il est important de noter que le vaccin Pfizer nécessite deux doses pour être efficace à 95%. En outre, ces doses doivent être administrées à des semaines d’intervalle. Donc, 100 millions de doses vaccineraient la moitié de la population.

Encore une fois, toutes ces doses ne seront pas disponibles en même temps. Azar a déclaré plus tôt ce mois-ci que 6,4 millions de doses du vaccin Pfizer seraient allouées pour l’expédition au cours de la première semaine. Le premier envoi comprendrait la moitié des doses, suivi de l’autre moitié trois semaines plus tard.

Pour commencer, les États recevront des expéditions du vaccin une fois par semaine. C’est ce qu’a indiqué ce vendredi le conseiller en chef de l’opération Warp Speed ​​de la Maison Blanche, Moncef Slaoui. De plus, les gouverneurs seront informés une semaine à l’avance du nombre de doses qu’ils recevront.

Le nombre de doses augmentera chaque semaine car la fabrication augmentera, a expliqué Slaoui à Jake Tapper de CNN.

Slaoui a dit qu’il pense que la plupart des doses seront injectées dans les trois à quatre jours, mais après cela, “je pense que cela prendra une semaine”.

Il existe également un certain nombre de vaccins en cours de développement par d’autres sociétés. Azar a déclaré à CNN que les États-Unis avaient la capacité d’acheter jusqu’à 3 milliards de doses de vaccins auprès de six fabricants. Parmi eux, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi / GSK et Novavax.

Comment le vaccin Pfizer sera-t-il expédié?

L’envoi du vaccin est une tâche ardue, qui est déjà en cours.

Les premiers camions contenant environ 184275 flacons de vaccin contre le coronavirus de Pfizer ont quitté dimanche les installations de la société au Michigan. Les camions, transportant un total de 189 boîtes, devraient atteindre les 50 États lundi, selon Pfizer.

On s’attend également à ce que 3 900 flacons supplémentaires quittent les installations de Pfizer plus tard dans la journée. Et lundi, 400 autres boîtes contenant environ 390 000 flacons devraient sortir, qui arriveraient aux États-Unis mardi.

Le général Gustave Perna, chef des opérations d’Opération Warp Speed, l’initiative de vaccination du gouvernement fédéral, avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que 145 sites dans tous les États reçoivent le vaccin lundi, 425 autres sites mardi et les 66 derniers sites mercredi. . Cela compléterait la livraison initiale des commandes de vaccins de Pfizer.

Mais le vaccin de Pfizer doit être stocké à des températures incroyablement froides, ce qui complique encore la logistique de livraison.

Le vaccin sera expédié dans des conteneurs spéciaux emballés avec de la glace sèche. À leur arrivée à destination, ils doivent être conservés dans des congélateurs ultra-froids à moins 70 degrés Celsius.

Quels sont les effets secondaires connus?

Les essais cliniques de Pfizer n’ont montré aucun effet secondaire grave.

Selon un document d’information publié par le comité consultatif des vaccins de la FDA, les effets secondaires les plus courants étaient des réactions corporelles au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, des douleurs articulaires et de la fièvre.

Des effets indésirables graves sont survenus chez moins de 4,6% des participants à l’essai. De plus, ils étaient moins fréquents chez les adultes plus âgés que chez les participants plus jeunes.

Les autorités sanitaires du Royaume-Uni, où le vaccin a commencé à être injecté plus tôt cette semaine, ont déclaré mercredi que les personnes ayant “des antécédents importants de réactions allergiques” ne devraient pas recevoir le vaccin. L’avertissement est venu après que deux agents de santé ont “réagi négativement” après avoir été vaccinés.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure le vaccin est sûr pour d’autres groupes, tels que les femmes enceintes et les enfants de moins de 16 ans.

Alaa Elassar de CNN, Ben Tinker, Jacqueline Howard, Maggie Fox, Elizabeth Cohen, Jacqueline Howard, Jamie Gumbrecht, Fred Pleitgen et Shelby Lin Erdman ont contribué à ce rapport.