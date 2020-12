COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le Royaume-Uni a commencé mardi à administrer le vaccin Pfizer et BioNTech contre le coronavirus, ce qui implique un grand pas en avant pour la vaccination éventuelle des populations à haut risque et pour contenir l’avancée de la pandémie dans le monde.

Voici ce que vous devez savoir sur le vaccin Pfizer et BioNTech.

95% d’efficacité

Le 9 novembre, Pfizer a annoncé que son candidat vaccin avait atteint, dans son étude de phase 3, plus de 90% d’efficacité dans la prévention de l’infection par le nouveau coronavirus.

Plus tard, le 20 novembre, la société a déclaré que la dernière analyse de ses données avait révélé que l’efficacité de son vaccin avait atteint 95%.

Dans un communiqué de presse, Pfizer a déclaré que la phase 3 de son étude sur le vaccin a montré que 170 cas de Covid-19 sont survenus parmi les plus de 43 000 volontaires. La moitié de ces volontaires a reçu le vaccin et l’autre moitié, le placebo.

Parmi les cas, seulement 8 sont survenus parmi les personnes qui ont reçu le vaccin et 162 parmi celles qui ont reçu le placebo.

Conception via l’ARN messager

Pfizer et son partenaire basé en Allemagne BioNTech utilisent une nouvelle approche pour fabriquer des vaccins qui utilisent l’ARN messager, ou ARNm.

Cette conception a été choisie pour un vaccin contre la pandémie il y a des années car elle se prête à une réponse rapide. Tout ce qu’il faut, c’est la séquence génétique du virus à l’origine de la pandémie. Les fabricants de vaccins n’ont même pas besoin du virus lui-même, juste de la séquence.

Dans ce cas, les chercheurs de BioNTech ont utilisé un petit morceau de matériel génétique qui code un fragment de la protéine de pointe, la structure qui orne la surface du coronavirus, lui donnant cet aspect clouté.

L’ARN messager est un simple brin du code génétique que les cellules peuvent «lire» et utiliser pour fabriquer une protéine. Dans le cas de ce vaccin, l’ARNm ordonne aux cellules du corps de produire la partie spécifique de la protéine de pointe du virus. Le système immunitaire le voit alors, le reconnaît comme étranger et est prêt à attaquer lorsqu’une infection réelle se produit.

Besoin de stockage ultra-froid

L’ARNm est très fragile, il est donc enveloppé de nanoparticules lipidiques, une couche d’une substance beurrée qui peut fondre à température ambiante.

C’est pourquoi le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures ultra-froides d’environ -75 degrés Celsius.

En d’autres termes, le transport et le stockage de ce vaccin nécessitent un équipement spécial.

Approbation britannique

Dans une déclaration du 2 décembre, le ministère britannique de la Santé (NHS) a déclaré qu’il avait “accepté la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’approuver” le vaccin, après “des mois d’essais cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA qui ont conclu que le vaccin répondait à leurs normes strictes en matière de sécurité, de qualité et d’efficacité.”

Selon le communiqué, le vaccin serait disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine suivant l’annonce.

Et il dit que “le NHS a des décennies d’expérience dans la mise en œuvre de programmes de vaccination à grande échelle et commencera à mettre en œuvre ses vastes préparatifs pour fournir des soins et un soutien à toutes les personnes éligibles à la vaccination.”

Boris Johnson: Le vaccin nous permettra de retrouver nos vies

En attente d’autorisation pour une utilisation d’urgence aux États-Unis

Le 20 novembre, Pfizer et BioNTech ont soumis à la Food and Drug Administration (FDA) une documentation pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour leur vaccin COVID-19. 19.

“C’est une journée historique, une journée historique pour la science et pour nous tous”, a déclaré le PDG de Pfizer Albert Bourla dans une vidéo partagée vendredi.

«Il n’a fallu que 248 jours entre le jour où nous avons annoncé notre intention de collaborer avec BioNTech et notre jour de soumission à la FDA. Nous avons opéré à une vitesse extraordinaire dans notre programme de développement clinique, du concept au dépôt réglementaire, en gardant toujours l’accent sur la sécurité », a déclaré Bourla.

Le candidat Pfizer a été le premier vaccin contre le coronavirus à demander une approbation réglementaire aux États-Unis. Moderna a également demandé une EUA à la FDA, après avoir annoncé une efficacité de 94,5%.

Pfizer et BioNTech ont déclaré dans un communiqué que leur candidat vaccin, connu sous le nom de BNT162b2, pourrait potentiellement être disponible pour une utilisation dans les populations à haut risque aux États-Unis entre la mi-décembre et la fin décembre.

Comme l’explique le Dr Elmer Huerta, “afin d’obtenir une plus grande transparence et un poids scientifique dans ses décisions, la FDA convoque des groupes d’experts américains et internationaux pour l’aider à prendre ses décisions finales”.

La FDA doit rencontrer son comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes, un groupe d’experts externes, les 8, 9 et 10 décembre. Ainsi, une source familière avec le processus a déclaré à CNN.

L’agence pourrait prendre une décision à l’issue de la réunion du 10 décembre sur l’opportunité de délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence, a déclaré la source.

L’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA (États-Unis) n’est pas la même chose qu’une approbation complète.

Un EUA permet aux produits d’être utilisés dans des circonstances particulières avant que tous les tests nécessaires à l’approbation ne soient disponibles.