COVID-19 :

le Les restrictions resteront pendant le pont de décembre dans la plupart des communautés autonomes. La peur d’éventuelles pousses change à jamais la façon de vivre les ponts. Les voyages tant attendus de ces jours deviendront dans le meilleur des cas des confinements volontaires à domicile ou des déplacements dans notre propre communauté autonome. La fermeture des communautés autonomes pour le pont de décembre est une réalité, si vous planifiez ces vacances, prenez note de ce qui peut et ne peut pas être fait avec les restrictions de coronavirus en vigueur.

Restrictions de coronavirus dans les communautés autonomes pour le pont de décembre

Le coronavirus a changé à jamais la façon dont nous vivons les vacances. Avec un Noël aux portes, le premier des défis à relever est le jour férié de décembre. Réduire le nombre d’infections est la priorité de l’Espagne qui connaît cette deuxième vague avec des hôpitaux pleins de patients atteints de coronavirus, les chiffres sont plus élevés, malgré les mesures obligatoires imposées. Si vous envisagez de vous déplacer ces jours-ci, c’est tout ce que vous devez savoir.

Andalousie: la fermeture du périmètre durera au moins jusqu’au 23 novembre. En outre, les mouvements entre toutes les communes de toute la communauté ont également été limités. Aragon: il a pour périmètre confiné tout son territoire jusqu’au 30 novembre. Ses trois capitales provinciales sont confinées. Asturies: la mobilité reste en outre limitée à Gijón, Oviedo et Avilés, ainsi que dans les communes de Langreo, Laviana et San Martín del Rey Aurelio avec des restrictions particulières. La communauté est fermée jusqu’à ce que les contagions soient réduites. Îles Baléares: Manacor est la seule zone la plus touchée où la mobilité est restreinte. Les îles sont toujours ouvertes aux visiteurs sont des restrictions. Iles Canaries: Elle n’applique aucune restriction de mobilité, ses chiffres de contagion sont bons à ce jour. Cantabrie: Elle sera fermée jusqu’au 2 décembre, en attendant de voir la situation de cette communauté. Une fermeture municipale s’applique également. La Cantabrie a décidé de prolonger la fermeture de la communauté jusqu’au 2 décembre. Par ailleurs, l’exécutif cantabrique a également adopté d’isoler toutes ses communes sur le périmètre. Castilla-La Mancha: elle maintiendra le confinement périmétrique de son territoire jusqu’après le Pont de la Constitution, en attendant de fixer une date de réouverture. Castilla y León: la fermeture du périmètre de son territoire durera jusqu’au 3 décembre, date à laquelle ils décideront si elle continue de s’appliquer ou non. Catalogne: maintient la fermeture du périmètre jusqu’au 21 décembre avec une restriction spéciale à la mobilité au niveau municipal le week-end jusqu’au 8 décembre au moins. En attendant de connaître les résultats de leurs restrictions, la mobilité par régions sera élargie. Villes autonomes de Ceuta et Melilla: Elles ont appliqué une fermeture de périmètre en attendant de connaître le résultat de leurs mesures, elles risquent d’être confinées ces jours-ci. Communauté de Madrid: elle fermera à nouveau les frontières dans le prochain pont de la Constitution, comme cela s’est produit dans les ponts de novembre. Isabel Díaz Ayuso a annoncé un confinement périmétrique de la région du 4 au 14 décembre. Communauté valencienne: maintiendra la fermeture du périmètre jusqu’au 9 décembre au moins, en attendant de voir les résultats de ces mesures. Estrémadure: Il n’a pas appliqué de fermeture totale, ils n’ont confiné que certaines municipalités et zones les plus touchées. Galice: maintient le confinement du périmètre municipal dans les principales villes: Saint-Jacques-de-Compostelle, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, La Corogne et Ourense. La Rioja: La fermeture du périmètre d’autonomie devrait se poursuivre jusqu’au 29 novembre. Navarre: elle mettra fin à sa fermeture de périmètre le 18 décembre, après une extension nécessaire pour vérifier que les points positifs étaient encore élevés. Pays basque: maintiendra la fermeture du périmètre de la communauté autonome, ce qui s’ajoute à une restriction de la mobilité entre les communes. Région de Murcie: a prolongé la fermeture de la région et de toutes ses municipalités jusqu’au 9 décembre.

Telles sont les restrictions aujourd’hui, en fonction de l’évolution de la pandémie, des mesures extraordinaires peuvent être décrétées pour un long week-end de décembre qui marquera la tendance des Noëls les plus atypiques de l’histoire de ce pays.