COVID-19 :

La pandémie perturbe les fêtes, les événements et les festivals les plus traditionnels du monde. En Espagne, bien que toutes les communautés ne le vivent pas de la même manière, il y a aussi la cessation de certains partis. Aux portes d’un pont qui est généralement long, quels sont les rrestrictions en Andalousie en raison du coronavirus pour le pont de décembre?

Ce qui est clair, c’est que les mesures de confinement prévalent avant Noël et pour les vacances elles-mêmes et qu’il y a une plus grande flexibilité pour certaines des dates les plus importantes de l’année au niveau commercial, notamment.

La fermeture du périmètre est maintenue

Ainsi, pour ce pont en Andalousie, le président de la communauté andalouse, Juanma Moreno a annoncé le maintien de la fermeture du périmètre de l’Andalousie et des 785 communes jusqu’après la Constitution et le Pont Immaculé, c’est-à-dire jusqu’au 10 décembre.

Selon la Junta de Andalucía, les citoyens de la communauté ne pourront pas entrer ou sortir de la communauté, sauf exceptions. Et le président a annoncé que les mesures du Covid-19 déjà fixées il y a deux semaines resteront en vigueur jusqu’au 10 décembre prochain. Comme nous l’avons souligné, le plus important est que la fermeture du périmètre de l’Andalousie et de toutes les communes soit maintenue et que le couvre-feu nocturne continue de dix heures du soir à sept heures du matin.

Exceptions pour quitter la communauté

Les personnes qui doivent quitter la communauté ou les différentes communes peuvent le faire selon des causes justifiées. C’est-à-dire pour des raisons médicales telles que se rendre dans des centres de santé, travailler pour aller au travail, étudier et retourner au lieu de résidence habituel. Ceci est maintenu de la même manière que cela s’est produit auparavant et dans de nombreuses sections de confinement et de désescalade.

Couvre feu

Une autre mesure pour ce pont de décembre est que les activités non essentielles seront fermées à partir de six heures de l’après-midi. Il existe des activités commerciales, comme dans ce cas le commerce du secteur du jouet que leur Les heures d’ouverture sont jusqu’à 20 heures. Cette mesure a été définie pour pouvoir commencer par ces achats de Noël, qui sont proches pendant ces jours.

Limitations des heures d’ouverture et de l’accueil

Pour mettre fin à la situation pandémique due à Covid-19 que la communauté connaît, la Junta de Andalucía a expliqué que d’autres restrictions déjà convenues précédemment sont également maintenues. Ils sont les rrestrictions en Andalousie en raison du coronavirus.

C’est-à-dire que les limitations des horaires d’ouverture et de l’hôtellerie restent fermées, mais avec une nouveauté, qui peut contribuer à donner un peu de répit à ce secteur, comme le fait que les bars et restaurants aient la possibilité d’ouvrir afin que les clients puissent ramasser les commandes jusqu’à 21h30 pour les consommer à la maison.

Que se passe-t-il à Grenade?

Le Conseil fait remarquer que le cas de Grenade mérite une attention particulière et des exceptions. En effet, sa situation épidémiologique a été fortement compliquée, pour laquelle Moreno a expliqué qu’il était conscient des difficultés que traversent la ville et la province, en particulier la situation difficile des commerçants et des hôteliers qui n’ont pas été actifs depuis deux semaines.

Par conséquent, il a annoncé que dans le district de santé de Granada Sur, avec 43 municipalités dans lesquelles 150 000 personnes résident, l’interdiction totale est levée et l’ouverture sera autorisée jusqu’à 18h00. comme dans le reste de l’Andalousie. Les districts de Grenade, Metropolitano et Granada Nordeste continueront avec les mêmes restrictions qu’auparavant. Ils sont certains des rrestrictions en Andalousie en raison du coronavirus

Nous savons que ces mesures peuvent changer en fonction des résultats dans la situation sanitaire actuelle. Après la dureté des restrictions à Grenade, Moreno a expliqué qu’il y aura un plan de soutien supplémentaire pour les secteurs touchés dans les territoires de Grenade qui ont été impliqués dans la fermeture totale déjà annoncée il y a longtemps.

Il a également annoncé que peut-être certaines mesures peuvent être assouplies avant le 10 décembre, mais cela doit toujours répondre à des critères sanitaires. Pour cela, une évaluation hebdomadaire des données devra être réalisée et si elles sont positives, il y a possibilité de cette flexibilité des règles.

Changements dans d’autres zones sanitaires

En outre, la Junta de Andalucía a déterminé que les districts de Poniente de Almería, Levante-Alto Almanzora, Campo de Gibraltar, Córdoba-Norte et Valle del Guadalhorce, passer du niveau 3 au niveau 4, de sorte que la capacité des activités autorisées sera réduite.

le Quartier de l’Axarquía il passe du niveau 4 au niveau 3, ce qui entraîne la réduction de ces capacités, dans ce cas.

Comment est ce pont et les autres jours dans les centres éducatifs?

Parmi les restrictions en Andalousie dues au coronavirus pour le pont de décembre à souligner, que malgré le fait que les écoles et les instituts continuent leurs cours en face à face, l’université continuera avec des cours en ligne.