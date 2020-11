COVID-19 :

Bill Gates est devenu l’un des grands protagonistes de 2020 après qu’un de ses entretiens a été dévoilé lors de la conférence TED en 2015. C’est alors que le magnat américain que dans un proche avenir le monde devrait faire face à un grand pandémie qui déclencherait le chaos.

Cette année, il a continué de lancer toutes sortes de prédictions, certaines correctes, comme la date à laquelle le premier vaccin serait disponible. Maintenant lui co-fondateur de Microsoft Il a prédit que l’humanité souffrirait d’une nouvelle pandémie dans peu d’années, bien qu’il pense que les effets ne seront pas si dévastateurs en raison de ce qui a été appris dans celle-ci.

Bill Gates prédit la date à laquelle la prochaine pandémie arrivera

Dans un podcast publié cette semaine, dans lequel Bill Gates parle de la Effets du coronavirus avec Rashida Jones et avec Anthony Fauci (le Fernando Simón des USA). Le milliardaire estime que la prochaine pandémie arrivera dans deux décennies, de manière prévisible en 2040. Cependant, il est possible que ce soit beaucoup plus tôt, dans trois ans seulement. En 2023?

Maintenant, Bill Gates pense que l’impact sera moins destructeur en raison de tout ce qui a été appris de Covid-19. Selon lui, chaque pays sera prêt à répondre plus efficacement, tout comme ils l’ont fait. Corée du Sud ou Australie. Les deux pays ont été un excellent exemple mondial de gestion de la crise des coronavirus, en effectuant un dépistage massif et en lançant un large éventail de ressources techniques et humaines pour contrôler les cas.

Quand la crise du coronavirus prendra-t-elle fin?

Avant de faire face à une nouvelle pandémie mondiale, la crise des coronavirus doit prendre fin. Cet été, Bill Gates a prédit dans le magazine “Wired” la date à laquelle, selon lui, Covid-19 peut être considéré comme éradiqué. Il estime que dans les pays développés, tout sera terminé d’ici la fin de 2021, tandis que les pays les plus défavorisés devront attendre fin 2022.

La course qui laboratoires et produits pharmaceutiques partout dans le monde cherchent à développer un vaccin contre Covid-19 est à son apogée. Cette semaine, le chercheur Andrew Pollard de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni a annoncé que son vaccin expérimental peut être aussi efficace que 90% selon le schéma posologique.

Pour sa part, Vaccin Pfizer et BioNTech il est efficace à 95%. Cependant, il présente une grande complication au niveau logistique, à savoir qu’il doit être stocké à une température de 80 degrés sous zéro. Pour cette raison, les deux sociétés travaillent actuellement sur une solution en poudre.