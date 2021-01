COVID-19 :

. – Certaines régions des États-Unis commencent à ressentir le poids des célébrations de Noël du mois dernier, à un moment où les hôpitaux sont déjà à leur point critique.

Les experts ont averti que les voyages et les rassemblements pendant les vacances pourraient contribuer à alimenter une nouvelle vague d’infections au COVID-19. Pourtant, des millions d’Américains ont quand même voyagé, avec plus de 1,3 million de personnes, un record pendant la pandémie, enregistré par la Transportation Security Administration rien que dimanche.

Hôpitaux saturés

C’est alors que les hospitalisations ont atteint un autre record sombre lundi, avec plus de 128200 patients atteints de covid-19, selon le COVID Tracking Project. Mais certains États préviennent que le pire est peut-être encore à venir.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré que l’état avait “plus de patients covid dans les lits de soins intensifs à la fin de la semaine dernière que dans toute autre période de cette pandémie”.

Et il a dit qu’il s’attend à “un très grand nombre avec la propagation des rassemblements de Noël combinée avec le retard et les tests et rapports qui peuvent avoir eu lieu au cours des 10 derniers jours”.

Après avoir enregistré une journée particulièrement meurtrière à New York, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré lundi qu’il y avait eu un pic après les récents rassemblements sociaux.

“Il est clair que l’augmentation pendant les vacances a augmenté le taux d’infection et augmenté le nombre de personnes désormais admises dans les hôpitaux”, a déclaré le gouverneur.

En Californie, où au moins deux régions n’ont aucun lit disponible dans les unités de soins intensifs (USI), les infections continuent d’augmenter.

“Nous nous dirigeons vers ce que nous prévoyons comme un rassemblement en plus d’un autre rassemblement”, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom lors d’une conférence de presse lundi. “Cela va mettre beaucoup de pression sur les hôpitaux et je pense que cela viendra des vacances.”

C’est aussi ce qui s’est passé après Thanksgiving. Il y a quelques semaines, les responsables de Los Angeles ont déclaré qu’une partie de l’augmentation brutale des infections et des patients hospitalisés qu’ils voyaient était due aux rassemblements de Thanksgiving. Maintenant, ils ont demandé aux résidents de faire leur part pour éviter un nombre encore plus grand.

«Si nous n’utilisons pas les outils disponibles aujourd’hui, nos travailleurs de la santé de première ligne, qui servent maintenant un grand nombre de patients atteints de COVID-19, devront faire face à de nombreuses semaines de plus en plus de patients et à la perte déchirante de plusieurs. vit », a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, dans un communiqué lundi.

4,5 millions de doses de vaccins administrés

La vaccination, quant à elle, est en cours, mais les experts ont déclaré que ce ne sera probablement pas avant quelques mois qu’elle deviendra suffisamment répandue pour avoir un impact significatif sur le cours de la pandémie.

Environ 15,4 millions de doses ont été distribuées et environ 4,5 millions ont été administrées, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cela signifie que moins de 30% des doses de vaccin distribuées aux États-Unis ont été administrées, et seuls quatre États ont jusqu’à présent administré au moins la moitié des doses qui leur ont été distribuées, selon les données des CDC: Connecticut , Dakota du Nord, Dakota du Sud et Tennessee. Pendant ce temps, dans une douzaine d’autres États, moins d’un quart des doses distribuées ont été administrées.

Interrogé sur l’écart entre les doses distribuées et celles administrées, le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed ​​Moncef Slaoui a déclaré que “rien ne s’est mal passé”, ajoutant qu’il est de la responsabilité des États d’administrer les vaccins.

“Nous convenons qu’il y a un retard”, a déclaré Slaoui à CNN. “Nous sommes disponibles et prêts à aider les États lorsqu’ils demandent spécifiquement une assistance.”

Alors que certains États ont reconnu des problèmes sur le terrain qui ont contribué à retarder la vaccination, beaucoup ont déclaré pendant des mois qu’ils avaient besoin de beaucoup plus de financement fédéral pour pouvoir mettre en œuvre des plans de vaccination.

Dans le Kentucky, le gouverneur Andy Beshear a déclaré lundi qu’il «n’était pas d’accord» avec la vitesse à laquelle les vaccins étaient administrés dans l’État.

“Nous devons aller plus vite”, a-t-il déclaré. «Nous avons besoin de ceux qui ont déjà reçu le vaccin pour aller plus vite. Nous avons besoin de nos partenaires en soins de longue durée pour agir plus rapidement. “

Reeves, dans le Mississippi, a déclaré que le déploiement était “plus lent dans le Mississippi et plus lent à travers le pays qu’aucun de nous ne le souhaiterait”.

«Mais c’est déjà en cours», dit-il. “Augmente. Et nous devons juste appuyer sur l’accélérateur.

Selon une étude, administrer les premières doses de vaccins COVID-19 à un plus grand nombre de personnes plutôt que de retenir l’approvisionnement disponible pour les secondes doses peut réduire le nombre de nouveaux cas. Le gouvernement américain retient actuellement environ la moitié de l’approvisionnement en vaccins disponibles, le distribuant aux États et à d’autres juridictions des semaines plus tard pour les administrer en seconde dose.

Mais en réduisant la quantité conservée à 10% pendant les trois premières semaines et en administrant une dose constante de six millions de doses chaque semaine, les États-Unis pourraient éviter jusqu’à 29% de cas supplémentaires en huit semaines, selon l’étude.

L’application de demi-doses du vaccin Covid-19 est une “ idée terrible ”, selon un expert

Pour aider à accélérer les vaccins, Slaoui a déclaré que les États-Unis pourraient commencer à administrer des demi-doses du vaccin Moderna aux personnes âgées de 18 à 55 ans, ce qui pourrait rendre le vaccin disponible à deux fois plus de personnes de ce groupe d’âge. âge.

La décision, a déclaré Slaoui, est finalement entre les mains de la Food and Drug Administration (FDA).

Mais quiconque a reçu le vaccin de Moderna ou de Pfizer devrait recevoir les deux doses, ont déclaré lundi deux hauts responsables de la FDA. Les gens qui spéculent sur la possibilité de se débrouiller avec une seule dose interprètent mal les données, ont-ils déclaré.

“Nous avons suivi des discussions et des reportages sur la manière de réduire le nombre de doses, d’allonger le délai entre les doses, de modifier la dose (demi-dose) ou de mélanger et assortir les vaccins pour immuniser davantage de personnes contre la covid-19”, ont-ils déclaré. dans une déclaration, le Dr Stephen Hahn, commissaire de la FDA, et le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche des produits biologiques de la FDA.

«Pour le moment, il est prématuré de suggérer des changements aux doses ou calendriers autorisés par la FDA de ces vaccins et n’est pas solidement enraciné dans les preuves disponibles. Sans données appropriées pour soutenir de tels changements dans l’administration des vaccins, nous courons un risque important de mettre la santé publique en danger, sapant les efforts de vaccination historiques pour protéger la population du COVID-19 », ont-ils ajouté.

Un membre du comité consultatif sur les vaccins de la FDA a déclaré que les demi-doses étaient une «idée terrible».

Il n’y a pas de données sur l’efficacité d’une demi-dose. Si vous utilisez une demi-dose, vous la préparez simplement. Vous espérez simplement que vous avez raison », a déclaré le Dr Paul Offit. “Pourquoi oseriez-vous inventer quelque chose alors que vous ne savez pas si cela fonctionne ou non?”

