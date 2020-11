COVID-19 :

La Communauté de Madrid enregistre depuis des jours une grande amélioration de ses données grâce aux mesures restrictives prises par la présidente Isabel Díaz Ayuso sans qu’il soit nécessaire de fermer l’hôtellerie comme l’ont fait d’autres autonomies.

L’une des clés est la prolifération des tests antigéniques dans toute la communauté et le plan de confinement partiel dans les zones de santé de base. Précisément à cause de cette amélioration des données, Ayuso a décidé de lever les restrictions dans 10 de ces domaines.

À partir de 00h00 ce lundi, les zones de base de Villaverde, Puente de Vallecas, Moratalaz, Torrejón, Parla et Guadarrama ne seront plus confinées au périmètre après avoir présenté “une tendance à la baisse marquée” de l’incidence du covid, mais les limites demeurent dans 31 zones jusqu’au 22 novembre.

La normalité revient à ces domaines:

El Espinillo, San Andrés et San Cristóbal dans le quartier de Villaverde Rafael Alberti et Peña Prieta dans le quartier de Puente de Vallecas Vinateros-Torito dans le quartier de Moratalaz Brújula et Las Fronteras à Torrejón de Ardoz San Blas à Parla Le quartier Guadarrama

Dans ces dix domaines, “une réduction consolidée de 50% ou plus de l’incidence cumulée sur quatorze jours a été observée, ainsi qu’une tendance marquée à la baisse” des infections au COVID-19, selon l’ordre que la Communauté de Madrid a publié dans le BOCM ce samedi.

Cependant, en raison du risque de contagions, les restrictions sont maintenues dans 31 zones de santé de base (ZBS) jusqu’à 00h00 le 23 novembre, et peuvent être «prolongées si l’évolution de la situation épidémiologique l’exige». Les zones encore confinées sont les suivantes:

Núñez Morgado (Chamartín) Guzmán el Bueno (Chamberí) Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra et Numancia (Puente de Vallecas) Daroca (Ville linéaire) Pavones et Vandel (Moratalaz) Puerta del Ángel (Latina) Virgen de Bego (Latina) Virgen de Bego Fuencarral-El Pardo) Infanta Mercedes et Villaamil (Tetuán) Collado Villalba Cerro del Aire et Valle de la Oliva, à Majadahonda San Juan de la Cruz, à Pozuelo Pintores, à Parla Colmenar Viejo Norte Morata de Tajuña Docteur Tamames et Barrio del Puerto, à Coslada Galapagar Alpedrete El Boalo-Cerceda-Mataelpino Villarejo de Salvanés Colmenar de Oreja Chinchón, Villaconejos San Martín de Valdeiglesias Pelayos de la Presa Moralzarzal