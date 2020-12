COVID-19 :

Ce sont les sites de test COVID-19 du comté de Miami-Dade. Pour plus d’informations, visitez cette page.

armée du Salut

911, rue Flagler Ouest

Miami, FL 33130

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 8h à 18h30

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Théâtre Manuel Artime

900 SW 1st Street

Miami, FL 33130

Ouvert tous les jours de 8h à 16h

Il fermera les jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

Parc Marlins

501, chemin Marlins

Miami, FL 33125

Ouvert tous les jours de 8h à 15h

Il fermera les jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

Centre de santé communautaire Care 4 U

4690 NW 7e Avenue

Miami, FL 33127

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Centre de santé communautaire de Miami-Beach – Centre Stanley C. Myers

710, chemin Alton

Miami Beach, Floride 33139

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h

Centre Joseph Caleb

5400 NW 22nd Avenue

Miami, FL 33142

Ouvert tous les jours de 8h à 19h

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Miami Beach Convention Center Drive-Thru

1901 Convention Center Drive

Miami Beach, Floride 33139

Ouvert tous les jours de 8h30 à 14h

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Miami Beach Convention Center Walk-Up

1901 Convention Center Drive

Miami Beach, Floride 33139

Ouvert tous les jours de 8h à 16h

Fermé le jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

Soins urgents Medrite

542, rue West 41

Miami Beach, Floride 33140

Ouvert tous les jours de 9h à 17h

Key Biscayne

100, promenade Harbour

Key Biscayne, FL 33149

Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 13h

Centre de santé communautaire de Miami Beach – Centre de presse Beverly

1221, 71e rue

Miami Beach, FL 33141

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h

Centre de santé communautaire de Miami-Beach – North Miami Center

11645, boulevard Biscayne

North Miami, FL 33181

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h

Parc tropical

7900 SW 40th Street

Miami, FL 33155

Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Parc Amelia Earhart

401, 65e rue Est

Hialeah, FL 33013

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h

Fermé le jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

Parc Sherbondy

380 avenue Bahman

Opa-locka, FL 33054

Ouvert tous les jours de 8h à 16h

Fermé le jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

Costco vacant

14585, boulevard Biscayne

North Miami, FL 33181

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 8h à 18h30

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Hôpital communautaire de Larkin

1475 West 49th Place

Hialeah, FL 33012

Ouvert tous les jours de 9h à 17h

Walmart – Jardins Hialeah

9300 NW 77th Avenue

Jardins Hialeah, FL 33016

Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 7h à 9h

Parc des expositions de la jeunesse à Tamiami Park

10901 SW 24th Street

Miami, FL 33165

Ouvert tous les jours de 8h30 à 14h

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Village de Pinecrest

12645 Pinecrest Pkwy

Pinecrest, FL 33156

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h

Stade Hard Rock

347, promenade Don Shula

Miami Gardens, FL 33056

Ouvert tous les jours à partir de 9h

Fermé le jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

CareSpot Urgent Care

18706 NW 67th Avenue

Hialeah, FL 33015

Ouvert tous les jours de 8h à 20h

Centre de santé West Perrine

18255, avenue Homestead

Miami, FL 33157

Ouvert tous les jours de 9h à 16h

Fermé le jeudi 24 décembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier.

Centre gouvernemental de South Dade

10710, rue SW 211

Cutler Bay, FL 33189

Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Parc de la réserve aérienne Homestead

12200 SW 268 Street

Homestead, FL 33032

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 8h à 18h30

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Champ Harris

675, boulevard North Homestead

Homestead, FL 33030

Ouvert tous les jours de 8h à 16h

Il ferme à 13 heures le jeudi 24 décembre et tout le vendredi 25 décembre. Il ferme à 13 h le jeudi 31 décembre et tout le vendredi 1er janvier.

Santé communautaire du sud de la Floride – Clinica Campesina Martin Luther King Jr.

810, promenade West Mowry

Homestead, FL 33030

Ouvert le lundi et mercredi de 8h30 à 11h30