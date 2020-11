COVID-19 :

. –– De bonnes nouvelles et indispensables sont arrivées au sujet des vaccins contre le covid-19. Un deuxième vaccin américain s’est avéré avoir un taux de succès élevé contre le coronavirus. Moderna a annoncé lundi que son vaccin était efficace à 94,5% contre le covid-19, selon les premières données.

Les vaccinations pourraient commencer aux États-Unis d’ici la deuxième quinzaine de décembre, selon le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Les premiers à les recevoir seraient les groupes à haut risque et, au printemps, ils pourraient être disponibles pour le reste de la population, selon Fauci.

Voici quelques réponses aux questions courantes sur les vaccins covid-19 qui sont en cours de développement pour prévenir le coronavirus.

Ne faut-il pas des années pour que les vaccins soient développés en toute sécurité? Comment ces vaccins contre le covid-19 se sont-ils développés en seulement 10 mois?

La plupart des vaccins que nous utilisons aujourd’hui ont mis des années, et dans certains cas des décennies, à se développer. Cependant, les gouvernements ont investi d’énormes sommes d’argent dans des entreprises et des institutions qui développent des vaccins. Par exemple, avec des initiatives comme l’opération Warp Speed ​​aux États-Unis et le Vaccine Taskforce en Grande-Bretagne.

La pandémie a donné un élan à la communauté scientifique du monde entier. Et en ce sens, des groupes de chercheurs dans des dizaines de pays sont dans une quête accélérée pour comprendre comment le virus fonctionne.

L’Opération Warp Speed ​​a également développé des protocoles pour permettre aux essais cliniques de progresser plus rapidement. En outre, la fabrication à l’échelle industrielle de vaccins a eu lieu avant que nous sachions s’ils seraient efficaces. Cela signifie que nous avons des millions de doses prêtes à l’emploi.

Quelle est l’efficacité de ces vaccins?

Le vaccin développé par Pfizer, qui a annoncé ses premiers résultats positifs la semaine dernière, et celui de Moderna sont efficaces à plus de 90%, selon les premières données. C’est un taux plus élevé que de nombreux vaccins contre d’autres maladies. Cependant, les résultats sont extrêmement préliminaires et ne sont pas ce que les autorités sanitaires utiliseront pour autoriser les vaccins.

Dans l’essai de Moderna, 15 000 participants à l’étude ont reçu un placebo, qui est une injection de solution saline sans effet. En plusieurs mois, 90 de ces personnes ont développé un coronavirus. 15 000 autres participants ont reçu le vaccin, et cinq d’entre eux ont développé le covid-19.

Parmi ceux qui ont reçu un placebo, 11 sont tombés gravement malades, mais aucun des participants ayant reçu le vaccin n’est tombé gravement malade.

Le directeur de l’Institut international des vaccins, le Dr Jerome Kim, a salué les premières données de la société de biotechnologie Moderna sur son candidat vaccin contre le covid-19. Il a noté qu’il s’agissait d’une «preuve d’un concept», mais a averti qu’il était encore prématuré en termes d’efficacité du suivi.

«Je pense que c’est vraiment une excellente nouvelle. Et, d’une certaine manière, la confirmation que les vaccins à ARN peuvent protéger contre les maladies infectieuses. C’est également un bon exemple que les vaccins covid sont une possibilité », a déclaré Kim à CNN lundi.

“Il sera très important de savoir quelle est l’efficacité, non pas à deux mois, mais à six et douze”, at-il dit.

Il existe encore de nombreuses inconnues sur la façon dont les nouveaux vaccins covid-19 fonctionneraient dans la pratique. Il n’est pas clair si elles empêcheraient complètement l’infection ou rendraient les maladies graves moins probables. Les médecins ne savent pas non plus combien de temps durera votre protection.

Cependant, Fauci a déclaré que c’était “le meilleur possible” dans ces circonstances. Il avait précédemment déclaré qu’il se contenterait d’un vaccin efficace de 70 à 75%.

Les vaccins ont différents taux d’efficacité. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, une série complète de vaccins contre la polio est efficace de 99% à 100%. En comparaison, une vaccination complète contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche est efficace de 80% à 90%. Alors que l’efficacité du vaccin contre la grippe varie d’une année à l’autre.

Dans quelle mesure les vaccins sont-ils sûrs et y a-t-il des effets secondaires?

Moderna a déclaré que son vaccin n’avait pas d’effets secondaires importants. Un petit pourcentage de ceux qui en ont reçu ont éprouvé des symptômes tels que des maux de tête et des courbatures. C’est similaire à ce que les gens peuvent obtenir après un vaccin contre la grippe. En outre, c’est un signe que le vaccin travaille à créer une défense immunitaire.

«Ils ne signalent pas de problèmes de sécurité. Les principaux effets secondaires sont les douleurs au site d’injection, la fatigue, les douleurs musculaires ou articulaires et les maux de tête qui semblent survenir plus fréquemment après la deuxième injection », a expliqué le Dr Penny Ward, professeur invité de médecine pharmaceutique à King’s College London, au SMC.

“De toute évidence, nous devons encore examiner tous les détails scientifiques dans une publication pour pouvoir juger indépendamment les résultats”, a-t-il ajouté.

Une fois qu’un vaccin est autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, le CDC continuera à surveiller les effets secondaires. En ce sens, ils évalueront si l’un d’entre eux représente un problème de sécurité justifiant une modification de la recommandation.

Comment fonctionnent ces vaccins contre le covid-19? J’ai peur qu’ils semblent expérimentaux

Les vaccins imitent souvent une partie du virus contre lequel ils protègent, déclenchant une réponse de votre système immunitaire.

