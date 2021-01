COVID-19 :

2020 et 2021 ont été des années capitales dans la croissance du CrossFit en Espagne et la pandémie de Covid-19 a ralenti le processus, mais ne l’a pas ralenti. Ce jeune sport résiste à la crise et grandit avec plus de sponsors, la sève économique qui soutient cette discipline sportive émergente, et avec le renforcement de tournois essentiels à son expansion, comme The Freakest Challenge, à Barcelone. Un événement sous l’aile de la multinationale Nike qui se tiendra à nouveau en février prochain malgré les restrictions dues au coronavirus et qui sera télévisé à l’échelle nationale.

Un des engrenages clés de ce processus de professionnalisation etest l’intermédiation de Les gestionnaires les plus aptes, la seule agence représentative de CrossFit en Espagne et qui a Fabián Beneito sur sa liste et a récemment ajouté une autre star telle que Sara Alicia Fernández, en plus d’une promesse prometteuse comme Silvia García. La génération de tissus commerciaux est en train de changer le paysage de nos crossfiters les plus en vue. La contribution du parrainage passe d’un modèle de simple apport de matériel à un autre dans lequel le soutien financier aux athlètes commence à être notable.

Le crossfitter espagnol à succès Sara Alicia Fernández, lors d’un récent tournoi.

Le nombre de sponsors rejoignant CrossFit n’est pas négligeable. Depuis Ruster, la marque leader dans les structures et les matériaux pour les boîtes CrossFit et qui collabore également avec les clubs de football Primera, d’autres également liées au domaine CrossFit comme PICSIL, Lion Crew, Train Like Fight et d’autres qui rejoignent la création de vêtements de sport artisanaux (tels que NaturalKillers, à Saint-Sébastien) et le régime alimentaire des sportifs, facteur fondamental de l’entraînement et de la compétition. La célèbre conserverie galicienne Albo et le confiseur Héros, qui a développé une nouvelle initiative grâce à laquelle les membres reçoivent une boîte de produits CrossFit chaque mois via un abonnement mensuel.

Hors de nos frontières, des entreprises comme Fitaid, Reebok, Boucle, Foodspring et les branches sportives de Danone (Yopro) et BEATS. La célèbre marque d’écouteurs a conclu une collaboration avec Fabián Beneito, un accord pionnier dans notre pays.

L’Open 2021 marque une étape importante

Le résultat est le renforcement de la scène professionnelle naissante du CrossFit en Espagne, conformément à le boom que connaîtront les CrossFit Open Games 2021 cette année, beaucoup plus ouverte et qui dépassera de loin les 415000 participants dans le monde de l’édition record de 2018. Les inscriptions ont débuté le 7 janvier et auront lieu dans trois semaines à partir du 11 mars.