COVID-19 :

L’avancée du coronavirus en Castille et León a fini par dériver dans de nouvelles restrictions, après avoir atteint un certain nombre d’infections jamais vues auparavant. Cette communauté commence l’année avec une augmentation des cas de coronavirus qui a été le déclencheur pour durcir davantage les mesures de contrôle. Le gouvernement régional a rencontré ce vendredi les maires des villes de plus de 20 000 habitants et les présidents des conseils provinciaux pour communiquer les nouvelles restrictions qui commenceront à s’appliquer dans quelques heures. Samedi à 20h00, Castilla y León mettra en œuvre ces directives pour essayer d’arrêter l’avancée du coronavirus.

Castilla y León applique de nouvelles mesures contre le coronavirus: couvre-feu à 20h00

Le samedi à 20h00 toutes les provinces de Castilla y León seront fermées sur le périmètreCette mesure vise à limiter la mobilité au maximum. À ce moment-là, le couvre-feu commencera également. Une mesure qui empêchera les habitants de cette communauté de quitter la maison et donc le reste des commerces ou services non essentiels seront fermés plus tôt.

Castilla y León aura l’un des couvre-feux les plus restrictifs. Francisco Igea, vice-président de la Junta de Castilla y León, a expliqué que cette avance du couvre-feu de deux heures par rapport à l’actuel est légale, car le gouvernement permet de limiter le couvre-feu pendant la nuit. Tant que c’est la nuit, il est entendu que cette mesure peut être appliquée, par conséquent, la faire à 20h00 serait dans les paramètres définis. Du coucher au lever du soleil le couvre-feu peut être appliqué dans un cadre juridique.

Les réunions seront d’un maximum de 4 personnesDe cette manière, il est destiné à empêcher le virus de se propager dans ces types d’activités sociales. La Junta de Castilla y León réduit également la capacité d’accueil des lieux de culte à un tiers du total, avec un maximum établi de 25 personnes. L’incidence cumulée en Castille et León est de 611 cas pour 100 000 habitants, soit le triple de celle d’il y a deux semaines. Le maximum historique d’infections en une seule journée a conduit le gouvernement communautaire à prendre des mesures aussi radicales.

Ces restrictions s’ajoutent à la fermeture intérieure de l’hôtellerieIl ne peut être consommé que sur les terrasses et ils peuvent préparer des plats à emporter. Les gymnases, centres commerciaux, maisons de paris et casinos et grands magasins sont également fermés, tant qu’ils ne sont pas destinés à la vente de produits essentiels. Castilla y León rejoint la liste des communautés autonomes qui demandent un confinement bref et intense du gouvernement central capable de réduire le taux d’infections que le pays traîne. Le risque de contagion est très élevé en Espagne et face à une telle situation, une action centralisée est demandée, ce qui n’est pas encore prévu.