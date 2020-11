COVID-19 :

Cela fait presque un an que la ville chinoise de Wuhan a détecté les premiers cas de COVID-19[feminine et neuf mois depuis que le virus s’est propagé dans le monde, provoquant une pandémie aux conséquences graves. Cependant, son origine reste un mystère que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) veut résoudre. Comme le rapporte la revue Nature, l’OMS a commencé à enquêter sur l’origine réelle du coronavirus afin de prévenir de futures épidémies. Pour ce faire, un groupe de chercheurs s’est rendu à Wuhan avec pour mission de retracer l’itinéraire qu’ils ont suivi.

La mission de recherche aura Deux phases et sera en charge d’un groupe international composé d’épidémiologistes, virologues et chercheurs expérimentés en santé publique, santé animale et sécurité alimentaire dont les noms n’ont pas été dévoilés. L’équipe a tenu sa première réunion virtuelle, y compris des chercheurs en Chine, le 30 octobre, et examine les preuves préliminaires et élabore des protocoles d’étude, selon l’OMS.

L’enquête commence à Wuhan

La première phase débutera à Wuhan, avant de s’étendre au reste de la Chine et à d’autres pays. Là, des scientifiques chinois examineront en profondeur la Marché de la viande et des animaux de Huanan, où la maladie serait apparue après que bon nombre des premières personnes infectées s’y soient rendues. Des chercheurs internationaux se rendront probablement plus tard pour examiner les résultats.

Le rôle joué par le marché dans la propagation du virus reste un mystère car, lorsque des cas sont détectés, a été brusquement fermée et les animaux ont été sacrifiés sans subir de tests. Cependant, je sais échantillons de pièces congelées, même si aucun n’a mis en évidence la présence de SRAS-CoV-2, selon un rapport publié par l’OMS le 5 novembre. En échange, 8% des échantillons environnementaux, en particulier ceux extraits des canalisations et des drains, oui ils ont été testés positifs dans le coronavirus. De même, le document comprend une étude du printemps dernier qui a révélé que le 14% des chats depuis Wuhan, domestique ou sauvage, ils ont été testés positifs. “Les études préliminaires n’ont pas généré d’indications crédibles permettant de réduire la zone d’enquête”, indique le rapport.

L’équipe enquêtera également animaux sauvages et de la ferme vendus sur le marché, y compris renards, ratons laveurs et cerfs, ainsi que le voyage des animaux en Chine et à travers les frontières. De plus, le Dossiers de l’hôpital de Wuhan pour savoir si le virus se propageait déjà avant décembre 2019. Pour ce faire, les scientifiques interviewer les premières personnes diagnostiquées avec COVID-19 et, afin de trouver des anticorps contre le virus, ils examineront échantillons de sang du personnel médical, des techniciens de laboratoire et des ouvriers agricoles collectés dans les semaines et les mois précédant décembre.

Plans à long terme

Les études à plus long terme seront abordées dans la deuxième phase, et peut-être en dehors de la Chine, car “où une épidémie est détectée pour la première fois ne reflète pas nécessairement son origine “déclare le rapport de l’OMS. Plus précisément, les études futures pourraient se concentrer sur chauves-souris des pays voisins, en Asie du Sud-Est. Dans tous les cas, l’OMS déclare que la mission sera guidé par la science et sera ouvert d’esprit, itératif, sans exclure aucune hypothèse susceptible de contribuer à générer des preuves et de limiter l’objectif de l’enquête ».

Une tâche ardue

La plupart des chercheurs, jusqu’à présent, pensent que le virus est originaire de chauves-souris, bien que on ne sait toujours pas comment les gens ont sauté. En fait, il peut y avoir “Plus de 500 espèces capables d’agir comme des organismes intermédiaires”. Il y a déjà eu d’autres coronavirus qui sont passés aux humains par un animal hôte intermédiaire, comme SRAS de 2002 à 2004, que probablement il est venu aux gens par le biais de chiens, de ratons laveurs ou de civettes, qui met ces animaux à l’honneur pour de futures recherches.

Les scientifiques sont conscients de la difficulté de trouver la source du COVID-19 compte tenu du large éventail de possibilités. “Trouver un animal infecté par le SRAS-CoV-2 c’est comme chercher une aiguille dans la plus grande botte de foin du monde. Ils peuvent ne jamais trouver l’animal », explique Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia à New York.

Cette complexité est aggravée par les relations tendues entre la Chine et les États-Unis, ce qui a entraîné la non-divulgation de données essentielles pour les enquêtes. Le grand espoir des scientifiques est maintenant que le nouvelle administration du pays américain Aidez cette mission à réussir. Le président élu Joe Biden déjà dit que Va inverser le retrait de Donald Trump de l’OMS.