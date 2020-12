COVID-19 :

Sécurité, effets et autres choses que vous devez savoir sur les vaccins contre Covid-19 3:40

. – Les premiers vaccins covid-19 aux États-Unis pourraient être administrés dès ce lundi, après que le vaccin Pfizer / BioNTech ait reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et des Centers for Contrôle et prévention des maladies (CDC).

Les expéditions devraient atteindre les 50 États lundi, avec d’autres en route. C’est un moment et une réalisation monumentaux, étant donné que le nouveau coronavirus est apparu il y a à peine un an.

Mais la pandémie n’est pas encore terminée. Voici trois choses que vous ne devriez pas faire tant que les choses ne sont pas sous contrôle.

Ne cours pas chez le médecin pour un vaccin

Commençons par le commencement: il faudra des mois avant que la plupart des gens ne puissent être vaccinés, alors soyez patient et ne vous précipitez pas chez votre médecin ou à la pharmacie dans l’espoir de vous faire vacciner immédiatement.

Il appartient aux États d’attribuer la partie des vaccins qui leur est allouée, mais le CDC a recommandé que les agents de santé de première ligne et les résidents des établissements de soins de longue durée reçoivent le vaccin en premier. Les autres groupes hautement prioritaires comprennent les travailleurs essentiels, le personnel d’urgence et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de complications ou de décès.

Au cours des prochains mois, l’accent sera mis sur la vaccination de ces personnes, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à CNN la semaine dernière. Et ce sera probablement au printemps lorsque le vaccin sera le plus disponible.

“Je prévois que d’ici avril, ce sera …” la saison ouverte “, dans le sens où n’importe qui, même les groupes qui ne sont pas hautement prioritaires, pourrait se faire vacciner”, a déclaré Fauci.

Soulignant les autres vaccins candidats dans les essais cliniques et sous examen par la FDA, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar a déclaré à Axios la semaine dernière que d’ici la fin du deuxième trimestre de 2021, il y aura Assez de vaccins pour tout Américain qui en veut un.

«Finalement, nous voulons faire en sorte que cela soit le plus proche possible du vaccin contre la grippe», a-t-il déclaré.

Jan Malcolm, commissaire du ministère de la Santé du Minnesota, a déclaré à CNN qu’elle pensait que c’était une “bonne idée” pour les gens d’appeler le bureau de leur médecin pour savoir quel pourrait être leur plan d’administration des vaccins, mais cette information peut n’est pas encore disponible.

“Il y aura beaucoup plus d’informations dans un proche avenir sur la façon dont les gens pourront accéder à ces vaccins lorsqu’ils seront plus largement disponibles, mais franchement, ce sera probablement dans un mois ou plus”, a ajouté Malcolm.

En attendant, si l’obtention d’un nouveau vaccin soulève des questions, vous devriez lire ceci. Le vaccin s’est avéré sûr et efficace, mais Moncef Slaoui, le chef de l’initiative du gouvernement fédéral Operation Warp Speed, a déclaré à “Fox News Sunday” qu’il était préoccupé par le niveau d’hésitation concernant le vaccin.

“Nous espérons que maintenant que toutes les données sont disponibles pour être discutées en détail, les gens garderont l’esprit ouvert pour écouter les données”, a déclaré Slaoui, “et nous espérons que c’est un vaccin très efficace et sûr. et donc le mettre ».

N’arrêtez pas d’utiliser un masque

Les masques continueront d’être des outils essentiels dans la lutte contre le COVID-19, y compris avec les vaccins.

Le Dr Sandro Cinti, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de médecine à l’Université du Michigan, a expliqué qu’on ne sait pas si les personnes vaccinées contre le virus peuvent encore infecter d’autres personnes.

Les essais n’ont suivi Covid-19 que chez les personnes présentant des symptômes. Mais selon le CDC, environ 40% des cas concernent des personnes qui ne présentent aucun symptôme.

