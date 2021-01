COVID-19 :

Alors que l’année tire à sa fin, la distribution du vaccin contre le coronavirus offre une lueur d’espoir à ceux qui souhaitent revenir à la normale prépandémique en 2021.

En Floride, lLe vaccin a commencé à être administré aux agents de santé première ligne et les plus anciens résidents de l’État. Voici tout ce que nous savons sur la façon dont le vaccin est distribué dans l’État et qui sera éligible pour en recevoir un à mesure que d’autres envois arriveront.

Alors que l’État détermine qui reçoit les vaccins, les comtés sont en charge de la distribution

Lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que si les responsables de l’État seraient chargés de déterminer les installations et les hôpitaux qui recevraient les expéditions de vaccins, les comtés seraient responsables du vaccin. Distribution.

Cela signifie que le processus d’administration des vaccins dépendra des directives du comté: alors que certains comtés proposeront des doses à des endroits spécifiques, d’autres déploieront des équipes dans l’établissement pour distribuer le vaccin, comme le comté de Palm Beach l’a fait avec ses communautés de personnes âgées.

DeSantis a ajouté qu’il s’attend à ce que la plupart des comtés reçoivent davantage du vaccin Moderna récemment approuvé au début de la semaine prochaine.

Les résidents âgés et les travailleurs de la santé de première ligne seront les premiers à recevoir les expéditions de vaccins

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé que le vaccin COVID-19 soit offert en premier au personnel de santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée.

Ensuite, la priorité doit être donnée aux agents de santé non essentiels et aux personnes âgées de 75 ans et plus, suivis de ceux âgés de 65 à 74 ans et de toute personne souffrant de problèmes de santé à haut risque.

En Floride, lLes premiers lots de livraisons de vaccins ont été distribués aux hôpitaux dans tout l’État, suivi des maisons de retraite et des établissements de soins permanents.

Depuis, Gouverneur DeSantis a souligné que la vaccination des personnes âgées est une priorité. Le week-end dernier, les doses de Pfizer et Moderne étaient disponibles pour les résidents de Miami-Dade âgés de 75 ans et plus au Mount Sinai Medical Center.

Le comté de Miami-Dade a également créé une page de vaccinations avec des informations à jour sur les personnes éligibles et où trouver les vaccins.

Jusqu’à maintenant, Jackson Health System a distribué le vaccin à plus de 10 000 patients de plus de 65 ans qui reçoivent des soins dans ses établissements et qui sont particulièrement exposés au risque de contracter le virus. La semaine prochaine, l’hôpital devrait lancer une plateforme en ligne pour les résidents de Miami-Dade de 65 ans et plus pour demander des rendez-vous.

Dans le comté de Broward, les responsables du comté ont créé un portail en ligne pour les résidents de 65 ans et plus pour commencer à prendre des rendez-vous pour recevoir le vaccin, mais toutes les places ont été rapidement réservées jusqu’en février et site Web a commencé à subir des interruptions intermittentes.

Clinique de Cleveland il a également annoncé que l’établissement offrirait des vaccins aux membres du public qui satisfont à certains critères, notamment être âgé de 65 ans et plus, ainsi qu’aux premiers intervenants et aux personnes souffrant de problèmes de santé à haut risque.

Les enseignants du sud de la Floride ont fait part de leur inquiétude quant au fait que les éducateurs ne sont pas prioritaires pour les vaccins

Les surintendants des écoles publiques de Miami-Dade et de Broward ont déclaré qu’ils soutenaient l’idée de donner la priorité aux enseignants pour les vaccinations, mais jusqu’à présent, les responsables de l’État n’ont pas indiqué que cela se produisait.

«Il n’est pas question que les enseignants soient en tête de liste pour recevoir des vaccins. Cela n’a pas de sens », a déclaré Jen Kaelin, qui enseigne à la Jose Marti MAST Academy à Hialeah. «Soit nous étions des travailleurs essentiels à l’époque, ce qui signifie que nous sommes des travailleurs essentiels maintenant, soit nous n’avons jamais été des travailleurs essentiels et les écoles n’auraient pas dû ouvrir.

Kaelin a été l’un des nombreux enseignants qui ont parlé à NBC 6 de la frustration des éducateurs de ne pas être considérés comme des travailleurs extrêmement vulnérables lorsqu’il s’agit de recevoir le vaccin.

“Il y a définitivement eu une inquiétude, une petite pensée dans le fond de ma tête: est-ce un endroit dangereux pour moi?” Eric Garner, enseignant à la Marjory Stoneman Douglas High School à Parkland, a parlé de ses cours en face à face.

«Donc, pour moi, le vaccin est à 100%, je suis à 100%. Je veux le vaccin. Si je pouvais l’obtenir aujourd’hui, je serais en ligne, mais j’attendrai mon tour parce qu’il y a des gens qui sont des travailleurs de première ligne qui font face à ce front, en face à face, et ils en ont besoin en premier », a ajouté Garner.

Pour demander des informations sur la prise de rendez-vous:

Centre médical Mount Sinai– Appelez le (305) 674-2312 entre 8 h et 17 h en semaine, ou entre 8 h et 13 h le week-end. La ligne ne sera pas opérationnelle le 1er janvier. Les visites sans rendez-vous ne sont pas acceptées et les patients doivent apporter une pièce d’identité émise par le gouvernement au rendez-vous.

Clinique de Cleveland– Appelez le (954) 659-5950 pour plus d’informations sur la prise de rendez-vous.

Centre médical Broward Health: Les rendez-vous sont actuellement réservés jusqu’en février. Revenez sur le Portail en ligne des vaccins du comté de Broward le mois prochain pour plus d’ouvertures, ou appelez la ligne Broward Health Nurse Connect au (954) 759-7500 pour plus d’informations.