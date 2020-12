COVID-19 :

Juste un jour après le début de la campagne de vaccination, les flambées de coronavirus n’arrêtent pas de s’enregistrer. La Communauté de Madrid aggrave également ses données, et les éventuelles infections qui quittent les vacances comme la veille de Noël ou Noël n’ont pas encore été comptées.

C’est pourquoi la communauté dirigée par Isabel Díaz Ayuso a pris la décision de confiner de nouvelles zones de santé de base sur le périmètre et les a annoncées ce samedi. Il y aura quatre autres zones, donc au total il y en aura 10 avec des restrictions de mobilité.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du lundi 28 décembre à minuit et dureront au moins deux semaines, soit jusqu’au 11 janvier. Les zones confinées du périmètre sont deux nouvelles à San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos et Quinto Centenario) et deux autres dans la capitale (Aravaca, à Moncloa, et le général Moscardó, à Tetuán).

Cela a été annoncé ce samedi lors d’une conférence de presse par le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, et la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas.

Il y a quatre domaines de base qui ont dépassé le seuil d’incidence de 400 cas pour 100 000 habitants. Bien que les nouvelles restrictions durent deux semaines, il existe une zone qui n’en sera qu’une de plus. C’est le ZBS de La Moraleja (Alcobendas). Malgré le fait qu’il suit une tendance à la baisse mais “n’atteigne pas le niveau attendu” et que les restrictions seront donc maintenues jusqu’au 4 janvier.

Ce sont les zones restreintes:

Andrés Mellado (Madrid) Sanchinarro (Madrid) Aravaca (Madrid) General Moscardó (Madrid) Felipe II (Móstoles) Mayor Bartolomé González (Móstoles) Getafe Norte (Getafe) Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes) Cinquième centenaire (San Sebastián de los Reyes) Reyes) La Moraleja (Alcobendas)

Dans ces centres de population, vous ne pouvez entrer et sortir que pour des raisons justifiées. Les citoyens peuvent se déplacer sur la voie publique dans les périmètres de la zone touchée. Pour contrôler le respect de ces limitations, les dispositifs de collaboration avec les forces de sécurité de l’État et le corps continuent de fonctionner.

Aucune restriction le soir du Nouvel An

Pour le 31 décembre et les 1er et 6 janvier, il n’y aura aucune restriction de mobilité vers et depuis ces zones. La capacité d’accueil des lieux de culte est fixée à un tiers au maximum, tandis qu’en veille, quinze personnes au maximum peuvent se rassembler dans les espaces extérieurs et dix dans le cas des lieux fermés.

La capacité et les heures d’activité sont maintenues comme dans le reste de la région, généralement à 50%. Ces mesures s’accompagnent d’un renforcement de l’offre de soins et de la surveillance épidémiologique dans ces agglomérations, intensifiant la détection active des cas et des contacts étroits grâce à une augmentation des performances des tests diagnostiques.

Incidence cumulative

La Communauté de Madrid a enregistré la semaine dernière une incidence cumulée à 14 jours de 333 cas pour 100000 habitants, une augmentation qui ne place pas la région dans une troisième vague de coronavirus, a déclaré le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, lors d’une conférence de presse.

«Nous sommes actuellement dans la phase de plateau. L’incidence cumulée est de 333 cas, lorsque le pic maximum atteint dans la deuxième vague (entre le 14 et le 20 septembre) était de 813 », a déclaré Escudero, soutenu par le sous-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, et la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas.

Les hospitalisations sont également en phase de plateau, avec une moyenne de 300 hospitalisations en USI. Le nombre d’admis est de 1 729, dont 1 433 dans le service et plus précisément 296 en réanimation. Dans ce paramètre, la diminution est de 58,7% par rapport au pic maximum de la deuxième vague.

«Je ne parlerais pas tellement de la troisième vague mais plutôt que les caisses se maintiennent avec une légère augmentation. Nous sommes avant tout dans une phase de stabilité », a diagnostiqué Escudero.

Les données de la semaine dernière montrent une augmentation à 10 972 cas de contagion, alors que la semaine précédente ils étaient de 8 338. Cependant, comme l’a souligné le chef de la santé, ce chiffre de près de 11 000 cas est inférieur de 62,7% à celui enregistré au pic maximal de la deuxième vague.