Les vaccins Moderna et Pfizer utilisent une nouvelle approche qui n’a pas encore eu de vaccin approuvé. Bien que, sñu ait été étudié dans des essais cliniques pour d’autres virus.

Les deux vaccins utilisent un code génétique au lieu de n’importe quelle partie du virus lui-même, avec une technique appelée ARN messager ou ARNm. Les vaccins délivrent de l’ARNm, qui est une prescription génétique. Dans ce cas, la recette génétique ordonne aux cellules de former des morceaux des pointes qui se trouvent au sommet du coronavirus. Une fois injecté, le système immunitaire du corps produit des anticorps qui reconnaissent ces pics. Si une personne vaccinée est ultérieurement exposée au coronavirus, ces anticorps doivent être prêts à l’attaquer.

Le fait que Moderna et Pfizer aient indépendamment produit des résultats très similaires avec la même technique est un vote de confiance dans la technologie génétique, selon les experts. De plus, leurs résultats pourraient faciliter et accélérer la production d’autres vaccins.

«Grâce à cette technologie, des vaccins candidats peuvent être produits beaucoup plus rapidement à l’avenir pour combattre pratiquement toutes les maladies infectieuses, en produisant des vaccins contre les agents pathogènes existants et les agents pathogènes futurs actuellement inconnus», a déclaré Zoltán Kis, associé de recherche au Future Vaccine Manufacturing Hub. , Imperial College London, au SMC.

D’autres sociétés développent des vaccins en utilisant d’autres techniques. Par exemple, le vaccin Oxford / AstraZeneca a été fabriqué avec un virus chimpanzé modifié, ce qui est inoffensif, alors que la voie traditionnelle consiste à utiliser le virus inactivé.

Je veux me faire vacciner! Quand puis-je le faire?

Alors que Fauci a déclaré qu’il s’attendait à ce que les premiers vaccins COVID-19 commencent fin décembre, au départ, il n’y en aura pas assez pour tout le monde. Les groupes les plus prioritaires recevront le vaccin en premier. Il s’agit notamment des travailleurs de la santé, des personnes âgées et des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

“Je pense que tout le monde commencera à se faire vacciner vers la fin du mois d’avril”, a déclaré Fauci. Et cela s’étendra jusqu’en mai, juin, juillet. Cela prendra quelques mois pour le faire », a-t-il expliqué.

Le gouvernement britannique a demandé au National Health Service (NHS) d’être prêt à déployer un vaccin à partir de début décembre.

Et si je suis âgée, enceinte ou cliniquement vulnérable?

Parmi les 30 000 participants à l’essai clinique de Moderna, plus de 7 000 Américains avaient plus de 65 ans, a déclaré la société. Il comprenait également plus de 5000 Américains de moins de 65 ans, mais avec des maladies chroniques à haut risque qui les exposaient à un risque plus élevé de COVID-19 grave. Parmi ces conditions figurent le diabète, l’obésité sévère et les maladies cardiaques.

L’étude a également inclus plus de 11 000 participants issus de communautés de couleur, représentant 37% de la population étudiée. Ce qui, selon Moderna, est similaire à la diversité de la population américaine. Cela comprend plus de 6 000 participants qui s’identifient comme hispaniques ou latino-américains et plus de 3 000 participants qui s’identifient comme noirs ou afro-américains.

Noubar Afeyan, co-fondateur et président de Moderna, a déclaré que la société ne voyait “aucune différence dans les résultats” entre les sous-groupes dans ses essais de vaccin COVID-19.

«Moderna a en fait légèrement ralenti le recrutement pour le procès afin de garantir une représentation substantielle. Et il s’avère que 37% de nos tests étaient des personnes, des sujets, qui se considèrent de couleur “, a déclaré Afeyan sur CNN International lundi.

“En général, il semble que le vaccin fonctionne largement dans tous les groupes de population”, a-t-il ajouté.

Cependant, nous ne savons rien des groupes qui n’ont pas participé à l’essai clinique, comme les enfants ou les femmes enceintes.

Des questions urgentes restent sans réponse. Il s’agit notamment de la durée d’efficacité de ces vaccins et de leur efficacité auprès de différentes populations, de tous les groupes d’âge, de toutes les ethnies et des personnes ayant des problèmes de santé antérieurs », a déclaré Charlie Weller, directeur des vaccins chez Wellcome, une organisation caritative de recherche. médical.

“Ce n’est que lorsque l’essai sera terminé que nous pourrons évaluer la pleine efficacité et l’innocuité de tout vaccin candidat”, a-t-il déclaré.

Les vaccins contre le covid-19 seront-ils obligatoires? Que se passe-t-il si je décide de ne pas me faire vacciner?

Certaines personnes considéreront que c’est leur devoir patriotique de se faire vacciner, mais d’autres non. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle ne rendrait pas la vaccination obligatoire. De son côté, Fauci a souligné qu’il ne sera probablement pas obligatoire de se faire vacciner.

Si vous décidez de ne pas vous faire vacciner, cela a des implications plus larges. Non seulement vous n’aurez pas de protection contre le COVID-19, mais vous pourriez potentiellement nuire à l’immunité communautaire ou collective. Cela protège les groupes à haut risque qui pourraient ne pas être en mesure de recevoir le vaccin.

On estime qu’un vaccin COVID-19 devra être accepté par au moins 55% de la population pour assurer l’immunité à la communauté, selon la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Certains scientifiques prévoient même que des chiffres encore plus élevés seront nécessaires.