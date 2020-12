COVID-19 :

. – Certains Américains devraient recevoir le premier vaccin COVID-19 ce lundi, apportant une lueur d’espoir à près d’un an d’aggravation de la pandémie.

Premièrement, il y aura deux groupes considérés à risque exceptionnellement élevé: les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée, tels que les maisons de soins infirmiers.

Les groupes font partie de ce que les responsables fédéraux de la santé appellent la phase 1a du plan de distribution des vaccins. Ensemble, ils comptent environ 24 millions de personnes.

Les résidents des établissements de soins de longue durée ont été particulièrement vulnérables, représentant environ 40% des décès dus aux coronavirus aux États-Unis.

Avec l’augmentation du nombre de cas dans tout le pays, il est essentiel de protéger la santé des médecins et des infirmières. Plus de 240000 agents de santé ont été infectés par un coronavirus et près de 900 sont décédés, selon le CDC.

Mais les gouverneurs et les responsables de la santé dans tout le pays risquent de ne pas recevoir suffisamment de vaccins dans les expéditions initiales pour les groupes les plus prioritaires.

Les États devront prioriser les personnes devant recevoir le vaccin en premier. Et les premières expéditions limitées affecteront en fin de compte le moment où, à l’avenir, les membres d’autres groupes devront retrousser leurs manches pour obtenir le vaccin, laissant le calendrier incertain.

Les travailleurs essentiels pourraient être dans le pont pour un vaccin

Les experts conseillant le CDC ont recommandé que le prochain groupe à recevoir le vaccin, peut-être en janvier, comprenne des travailleurs essentiels, tels que des techniciens médicaux d’urgence et des policiers. Les personnes âgées vivant dans des environnements surpeuplés ou surpeuplés sont également incluses.

La première partie du lancement du vaccin en quatre phases pourrait inclure des personnes de tous âges souffrant de maladies sous-jacentes telles que le diabète et les maladies rénales qui sont considérées comme présentant un risque accru de mourir ou de tomber gravement malades à cause du COVID-19.

Les États-Unis pourraient encore être dans la première phase de vaccination en mars étant donné le grand nombre de personnes impliquées. Toute personne en bonne santé de moins de 65 ans qui n’est pas un travailleur essentiel ou à haut risque devrait s’attendre à être vaccinée jusqu’à plus tard.

Le calendrier dépendra du nombre de vaccins pour obtenir l’approbation de la FDA et du moment où cela se produira et, bien sûr, du nombre de doses disponibles. Le vaccin nécessite deux doses: une pour amorcer le corps et ensuite, quelques semaines plus tard, une deuxième injection pour augmenter la réponse.

Le CDC estime qu’il y a 21 millions de personnels de santé, 3 millions de résidents en soins de longue durée, 87 millions de travailleurs essentiels, 100 millions d’adultes avec des conditions médicales à haut risque et 53 millions de personnes âgées de 65 ans et plus.

Le gouvernement fédéral prévoit que 40 millions de doses de vaccins pourraient être disponibles aux États-Unis d’ici la fin décembre si les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont approuvés.

Les conseillers en vaccins des CDC ont voté samedi pour recommander le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pour les personnes de 16 ans et plus. Le vaccin a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA cette semaine.

La prochaine phase de vaccination pourrait inclure les enseignants

Encore une fois, selon que davantage de vaccins ont été approuvés, la deuxième phase pourrait démarrer en avril.

La phase 2 pourrait inclure les enseignants et le personnel de la maternelle à la 12e année et d’autres travailleurs de la garde d’enfants, ainsi que d’autres travailleurs essentiels comme les travailleurs du commerce de détail et les travailleurs des transports. Ce groupe pourrait également inclure des personnes vivant dans des refuges pour sans-abri et toutes les personnes de plus de 65 ans qui n’étaient pas encore incluses dans la première phase.

Les phases 1 et 2 combinées couvriraient entre 45% et 50% de la population américaine, selon un comité indépendant pour aider les législateurs à attribuer et à distribuer équitablement un vaccin contre le coronavirus.

Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré au Sénat en août qu’il ne croyait pas que le grand public pourrait se faire vacciner avant «la fin du deuxième trimestre, le troisième trimestre de 2021». Avril est le début du deuxième trimestre de l’année.

Et le reste de la population?

Le reste de la population devra attendre des mois avant de recevoir un vaccin.

La phase 3 comprendrait les jeunes adultes, les enfants et les travailleurs des industries essentielles au fonctionnement de la société et présentant un risque d’exposition plus élevé qui n’ont pas été inclus dans les deux premières phases. La phase 4 inclurait tout le monde.

Par conséquent, les adultes en bonne santé de moins de 65 ans et les enfants peuvent devoir attendre le printemps ou même l’été, en fonction du nombre de vaccins approuvés, de la rapidité avec laquelle ils peuvent être fabriqués et distribués et du déroulement du débat sur l’allocation.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré à CNN que les groupes qui recevront le vaccin au cours des quatre prochains mois incluront probablement ceux des «groupes hautement prioritaires».

«Je prévois que d’ici avril, ce sera… la« saison ouverte », en ce sens que n’importe qui, même les groupes qui ne sont pas hautement prioritaires, pourraient se faire vacciner», a déclaré Fauci.

Les chaînes de pharmacies et les magasins à grande surface se préparent également à livrer des vaccins, y compris les endroits où les gens se font normalement vacciner contre la grippe, les pharmacies de supermarché et les cabinets médicaux.

– Ray Sanchez, Dakin Andone, Elizabeth Cohen, Annie Grayer, Katie Hunt et Andrea Kane de CNN ont contribué à ce rapport.