COVID-19 :

. –– Lorsqu’un vaccin COVID-19 devient largement disponible pour les Américains, Joe Cunningham dit qu’il ne l’obtiendra pas – sa position reflète celle de certains Noirs et Latinos.

“Je ne sais pas, je ne comprends pas”, a déclaré le joueur de 85 ans. “Je voudrais savoir d’où (le vaccin) vient.”

Cunningham, qui vit à Hobson City en Alabama, fait partie des Noirs américains qui font peu confiance aux médecins et aux vaccins COVID-19 récemment développés par les sociétés pharmaceutiques.

L’état de l’Alabama a été durement touché par le coronavirus, avec un taux de positivité sur 14 jours dépassant 29%. Dans le comté de Calhoun, où se trouve Hobson City, le taux est de 37%.

Pourtant, les résidents plus âgés comme Cunningham n’accepteront même pas de se faire dépister pour COVID-19.

La ville est située à environ 160 km de Tuskegee. Et il abrite l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire médicale américaine.

Justement, l’histoire du racisme dans la recherche médicale du pays et le manque de confiance dans le gouvernement fédéral font hésiter certains Noirs et Latinos à se faire vacciner.

Les responsables sanitaires et communautaires craignent que les doutes sur les vaccins signifient que certains Noirs et Latinos ne les recevront pas lorsqu’ils seront disponibles. Alors que le covid-19 continue de frapper leurs communautés à des taux disproportionnés.

Ce lundi, Moderna a annoncé la demande à la Food and Drug Administration (FDA) américaine d’autoriser l’utilisation d’urgence de son vaccin contre le covid-19. Selon la société pharmaceutique, son vaccin est efficace à 94,5% contre le virus. Pfizer a fait la demande le 20 novembre et affirme que son vaccin est efficace à 95% pour prévenir les infections.

Mais une étude publiée par COVID Collaborative, NAACP et UnidosUS a révélé que seulement 14% des Noirs américains sont convaincus qu’un vaccin sera sûr. Et seulement 18% pensent que ce sera efficace.

Cependant, les Latino-américains étaient plus optimistes. 34% ont dit qu’ils sont convaincus que le vaccin sera sûr et 40% pensent qu’il sera efficace.

Une grande partie de leur réticence provient de la méfiance à l’égard du gouvernement fédéral, selon l’étude. Également à l’histoire nationale du racisme dans la recherche médicale et les soins de santé, selon le rapport.

Carlton Gordon dit également qu’il ne sera pas vacciné tout de suite.

Gordon est un père de famille noir qui vit à l’extérieur de Chicago. Il se dit préoccupé par le fait que le vaccin sera précipité sur le marché. Et, en plus, qu’il n’y a pas assez de tests effectués chez les Noirs pour savoir si c’est sûr.

“Je préfère ne pas essayer de me concentrer sur un vaccin qui, franchement, n’a pas fait ses preuves”, a déclaré Gordon, 34 ans. «Si ce vaccin s’avère efficace, après avoir été plus largement distribué aux gens, nous pourrons certainement le valoriser et cela pourrait changer ma perspective», a-t-il ajouté.

Bâtir la confiance autour du vaccin exigera un effort concerté de la part des médecins, chercheurs, militants et élus noirs et latinos. Cela a été souligné par Renee Mahaffey Harris, présidente et chef de la direction du Center for Closing the Health Gap à Cincinnati.

Les personnes de couleur, a-t-il dit, sont plus susceptibles de faire confiance à des dirigeants qui leur ressemblent. Ceci plutôt que des fonctionnaires des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ou de la FDA, a ajouté Harris.

Les communautés devraient commencer à planifier des campagnes d’information et des forums publics pour discuter de la manière et des raisons de l’efficacité du vaccin, a insisté Harris.

“Ce doit être une personne noire qui parle à une autre personne noire”, a-t-il dit. Vous n’allez pas soudainement faire confiance à un groupe de personnes dont vous vous méfiez simplement parce que la science le dit.

La peur d’être des «cobayes»

Ernest Grant, président de l’American Nurses Association, a participé à un essai de vaccin cet automne dans l’espoir de combattre les craintes de la communauté noire de se faire vacciner.

Grant, qui est noir, a déclaré qu’il avait pris les deux doses de vaccin requises, la première le 9 septembre et la seconde le 5 octobre. Il a également partagé qu’il avait éprouvé des effets secondaires légers comme la fatigue et les frissons.

