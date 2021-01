COVID-19 :

La pandémie de Covid-19 a coûté la vie à près de deux millions de personnes dans le monde, et le nombre total de cas enregistrés dans le monde s’élève à 89,6 millions. Compte tenu de cette situation, il semble que parler de pays sans coronavirus en 2021 C’est une utopie, mais la vérité est qu’il y en a, ou du moins leurs dirigeants l’affirment.

Le Covid-19 a officiellement éclaté en Chine en décembre 2019 et, depuis cette date, il s’est répandu dans le monde entier, mais pas de manière équitable. En ce moment États Unis C’est le pays le plus touché, avec 21,9 millions de cas et plus de 370 000 morts. L’Inde suit, avec 10,4 millions de cas confirmés et plus de 150 000 décès. Et troisièmement, le Brésil, où plus de 8 millions d’infections ont été enregistrées et où le nombre de décès s’élève à 201 000.

Quels sont les pays sans coronavirus en 2021? Les suivants.

États fédérés de Micronésie

Les États fédérés de Micronésie est un pays situé dans l’océan Pacifique qui se compose de quatre États: Kosrae, Pohnpei, Chuuk et Yap. Avec une population de 112640 personnes et plus de 600 îles, à ce jour, pas un seul cas de coronavirus n’a été signalé. L’économie de ce pays dépend largement du tourisme, qui a été réduit à zéro. Maintenant, les habitants survivent grâce à l’agriculture et à la pêche.

République des Palaos

La République des Palaos est l’un des pays sans coronavirus en 2020. Un archipel composé de plus de 500 îles qui appartient à l’Océanie.

Depuis avril 2020, 3325 tests ont été réalisés auprès de ses 18000 habitants, et tous ont été testés négatifs. Un pays dans lequel le tourisme est la principale source de revenus et dont la clé du succès a été isolement. En janvier 2020, lorsque le virus a commencé à se propager dans le monde, les frontières de la République des Palaos ont été fermées.

Ngedikes Olai Uludong, ambassadeur des Palaos auprès de l’ONU, a expliqué en mai 2020 à “ CNN Philippines ” que tout était fermé à la mi-mars, et ils ont également veillé à ce que il n’y aurait pas de croisières.

République de Kiribati

La République de Kiribati est un pays insulaire situé dans l’océan Pacifique, au nord-est de l’Australie. Il a une population de 110 000 habitants et dépend fortement de la aide financière internationale, principalement du Japon et du Royaume-Uni.

Le 1er février 2020, le gouvernement de Kiribati a suspendu tous voyager vers et depuis la Chine, et exigeait de tous ceux qui visitaient le pays de remplir un formulaire et de passer une période de quarantaine. Bien qu’il n’ait eu aucun cas, le 28 mars, le président Taneti Maamau a déclaré l’état d’urgence.

Vanuatu

Vanuatu est un pays insulaire situé dans le Pacifique Sud. Il est composé de 83 îles, dont seulement 27 sont habitées. 65% de la population est dédiée à agriculture, et c’est la principale activité économique du pays. La population est d’environ 267 000 habitants.

Il dépend également fortement du tourisme, un secteur qui a été fortement touché par la pandémie de Covid-19. Pourtant, la grande majorité de la population estime qu’il est nécessaire continuer avec des frontières fermées car, si la maladie entrait au Vanuatu, les citoyens seraient «condamnés» car le système de santé est précaire.

Corée du Nord

La Corée du Nord est gouvernée par l’un des régimes dictatoriaux les plus stricts au monde. Un pays hermétique dans lequel, selon Kim Jong Un, pas un seul cas de coronavirus n’a été enregistré. Pourtant, les experts internationaux doutent de la véracité de ces informations.

En octobre 2020, le dirigeant a assuré qu’en Corée du NordAucun cas de Covid-19 n’avait été détecté, et a remercié tous les citoyens “d’être en bonne santé, sans une seule victime de ce virus malveillant”.

Désormais, le média numérique ‘Daily NK’ a mis en lumière la prétendue création d’un nouveau camp pour les Nord-Coréens qui violent les règles de confinement en raison du coronavirus. Selon ce média, les autorités du régime de Kim Jong-un envoient dans ce camp des personnes qui sautent la quarantaine, une sorte de camp de prisonniers politiques.

Un camp qui utiliserait les installations du centre de détention du district de Hwachon-dong Sungho, qui a fermé en 1991 après plusieurs organisations internationales des droits de l’homme dénoncer les pratiques abusives qui y ont été menées.

Ceux-ci sont le pays sans coronavirus en 2021. À l’exception de la Corée du Nord, les principales clés qui ont aidé les autres à rester à l’abri de Covid-19 sont deux: l’isolement et la fermeture précoce des frontières.