COVID-19 :

Au milieu de la troisième vague de la pandémie de Covid-19, les experts en santé publique mettent en garde contre les principales erreurs lors de l’utilisation du masque commises par 80% de la population. Même si c’est lui utilisation obligatoire du masque en Espagne il a été imposé il y a huit mois, il y a encore ceux qui ne les utilisent pas correctement. Non, il ne suffit pas de choisir un bon masque pour se protéger du coronavirus. Vous devez en faire un bon usage.

Ne te lave pas les mains

Les experts insistent beaucoup sur l’importance de se laver les mains avant de mettre et de retirer le masque. Quand on est dans la rue, on peut le faire avec gel hydroalcoolique au lieu de savon au pH neutre et d’eau chaude.

Dans tous les cas, le lavage des mains doit être minutieux, en suivant les étapes indiquées dans le Organisation mondiale de la SANTE. N’oubliez pas que si le virus est sur les mains, il peut être facilement transmis au nez, à la bouche ou aux yeux et pénétrer dans notre corps.

Ne pas essuyer ton visage

Bien que nettoyer votre visage n’ait rien à voir avec le coronavirus lui-même, cela aide prévenir l’acné. De nombreuses personnes souffrent de poussées d’acné en raison de l’utilisation prolongée du masque, et c’est un bon moyen de prévenir son apparition. Selon les dermatologues, l’idéal est d’utiliser un nettoyant doux et sans parfum et beaucoup d’eau tiède.

Partager le masque

Selon une enquête récente, 25% des utilisateurs partagez votre masque avec vos amis proches ou votre famille. Un chiffre qui attire l’attention des experts, qui estiment que c’est une terrible erreur d’arrêter l’expansion du coronavirus.

Le Dr Gang Eng Cern a expliqué au Huffington Post que les masques absorbent la sueur et les gouttes. Par conséquent, porter un masque que quelqu’un d’autre a déjà porté ne sert qu’à répandre des fluides et promouvoir la propagation de Covid-19.

Stockez le masque n’importe où

L’une des principales erreurs lors de l’utilisation du masque est de ne pas le stocker correctement. Promenez-vous pour voir de nombreuses personnes assises sur la terrasse du bar avec le masque sur le coude ou suspendu au cou. Il est préférable d’utiliser une enveloppe en papier ou un sac en tissu. Il existe également des étuis à vendre spécialement conçus à cet effet, que l’on peut trouver dans les pharmacies et les grands magasins.

Traverser les caoutchoucs

L’une des erreurs les plus courantes lors de l’utilisation du masque aujourd’hui est de croiser les élastiques avec lesquels il est maintenu autour de l’oreille. Le problème est que de cette manière un trou est créé sur les côtés à travers lequel les gouttelettes de transmission du virus peuvent s’échapper.

Réutiliser le masque à usage unique

Le masque à usage unique, comme son nom l’indique, est à usage unique. Par conséquent, une fois qu’il a été utilisé, il doit être jeté. La bonne façon de le faire, tant que nous ne sommes pas infectés par le coronavirus, est mettez-le dans un sac en plastique, fermez-le puis jetez ce sac en plastique dans la poubelle que nous avons à la maison.

Bien entendu, le fait qu’il soit à usage unique n’implique pas qu’il puisse être utilisé pendant une durée indéterminée avant de le retirer. Faire attention à temps d’utilisation recommandé par le fabricant. Dans le cas des masques hygiéniques, il est de quatre heures.

Désormais en hiver, les experts en santé publique recommandent de porter un masque de rechange les jours de pluie. L’explication est très simple: les masques perdent leur efficacité et leur capacité de filtration lorsqu’ils sont mouillés.

Ne pas bien l’ajuster

Il est important de se rappeler à tout moment pourquoi l’utilisation d’un masque est obligatoire: pour nous protéger et protéger les gens autour de nous de Covid-19. Par conséquent, ne l’ajustez pas correctement et laisser des trous sur les côtés ou sur le dessus Cela n’a aucun sens. Selon une étude publiée récemment dans la revue «Cell», le nez contient une grande quantité d’ACE2. C’est la protéine que le virus utilise pour infecter les cellules du corps humain. C’est pourquoi il est si important d’ajuster correctement le masque.

Ceux-ci sont le erreurs lors du port d’un masque qu’un grand pourcentage de la population continue de s’engager. L’une des principales questions que de nombreuses personnes se posent en ce moment est la durée pendant laquelle le masque restera obligatoire.

Eh bien, selon le spécialiste en médecine préventive et santé publique, Joan Carles MarchCe sera jusqu’à ce qu’au moins 70% de la population soit vaccinée. En principe, selon Salvador Illa, ce pourcentage devait être atteint d’ici l’été 2021. Cependant, au taux actuel de vaccination, 70% de la population espagnole ne sera pas vaccinée avant 2027.