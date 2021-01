COVID-19 :

Compte tenu de l’avancée du coronavirus au cours de la dernière semaine, la communauté de Madrid n’a pas hésité à appliquer de nouvelles restrictions. Suivant sa stratégie de succès admirée par la moitié de l’Europe, Madrid augmente les zones confinées pour éviter la mobilité et avance le couvre-feu dans toute la communauté. De plus, une nouvelle heure de fermeture s’applique également dans l’hôtellerie et le commerce de détail, ils peuvent être ouverts au maximum jusqu’à 22h00. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur le lundi 18 janvier et seront en vigueur pendant 14 jours et pourront être révisées et prolongées si nécessaire.

Restrictions de mobilité Ils s’appliqueront à 47 zones de base et 19 municipalités à compter du lundi 18 janvier à minuit, l’entrée et la sortie seront limitées pendant 14 jours, jusqu’à minuit le 1er février. Les zones touchées sont Las Matas, à Las Rozas; Sierra de Guadarrama, à Collado Villalba; la zone du parc Coimbra, à Móstoles; et les régions d’Alicante, El Naranjo et Parque Loranca, à Fuenlabrada. Avec ces deux dernières zones, toute la municipalité de Fuenlabrada est le périmètre de contrôle des entrées et des sorties (les zones de Francia, Cuzco, Panaderas et Castilla la Nueva étaient déjà limitées). De même, les restrictions d’entrée et de sortie entrent en vigueur pendant 14 jours dans cinq localités spécifiques qui ne coïncident pas avec celle d’une zone de base, car les sources de transmission sont plus localisées: Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela et La Cabrera.

Les limitations de mobilité sont prolongées jusqu’à 00h00 le lundi 25 dans les 41 zones de base santé et les 14 localités qui étaient déjà confinées. Dans la capitale de Madrid, tout le quartier de Barajas (y compris Barajas et Alameda de Osuna), Andrés Mellado (Chamberí), Sanchinarro (Hortaleza), Aravaca (MóncloaAravaca), le général Moscardó (Tetuán); Virgen del Cortijo, Benita de Ávila et Silvano (Hortaleza), Mirasierra et Las Tablas (Fuencarral-El Pardo); Jasmine (ville linéaire); Montesa, le général Oráa et Baviera (Salamanque), et Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas).

Un total de 1367000 personnes de Madrid, soit 20% de la population de la communauté de Madrid, concentre 25% des cas de coronavirus détectés. Avec une précision digne d’un chirurgien, la Présidente Ayuso applique des restrictions aux zones les plus infectées, elle a ainsi réussi à maintenir la communauté en pleine activité, sans avoir de répercussions sur les principaux secteurs économiques. Poursuivant le modèle de réussite, en plus de restreindre la mobilité, deux nouvelles mesures seront appliquées.

La fermeture de l’hôtel et des commerces aura lieu à 22h00. De cette façon, la possibilité de contagion sera réduite et un calendrier sera appliqué aux entreprises communautaires. Cette fermeture s’ajoute aux restrictions de capacité que ce type d’entreprise a déjà et qui garantit la sécurité à l’intérieur des locaux, avec une distance de sécurité adéquate.

Le couvre-feu est avancé de 23h00 à 6h00. Le couvre-feu sera également modifié à partir de cette date. De cette manière, la mobilité nocturne sera un peu plus réduite. Madrid décide de prolonger ce calendrier dans lequel il n’est autorisé à quitter la maison que pour une juste cause, aller au travail, aller chez le médecin ou en urgence. Sauf cas particuliers, personne ne peut quitter la maison à ces heures.

Les rassemblements sociaux auront lieu à un maximum de six personnes pour minimiser la possibilité de contagion et de propagation du virus. Pour le moment, cet élément n’a subi aucune modification depuis sa création, d’autres communautés ont décidé de modifier ce chiffre, Madrid le maintient pour l’instant. Recommandé que la vie sociale soit réduite autant que possible.

Ces nouvelles restrictions s’appliquera pour les deux prochaines semaines, au cours de laquelle ils seront analysés. L’un des avantages de cette communauté est qu’elle est toujours alerte, analysant les cas et effectuant les tests nécessaires pour déterminer les zones les plus touchées, laissant ces endroits avec moins d’incidence en dehors des restrictions. Le confinement par zones a été l’une des mesures les plus applaudies qui continueront d’être appliquées pour réduire le nombre de cas dans les zones les plus touchées.

Madrid n’hésite pas à appliquer les mesures qui ont été efficaces et ils ont prouvé leurs chiffres. Les infections pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours sont ce qui détermine les restrictions de mobilité dans les endroits qui en ont besoin. La zone la plus densément peuplée du pays se protège et applique ces mesures efficaces pour ses citoyens, il est temps de faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir vaincre un virus qui ne s’arrête pas. Le pays tout entier subit les conséquences d’une troisième vague qui ne peut être stoppée qu’avec les efforts de tous.