COVID-19 :

La Junta de Andalucía a décrété ce dimanche de nouvelles mesures restrictives pour enrayer l’avancée du coronavirus dans cette deuxième vague et tenter d’arrêter l’incidence de Covid dans la communauté. Parmi eux, il a fixé la fermeture des activités non essentielles à 18h00.

Les locaux, commerces et établissements jugés essentiels peuvent donc retarder leur fermeture jusqu’à 22h00, l’heure de début du nouveau couvre-feu, qui prendra fin à 7h00 et entrera en vigueur lundi à minuit.

La Junta de Andalucía recommande “à toutes les personnes qui restent à la maison” comme “principe de précaution” dans le contexte de la crise sanitaire actuelle causée par la pandémie de Covid-19, et souligne que tant que la situation de crise sanitaire actuelle perdure, «tous les citoyens doivent mener leurs activités, de quelque nature que ce soit, conformément au principe de précaution afin de éviter la génération de risques inutiles pour eux-mêmes ou pour les autres et de empêcher la propagation du virus cause de la pandémie “.

Ceci est indiqué dans l’ordonnance, datée du 8 novembre 2020, du Ministère de la santé et de la famille Par lequel les niveaux d’alerte 3 et 4 sont modulés à la suite de la situation épidémiologique critique dérivée du Covid-19 dans la communauté autonome andalouse, consultée par Europa Press et publiée ce dimanche soir dans un édition extraordinaire du Journal officiel de la Junta de Andalucía (BOJA).

Cet arrêté de santé prend comme référence celui que ce même service a émis le 29 octobre, après la déclaration du deuxième état d’alerte sur la pandémie de coronavirus en Espagne cette année, par laquelle ils ont été créés quatre niveaux d’alerte sanitaire dans lequel un territoire peut être situé après l’évaluation des risques.

Compte tenu de la “situation critique” actuelle du système de santé andalou, le ministère a décidé de “moduler plus strictement” les niveaux d’alerte 3 et 4 prévu dans l’arrêté du 29 octobre précité. Ces modulations “assisteront à l’évaluation épidémiologique faite par les Comités Territoriaux d’alerte de santé publique” du Conseil.

Niveau 1

En grade 1, les mesures coïncideront avec celles collectées pour le niveau d’alerte 3 ou 4 de l’ordre du 29 octobre, bien qu’avec un délai de 18 heures “pour toutes les activités, services ou établissements compris dans le même”, avec une série d’exceptions:

Activité industrielle. Établissements de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits et de biens essentiels. Centres de santé, services et établissements. Services professionnels et employés de maison. Services sociaux et socio-sanitaires. Centres ou cliniques vétérinaires. Établissements commerciaux dédiés à la vente de carburant automobile. Stations d’inspection technique des véhicules. Services de livraison à domicile. Cuisines populaires et autres établissements pour la livraison et la distribution de nourriture à caractère solidaire ou caritatif. Se réveille. Centres sportifs pour la pratique d’activités physiques en plein air, pour autant qu’il ne s’agisse pas de sports de contact, et centres sportifs pour la pratique de sports fédérés dans des espaces sportifs couverts de la catégorie d’âge de 16 ans à la catégorie absolue. Points de rencontre de la famille. Centres de garde de la petite enfance. Centres de traitement ambulatoire.

En outre, “Cette limitation de temps ne s’appliquera pas aux établissements d’accueil sans musique qui font l’objet d’un barème spécial conformément aux dispositions de l’article 27 du décret 155/2018 du 31 juillet “.

2e année

De leur côté, les mesures de santé publique pour le grade 2 envisagent suspension de l’ouverture au public “des grands établissements commerciaux défini dans le décret législatif 1/2012, du 20 mars, qui approuve le texte consolidé de la loi andalouse sur le commerce intérieur, ainsi que le reste des établissements commerciaux “, avec une série de des exceptions:

Établissements de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits et de biens essentiels. Centres de santé, services et établissements. Services sociaux et socio-sanitaires Parapharmacie. Centres ou cliniques vétérinaires. Marchés alimentaires. Produits hygiéniques. Services professionnels et financiers. Presse, librairie et papeterie. Fleuriste. Carburant. Ateliers mécaniques, services de réparation et matériaux de construction. Quincailleries. Stations d’inspection technique des véhicules. Buralistes. Équipements technologiques et de télécommunications. La nourriture pour animaux. Services de livraison à domicile. Nettoyage à sec et blanchisseries. Salon de coiffure. Marchés de rue.

Activités sportives

De même, au degré 2 «se suspend l’ouverture au public des installations sportives conventionnelles et des centres sportifs pour l’activité physique qui ne sont pas à l’extérieur, à l’exception de la pratique d’une activité sportive officielle à caractère non professionnel ou professionnel, qui sera régie par la réglementation et les protocoles spécifiques qui lui sont applicables ».

Également, “les manifestations et compétitions sportives non fédérées sont temporairement suspendues de toute catégorie d’âge et fédérés, sauf pour les catégories d’âge de 16 ans à la catégorie absolue».

Restauration

La 2e année reflète également la suspension de «toutes les activités de restauration, à l’intérieur comme sur les terrasses », Sauf dans le cas des “services de livraison à domicile” et «livraison de nourriture à caractère social ou caritatif». Ils se débarrassent également de cette suspension:

Les restaurants des établissements d’hébergement touristique, qui peuvent rester ouverts aussi longtemps qu’ils sont à l’usage exclusif de leurs clients. Services de restauration intégrés dans les centres et services sanitaires, sociaux et sanitaires. Cantines scolaires et services de cantine à caractère social. Autres services de restauration pour centres de formation. Services de restauration de centres de travail pour les travailleurs. Services de restauration pour les établissements d’approvisionnement en carburant ou les centres de chargement ou de déchargement ou les vendeurs d’aliments préparés.

Résidences et activités culturelles

De même, les mesures de 2e année comprennent suspension des «visites dans les centres d’hébergement pour personnes âgées, sauf dans les cas particuliers dans lesquels l’application de mesures supplémentaires de soins, d’humanisation et de fin de vie est nécessaire “, ainsi que “la tenue en personne de congrès, conférences, réunions d’affaires, réunions professionnelles, séminaires, réunions d’associations de propriétaires et événements similaires ».

Il est également suspendu «La célébration en personne de spectacles publics, d’activités récréatives et culturelles; l’activité dans tous les établissements de loisirs ou de jeux de hasard, Oui l’ouverture au public de musées, cinémas et théâtres“, Ainsi que” les clubs, associations gastronomiques, culturelles, récréatives ou établissements similaires “doivent fermer.

Dès l’entrée en vigueur de cet arrêté, Grenade et sa province appliqueront “les dispositions du grade 2”, tandis que “dans le reste” de l’Andalousie “le grade 1 sera appliqué”.

Le Conseil a accepté de transférer cette ordonnance à son Cabinet juridique pour “demander la ratification judiciaire prévue dans le Article 10.8 de la loi 29/1998 du 13 juillet, régulateur de Compétence administrative contentieuse».