COVID-19 :

Le président de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (Cepyme), Gerardo Cuerva, a demandé une aide urgente pour faire face à la crise des coronavirus et a averti le gouvernement de Pedro Sánchez que “Les entreprises font face à la deuxième vague sans réseau”, après avoir perdu plus de 100 000 entreprises dans la seule première vague.

Plus précisément, Cuerva a expliqué que «les PME sont confrontées à cette deuxième vague les pires conditions, plus fragilisés par les effets de la première vague, plus endettés et avec leurs ressources plus épuisées, ce qui affecte de manière très inquiétante leur capacité de résistance et de survie. En outre, il a averti que les PME “Si vous ne pariez pas sur l’entreprise, beaucoup, en particulier les PME, ne résisteront pas à cette crise”.

Cuerva a insisté sur le fait qu’un plan de mesures pour sauver le tissu productif est urgent, à l’instar de celles mises en œuvre dans d’autres pays européens. Et a souligné que “Les PME doivent s’adapter par elles-mêmes, sans attendre l’aide du gouvernement Pedro Sánchez”.

Des mesures sont nécessaires de toute urgence

“Nous avons besoin de mesures plus ambitieuses”, a-t-il ajouté, après avoir constaté que l’économie espagnole est plongée dans la deuxième vague de l’épidémie, c’est l’une des plus touchées au monde. Union européenne (UE) et pourtant, “les mesures appliquées ne semblent pas être alignées sur des mesures fortes telles que celles appliquées par l’Allemagne”.

En fait, il considère que les petites et moyennes entreprises en Espagne reçoivent “mauvaises nouvelles”, comme l’augmentation des taxes incluses dans les budgets, «qui sont nécessaires, mais pas davantage taxées sur l’activité économique». En outre, il a critiqué le fait que le gouvernement de Pedro Sánchez ne met pas en œuvre de mesures et que les entreprises doivent s’adapter et rechercher des solutions et s’adapter à l’impact de la crise des coronavirus.