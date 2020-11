COVID-19 :

La science et la biotechnologie de Cuba sont parmi les plus avancées du continent américain, et cela a mis le pays dans une position privilégiée en ce qui concerne le développement du vaccin par rapport au reste des pays voisins. Ils ont déjà une vaste expérience dans le développement de vaccins contre d’autres maladies et pour lutter contre le COVID-19, ils ont réussi à lancer quatre types de développement.

Cette semaine à Cuba Une table ronde a eu lieu, au cours de laquelle le président du groupe d’entreprises BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, a pris la parole, chargé de donner plusieurs clés de la lutte de Cuba contre la pandémie, selon Granma.cu. Dans ce document, il a souligné que bientôt Des groupes de travail ont été créés pour analyser toutes les nouvelles données qui émergeaient au quotidien.

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a montré son plein soutien aux enquêtes de l’entreprise, appelant même à accélérer les travaux, et par conséquent, ils ont été parmi les premiers pays à ajouter jusqu’à quatre candidats.

Tous les espoirs dans Sovereign 01 et 02

Le premier s’appelle Sovereign 01, bien que plus tard Cuba ait opté pour une alternative très similaire, Sovereign 02, comme l’explique le Dr Vicente Vérez Bencomo, directeur général du Finlay Vaccine Institute: “Le moyen était de diversifier les alternatives pour pouvoir relever ce défi de manière efficace et claire”. Tous deux dans le but d’introduire un taux élevé d’anticorps dans le corps.

Les deux utiliser le même antigène, produit par la cellule CHO et par biotechnologie, dans l’intention de produire ces anticorps. «Nous aspirons à parvenir, avec une dose d’une des formulations de Soberana 01, à relever les défenses de ces personnes asymptomatiques pour éviter qu’elles ne rechutent», a commenté le médecin.

Pour le moment, de la dose Sovereign 01, il a été déclaré que la sécurité est très élevée, qu’il n’y a pas d’effet indésirable significatif, et que plus de résultats sont nécessaires parce que cinq formulations ont été faites chez plus de cent personnes. Pour sa part, de la Soberana 02, un vaccin dans lequel l’antigène du virus et l’anatoxine tétanique sont combinés, il a été conclu jusqu’à présent qu’une de ses formulations provoque une puissante réponse immunitaire.

Les autres candidats contre le coronavirus

Dr Vérez Bencomo confirmé l’engagement pour qu’au premier semestre 2021 une partie importante de la population cubaine puisse être vaccinée. Cependant, Deux nouvelles propositions ont récemment été ajoutées pour lutter contre le coronavirus, afin que d’autres éléments soient ajoutés pour tenir cette promesse.

Le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB) a livré il y a quelques jours la documentation pour demander l’inscription, devant le Centre de contrôle d’État des médicaments, équipements et dispositifs médicaux, de ces deux nouveaux candidats afin qu’ils puissent entrer dans la phase de développement clinique.

L’un d’eux est appelé Mambisa (CIGB 669), qui est administré par voie intranasale. «Sur la base d’études sur les primates, nous avons constaté que ce candidat a la capacité de générer ces anticorps et répond au reste des objectifs propositions », a expliqué Eulogio Pimentel Vázquez, directeur du CIGB.

D’un autre côté, est Abdala, administré par voie intramusculaire, qui est destiné à mener un essai clinique et à évaluer son efficacité. Il s’agit de la quatrième alternative conçue par Cuba, et avec toutes ces solutions, il est prévu que celle qui est vraiment efficace des quatre puisse être trouvée après avoir mené toutes les enquêtes en parallèle.