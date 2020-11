COVID-19 :

La directrice générale de l’IMSS, Zoé Robledo, a présenté les protocoles de santé pour la population générale lors de ce Good End 2020

Le PDG de Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo, a présenté le protocoles de santé que pendant le Bonne fin 2020 devrait suivre les magasins à rayons et en libre-service pour prévenir les maladies respiratoires, notamment: l’utilisation d’appareils électroniques pour faire des achats et payer les produits, des mesures de désinfection et de nettoyage, fournir des produits de protection personnelle aux employés, entre autres.

Lors de votre participation à la conférence matinale du président Andrés Manuel López Obrador, le chef de la sécurité sociale a ajouté que, dans le cadre des stratégies générales, il est envisagé que les travailleurs qui sont en contact avec le public utilisent des masques et des protections oculaires ou faciales.

Il a demandé que les personnes qui vont faire des achats le fassent “individuellement (…) qu’elles le fassent aussi de préférence sans enfants, cherchent dans la mesure du possible le paiement par carte de crédit pour éviter les contacts et la circulation des espèces”.

Zoé Robledo a rappelé que des horaires ont été établis pour les personnes âgées et que la capacité maximale dans les magasins et les centres commerciaux est de 30% au feu orange et de 50% au feu jaune.

Il a mentionné que lors de l’entrée dans les établissements la température sera prise de préférence sur le front, il y aura des protocoles pour désinfecter les zones, surfaces, objets de contact, d’usage courant et une ou un groupe de personnes responsables de la mise en œuvre, du suivi et suivi des mesures.

Le responsable de la sécurité sociale a précisé que s’il n’y a qu’un accès, il sera divisé par des barrières physiques, des panneaux ou des marques au sol pour les clients et les travailleurs, afin de respecter la distance saine.

Il a ajouté qu’une autre stratégie pour le Good End est les cours CLIMSS en ligne gratuits destinés non seulement aux fournisseurs et aux clients, mais également au grand public, afin qu’ils puissent adopter des mesures dans leurs centres de travail et en savoir plus sur les recommandations.

En ce sens, il a signalé que pour le cours en ligne «The Good End in the New Normal», 39 612 inscriptions ont été réalisées avec un taux de réussite de 82%. Il a fait remarquer que pour obtenir des conseils directs et gratuits, le public peut contacter le numéro de téléphone 800953 01 29.

Le directeur général de l’IMSS a affirmé qu’avec ces actions “l’objectif d’éviter les contagions et que le Good End contribue à la relance économique sera atteint”.

D’autre part, il a dit que toutes ces actions découlent du travail de coordination qui a été mené avec le Concamin, Concanaco, la Association des banques et moiune Association nationale des libre-services et des grands magasins (ANTAD), pour établir des stratégies de sécurité pour la réouverture de secteurs de l’économie.

Il a souligné que le travail coordonné a permis d’établir des stratégies pour une bonne fin sans danger, et qu’il s’est basé sur trois axes: des réunions périodiques, à partir du 8 septembre, pour établir les critères qui concilient santé et sécurité sanitaire; l’utilisation de la plateforme CLIMSSet une liste de contrôle continue de 19 sujets de surveillance.

Zoé Robledo a dit que sur la plateforme IMSS nouvelle norme À ce jour, 124000 entreprises enregistrées ont effectué une auto-évaluation de leurs protocoles pour le retour en toute sécurité des travailleurs aux centres de travail.

Avec des informations de López-Dóriga Digital