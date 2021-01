COVID-19 :

L’un des principaux experts du COVID dans le monde prévoit de sombres perspectives dans les mois à venir. L’apparition de nouvelles souches plus contagieuses et mortelles entraînera une augmentation exponentielle des cas dans le monde, ainsi que des décès. Dans les dernières heures, une image dans laquelle ils sont vus des dizaines de cercueils empilés dans un crématorium en Allemagne. Dans la grande majorité d’entre eux, le mot «Corona» est écrit, ce qui indique qu’ils sont morts d’un coronavirus.

Une image dramatique qui rappelle ce qui a été vécu pendant les mois de mars et avril en Espagne. Telle était la saturation des salons funéraires et des crématoriums que des morgues temporaires ont été installées dans des endroits comme le Palais de glace de Madrid.

Les chiffres derrière des cercueils empilés dans un crématorium allemand

L’Allemagne traverse l’un des pires moments de toute la pandémie. Les autorités sanitaires du pays ont communiqué 16417 nouvelles infections et 879 décès au cours du dernier jour.

Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, l’Allemagne a enregistré 2,13 millions de cas et 51 713 décès. Ce mercredi, le gouvernement d’Angela Merkel a décidé prolonger la détention jusqu’au 14 février en raison de la situation sanitaire. Les écoles resteront fermées, tout comme les magasins de produits non essentiels, les installations culturelles et de loisirs et les restaurants. De plus, l’usage obligatoire des masques a été imposé dans les commerces et dans les transports publics.

En ce qui concerne les masques, le gouvernement allemand a fait usage de masques chirurgicaux et FFP2 dans tous les espaces publics et a interdit les masques en tissu. L’Allemagne a également publié une liste de pays considérés à haut risque, ceux qui dépassent 200 nouveaux cas pour 100000 habitants en une semaine: Portugal, République tchèque, États-Unis, Espagne, Andorre, Bolivie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Colombie , Slovénie, Emirats Arabes Unis, Estonie, Israël, Iran, Kosovo, Liban, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Mexique, Panama, Serbie et Macédoine du Nord.

Cette semaine, l’Allemagne a confirmé la première contagion en Europe par nouvelle souche du Brésil. Lors d’une conférence de presse recueillie par dw.com, le ministre des Affaires sociales de l’état de Hesse, Klai Klose, a expliqué que le patient est un homme arrivé jeudi sur un vol du Brésil à destination de la ville de Francfort. Bien qu’elle ne présente aucun symptôme, le test PCR a confirmé la contagion par la nouvelle souche brésilienne. Les études sont encore préliminaires, mais les scientifiques pensent qu’elle est plus contagieuse que la souche d’origine, et peut même réinfecter des personnes qui ont déjà passé le coronavirus.