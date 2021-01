COVID-19 :

La Junta de Andalucía a demandé au gouvernement de Pedro Sánchez d’avancer le couvre-feu à 20h00. Jusque-là, il le conservera jusqu’à 22h00. En outre, il a également demandé à l’exécutif central de pouvoir confiner certaines municipalités, et il le fera – si cela est autorisé – dans celles qui comptent plus de 1000 cas de coronavirus pour 100000 habitants.

De cette manière, et en attendant que le gouvernement autorise ou non la Junta de Andalucía, l’exécutif régional de Juanma Moreno a pris les mesures suivantes:

le fermeture du périmètre d’Andalousie. De cette façon, vous ne pouvez entrer ou quitter la communauté que pour un motif valable. le fermeture d’hôtels et d’entreprises à 18 h 00 le rencontres sont limités à un maximum de quatre personnes, y compris les tables de bars et de restaurants. Le feu vert est donné à fermeture du périmètre des huit provinces Andalou. le fermeture du périmètre des 219 communes avec un taux de contagion supérieur à 500 pour 100 000 habitants. ferme tous les services d’hospitalité et de commerce non essentiel dans les 91 communes (sur ces 219) avec un taux de contagion supérieur à 1 000 pour 100 000 habitants. Si le Gouvernement espagnol l’autorise, ils seront confinés à domicile dans ces 91 communes. Il le couvre-feu est maintenu de 22 h 00 à 6 h 00.. Cependant, si le gouvernement espagnol l’autorise, ce sera de 20h00 à 6h00. La retrait de commande dans l’hospitalité, ce sera maintenant jusqu’à 21h30; commandes par téléphone jusqu’à 22h30 et livraison à domicile jusqu’à 23h30 Si le gouvernement de Pedro Sánchez autorise à avancer le couvre-feu, ces horaires seront adaptés aux nouvelles mesures. Mobilité autorisée pour athlètes fédérés, juges et arbitres, pour les compétitions et la formation. Sans compagnons.

En outre, la Junta de Andalucía a annoncé que les données ils seront revus en permanence. Si une municipalité passe de 500 à 1 000 cas, le comité provincial des alertes peut limiter la mobilité ou l’activité commerciale et d’accueil. S’il descend en dessous de 500 ou 1 000, le comité provincial des alertes peut autoriser les activités de mobilité ou commerciales et d’accueil. De cette manière, il y aura une évaluation automatique et permanente et des examens périodiques seront effectués.

La BOJA établira la procédure ce samedi.

Il faut se rappeler, en ce sens, que toute l’Andalousie est en Niveau d’alerte 4, avec sa capacité correspondante. Les 128 municipalités avec plus de 500 infections sont au niveau 4 de la première année et les 91 municipalités avec plus de 1000 infections sont au niveau 4 de la deuxième année