COVID-19 :

Compte tenu de la gravité de la troisième vague de COVID-19, certaines communautés ont demandé au gouvernement central de remonter le temps et de confiner aux citoyens d’essayer d’arrêter cette nouvelle vague d’infections. L’Andalousie, les Asturies, Castille et León et Murcie sont les communautés qui ont fait cette demande.

D’autres, comme Estrémadure et Castilla-La Mancha, ont avoué qu’ils n’excluent pas de demander également le placement à domicile afin que les statistiques de contagion diminuent une fois pour toutes. La Rioja Il soutient également cette décision des communautés et a même demandé à ses citoyens de se confiner chez eux pour éviter tout contact.

Salvador Illa, le ministre de la Santé, veille à ce que, Pour le moment, aucun type de confinement à domicile n’est envisagé comme il l’a fait dans la première vague de COVID-19. Pour eux, les mesures prises jusqu’à présent suffisent à voir une baisse du nombre d’infections.

D’autre part, Fernando Simon, partage le même avis que Salvador Illa, du moins lors de la conférence qu’ils ont donnée samedi 16 janvier dernier, mais cela laisse la porte ouverte pour prendre des mesures plus drastiques dans un proche avenir si les chiffres ne s’améliorent pas. «Pour le moment, le confinement complet ne semble pas nécessaire. Nous verrons dans le futur», A commenté le directeur du Centre d’alertes et d’urgences sanitaires.

Les communautés ne peuvent pas confiner leurs citoyens

Selon l’état d’alerte actuellement en vigueur en Espagne, Il n’est pas envisagé que les communautés autonomes puissent demander la détention à domicile des citoyens. Seul le gouvernement central pouvait imposer le confinement total sur tout le territoire espagnol.

L’Andalousie, les Asturies, Castille et León et Murcie ont demandé au gouvernement central de modifier ce décret pour permettre à chaque communauté d’imposer un deuxième verrouillage si nécessaire.

Pour modifier ce décret, il faudrait le rapporter au Congrès des députés pour l’approuver. Ce n’est qu’à ce moment-là que cela peut être réalisé.

Prolonger le couvre-feu, une autre demande des communautés

Pour le moment, le gouvernement central permet à chaque communauté autonome de modifier le calendrier des couvre feutant que ce couvre-feu pas avant 22 h ou après 7 h. Dans ce créneau horaire, il n’y aurait pas de problème.

Mais certaines communautés ne sont pas d’accord avec cela. Certaines communautés veulent le faire progresser afin que les rues soient vides plus tôt et que de nouvelles infections soient évitées. Mais pour l’instant, il n’est pas possible de le faire.

La Rencontre Castilla et Leon, loin de suivre les indications du gouvernement central, a décidé de maintenir son couvre-feu à 20h00.. Depuis Il Pays Basque Ils ont également fait savoir qu’ils envisageaient de reporter le couvre-feu à 18 h ou 20 h. La Junta de Andalucía Il a également proposé un couvre-feu à 20 heures mais, compte tenu des indications du gouvernement, le couvre-feu, pour le moment, reste à 22 heures.

Alberto Nunez Feijoo, le président de Galice, a déclaré qu’il étudierait la possibilité d’élargir les limitations de mobilité actuellement en vigueur afin de réduire le nombre d’infections quotidiennes, qui atteint de nouveaux sommets ces derniers jours.