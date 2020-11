COVID-19 :

Depuis le début de la crise Covid-19, des équipes de recherche du monde entier ont tenté de découvrir tous les aspects liés à ce virus: voies de transmission, mesures préventives plus efficaces … Et aussi le principales sources de contagion du coronavirus. Maintenant, une équipe d’experts britanniques met en lumière cette question, sur la base des données collectées par le UK Public Health System.

D’après ces données, supermarchés ils sont la scène principale. Parmi les patients qui ont été testés positifs pour le coronavirus dans les jours où l’étude a été menée, 18,3% ont déclaré avoir été dans un supermarché. Ce sont des lieux très fréquentés, qui sont restés ouverts tout au long de la pandémie.

La deuxième et la troisième place du classement sont pour l’eécoles secondaires et écoles élémentaires, où 12,7 et 10,1% des patients ont déclaré avoir été dans les jours précédant la confirmation de leur coronavirus.

Il est frappant que les hôpitaux occupent la quatrième place dans la liste des principales sources de contagion du coronavirus. Seuls 3,6% des positifs de Covid-19 avaient visité un centre hospitalier. Et enfin, les maisons de retraite (2,8%).

Quels sont les endroits les plus à risque?

Au cours de la dernière semaine, un total de 124 cas de coronavirus ont été enregistrés dans les écoles secondaires du Royaume-Uni. Les archives de la Système de santé publique indiquent que depuis le début des registres, 822 flambées se sont produites dans les écoles secondaires et 732 dans les écoles primaires.

Les trois principales activités que les patients avaient menées avant de présenter des symptômes et d’être testés positifs au coronavirus étaient: achats, allez en classe, sortez pour manger et prenez soin des enfants.

Données sur les coronavirus au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Il a enregistré un total de 1,45 million de cas et 53775 morts. C’est le pays d’Europe qui compte le plus de décès dus au coronavirus et le quatrième au monde.

Il y a trois semaines, Boris Johnson a ordonné l’isolement du pays jusqu’au 2 décembre pour arrêter l’avancée de Covid-19. Par conséquent, tous les établissements commerciaux, bars et restaurants non essentiels restent fermés. Les citoyens doivent rester chez eux et ne peuvent sortir que pour une juste cause, comme aller travailler ou aller acheter de la nourriture.

Cependant, les infections quotidiennes continuent de monter en flèche dans le pays. Ce jeudi, le ministère de la Santé du Royaume-Uni a fait état d’un léger rebond des nouveaux cas de Covid-19: 23 000 au cours des dernières 24 heures. Quant aux décès, le taux se maintient avec 501 victimes.