«Vous devez porter votre masque», dit-il. “Ce qu’ils n’ont pas vérifié, c’est que si vous vous faites vacciner et que vous êtes protégé, pouvez-vous attraper un virus qui pénètre ensuite dans votre nez et infecte ensuite quelqu’un d’autre?”

Fauci a fait écho à ce message en s’entretenant avec le Dr Sanjay Gupta et Anderson Cooper de CNN lors du forum citoyen de CNN sur le coronavirus la semaine dernière. Même si vous vous faites vacciner en janvier ou en février, a-t-il déclaré, “peut-être que la moitié du pays n’est toujours pas vaccinée, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de virus qui circulent”.

“Et même si vous êtes vacciné, vous pouvez être protégé contre la maladie, mais vous ne pouvez pas être protégé contre l’infection”, a-t-il déclaré.

Les personnes vaccinées peuvent encore être en mesure d’attraper le virus. Bien qu’ils ne puissent pas les rendre malades, ils peuvent toujours le transmettre à quelqu’un d’autre en toussant ou en éternuant.

“Plus de personnes sont vaccinées, moins la menace est grande”, a déclaré Fauci. “Si vous arrivez au point où vous avez une majorité écrasante de personnes vaccinées et un bon parapluie d’immunité collective, vous pouvez revenir à la normalité souhaitée.”

N’abandonnez pas la distanciation physique

Tout au long de la pandémie, la distance physique est allée de pair avec les masques, et cela ne devrait pas changer maintenant.

Les deux continueront d’être nécessaires, même après avoir reçu le vaccin, a déclaré samedi le CDC.

Aucun vaccin n’est efficace à 100% et la protection n’est pas immédiate, a déclaré le Dr Sarah Mbaeyi du CDC lors d’une réunion samedi avec le comité consultatif des vaccins de l’agence. Le vaccin de Pfizer nécessite deux doses à trois semaines d’intervalle pour atteindre une efficacité de 95%, et il faudra une à deux semaines après la deuxième dose pour qu’une personne soit considérée comme «complètement vaccinée».

Compte tenu des informations actuellement limitées sur l’efficacité du vaccin dans la population générale; dans quelle mesure cela peut réduire la maladie, la gravité ou la transmission, et combien de temps dure la protection, les personnes vaccinées devraient continuer à suivre toutes les directives actuelles pour se protéger et protéger les autres », a déclaré Mbaeyi, notamment en portant un masque, en prenant ses distances lavage physique et des mains.

Malheureusement, pour de nombreux Américains, la distanciation physique continue peut signifier ne pas être réunis avec leurs proches pendant les vacances.

Même Fauci a déclaré que même si elle voulait voir ses trois filles, sa famille ne se réunirait pas pour Noël pour la première fois en 30 ans. Dans une interview organisée par le Milken Institute la semaine dernière, Fauci a déclaré à Norah O’Donnell de CBS que même de modestes rassemblements de famille et d’amis étaient à l’origine de la hausse continue du covid-19.

«Nous commençons à voir des infections émerger de ce qui autrement semblerait être des environnements bénins», a-t-il dit, se disant préoccupé par le fait que celles-ci pourraient se propager pendant les vacances.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a exhorté les habitants de la ville à rester chez eux pendant les vacances et à respecter l’ordre de verrouillage régional en Californie, notant une augmentation des cas après les rassemblements de Thanksgiving.

“Nous devons nous assurer qu’il n’y a pas de vague qui vient de Noël et des vacances”, a-t-il déclaré. «C’est entre nos mains d’empêcher que le nombre augmente, que ces lits (d’hôpitaux) disparaissent et que ces vies se terminent».

Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a fait une demande similaire dans une déclaration écrite demandant aux Caroliniens du Nord d’avoir des réunions virtuelles pendant la période des fêtes.

«Aussi difficile que cela soit, en particulier autour des vacances, les sacrifices que nous faisons maintenant permettront à nos proches de se retrouver aux tables de Noël et de Thanksgiving l’année prochaine», a-t-il écrit.