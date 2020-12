COVID-19 :

Madrid fermera à nouveau pour le pont de décembre, mais permettra la mobilité au sein d’une même communauté autonome. Le secteur du tourisme et de la restauration dans la communauté de Madrid a son meilleur allié en sa présidente, Isabel Díaz Ayuso. Grâce à une série d’étapes qui ont permis de maintenir l’activité, sans fermeture d’entreprise à une certaine heure, en gardant toujours cette communauté ouverte, sauf sur les ponts. Comme cela s’est passé pendant l’Almudena, il a été décidé d’empêcher les Madrilènes de partir. Vous ne pouvez entrer ou quitter la communauté que pour une bonne cause.

Restrictions de coronavirus à Madrid pour le pont de décembre

Madrid sera le périmètre fermé du 4 au 14 décembre. Vous ne pourrez pas quitter ou entrer dans cette communauté sauf pour des raisons de force majeure. De cette manière, on parvient à ce que le virus ne se propage pas sur tout le territoire. La clé de cette fermeture de périmètre sécurisée est le contrôle que vous avez obtenu cette communauté de cas de coronavirus. En tant qu’exemple pour l’Europe, il a fini par réaliser l’impossible, abaissant les aspects positifs sans que l’économie ne soit affectée. Une percée que ce pont continuera. Les habitants de Madrid pourront se déplacer normalement sur leur territoire, c’est l’une des rares communautés qui permettra ce fait. Un énorme privilège en période de restrictions qui a fait que l’affiche soit carrément accrochée dans plus d’un hôtel de montagne ou maison rurale. La neige et le mauvais temps sur ce pont se sentiront beaucoup mieux à côté du feu.

Le couvre-feu est maintenu de 00h00 à 6h00. Un autre élément qui continuera comme avant sera le couvre-feu, qui n’empêchera pas les rencontres au domicile d’un ami ou d’un parent pendant cette période. La vie continue et à Madrid, ils ont décidé d’établir l’une des touches de calme qui s’adaptent le mieux au rythme de leurs villes. Ils permettent des dîners, ce qui dynamise le secteur de l’hôtellerie durement touché par la crise. Sur ce pont, vous pourrez quitter la maison jusqu’à ces heures, heure à laquelle la mobilité sera réduite jusqu’au lendemain.

Les réunions seront d’un maximum de six personnes. Cette mesure venait déjà de loin. Pas plus de six personnes pourront se rencontrer, ce qui se passe également dans d’autres communautés autonomes et que Madrid a mis en œuvre dans son système de contrôle des cas de coronavirus. Cela permet d’éviter de grandes sources de contagion si elle se produit. Pendant le couvre-feu, six personnes peuvent également se rencontrer dans n’importe quelle maison. Cela permet de rendre l’activité sociale un peu plus flexible.

Ce sont les restrictions de capacité et d’horaire dans la communauté de Madrid pendant ce long week-end

Des restrictions de capacité et d’horaire s’appliquent. L’industrie hôtelière, Il peut ouvrir de 06h00 à 00h00 avec une capacité de 50% à l’intérieur. De cette manière, des petits-déjeuners, dîners et déjeuners peuvent être organisés, permettant une relative normalité dans l’un des secteurs les plus durement touchés par la crise du coronavirus. Les terrasses de ces établissements ont une capacité limitée jusqu’à 75%. Les centres commerciaux peuvent également ouvrir jusqu’à minuit avec une capacité maximale de 75%. Il est demandé de ne pas se rendre aux heures centrales de la journée ou d’éviter les foules.

Le reste des établissements commerciaux, à l’exception des pharmacies, des stations-service et des cinémas, doit ferme ses portes à 22h00 quelque chose qui marquera une campagne de Noël quelque peu différente. Ces mesures visent à éviter les foules et à maintenir des heures de fermeture communes, le but est de pouvoir continuer avec une activité relative, sans mettre en danger la santé de Madrid.

Les gymnases et lieux de culte occupent également 50% de leur capacité. Les réveils peuvent recevoir un maximum de 15 personnes en extérieur et 10 dans des espaces fermés, suivant les règles dictées précédemment qui seront également en vigueur pendant ce pont de la constitution. Tout rassemblement de personnes dans un espace clos peut être dangereux, étant sans les mesures nécessaires, une hygiène correcte et une distance, un risque.

Les seuls endroits totalement fermés seront ceux qui appliquent différentes mesures de confinement des virus. Les espaces de santé qui auront permis de contrôler le virus fermer uniquement les parties de la ville ou de la communauté qui présentaient le plus d’infections. Avec ce système, il a été possible d’arrêter l’avancée du coronavirus sans nuire à l’économie, qui est également liée à la santé des gens. Les habitants de Madrid peuvent être plus heureux ces jours-ci lorsqu’ils peuvent visiter la neige ou découvrir les grands trésors cachés de cette communauté autonome. Les restrictions s’appliqueront dans un territoire qui résiste à cette pandémie avec ses propres règles efficaces.