L’essai clinique est en double aveugle, un terme qui indique que ni les chercheurs ni les participants ne savent qui reçoit le vaccin réel ou le placebo. Cependant, Grant a déclaré qu’il était convaincu que le vaccin était sûr. Il recommande que d’autres dirigeants noirs se font vacciner afin qu’ils puissent partager leur expérience et leurs connaissances avec la communauté.

“Je suis convaincu qu’une fois qu’il sera accessible au public, il ne devrait plus être question de se faire vacciner”, a déclaré Grant. «À un moment donné, il est toujours possible que (covid-19) vous arrive. Et si je sais qu’il existe un remède qui pourrait potentiellement m’en sauver, je pense que je chercherais le remède », a-t-il insisté.

Cependant, pour certaines personnes noires, il est encore difficile de faire confiance en raison des préjugés raciaux des prestataires de soins de santé.

Carmen Bailey, de Cleveland dans l’Ohio, a déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic de Covid-19 en avril. Cependant, elle a ajouté qu’elle avait évité l’aide médicale parce que les médecins l’avaient mal traitée lors d’occasions précédentes.

Bailey, qui souffre toujours des effets secondaires du COVID-19 sur son cœur, ses poumons et ses reins, a déclaré qu’elle refusait de se faire vacciner.

«Nous ne connaissons pas les effets secondaires (du vaccin)», a déclaré Bailey, 52 ans. “J’ai vraiment l’impression qu’à ce stade … les personnes qui vont recevoir ce vaccin sont des cobayes.”

Les expériences de Tuskegee de 1932 à 1972 ont recruté 600 hommes noirs, 399 qui avaient la syphilis et 201 qui n’en avaient pas. Leur objectif était de suivre la progression de la maladie en ne traitant pas les hommes, alors qu’ils mouraient ou souffraient de graves problèmes de santé.

Historiquement, les Noirs réduits en esclavage étaient également utilisés par les médecins pour tester des médicaments et des chirurgies qui provoquaient des complications de santé ou même la mort.

L’histoire raciste de la recherche médicale a empêché les sociétés pharmaceutiques de recruter suffisamment de personnes de couleur plus tôt cette année pour des essais de vaccins, a déclaré le Dr Nelson Michael, coordinateur de l’opération Warp Speed, un effort dirigé par le gouvernement pour développer un vaccin contre le covid-19.

Près de 40% des cas de COVID-19 signalés étaient des Noirs et des Latino-américains, selon le CDC.

Cependant, Moderna a rapporté que 10% de ses participants à l’essai de vaccin étaient noirs et 20% étaient Latino. Pfizer a rapporté que 10% étaient noirs et 13% latinos.

Pourtant, les médecins noirs se sont mobilisés pour soutenir le vaccin ces dernières semaines.

Le mois dernier, la Coalition noire contre Covid-19 a publié une «Lettre d’amour pour soutenir l’Amérique». Huit médecins noirs éminents ont signé la lettre, encourageant les Noirs à participer aux essais de vaccins. Il doit également être vacciné une fois qu’il a été démontré qu’il est sûr.

«Nous savons que notre rôle collectif en aidant à créer un vaccin qui fonctionne pour les Noirs – et en qui nous avons confiance – a un impact sur notre propre survie», ont écrit les médecins.

Les bergers noirs se sont également réunis pour partager des informations sur le vaccin.

Le révérend Horace Sheffield de Detroit a déclaré qu’il s’était joint à six éminents pasteurs, dont le révérend Al Sharpton et le révérend Raphael Warnock, des églises à travers le pays pour lancer Choose Healthy Life. C’est une initiative qui vise à combattre l’impact de la pandémie sur la communauté noire.

Sheffield a déclaré qu’il était prêt à être l’un des premiers Noirs à recevoir le vaccin lorsqu’il deviendrait disponible.

«Nous avons un excellent travail à faire pour convaincre les gens de se faire vacciner», a déclaré Sheffield. «Et les seules personnes qui peuvent porter ce message, c’est nous (les dirigeants noirs)», a-t-il insisté.

Les dirigeants noirs de New York, y compris Sharpton, ont lancé un groupe de travail cette semaine pour s’occuper de la livraison du vaccin covid-19 à la communauté noire. En plus de répondre aux préoccupations concernant la sécurité des vaccins.

Dans la communauté latino-américaine, beaucoup ne seront pas vaccinés en raison de leur méfiance à l’égard du gouvernement fédéral, disent des militants.

Les politiques anti-immigration de l’administration Donald Trump, les règles de charge publique qui créent des obstacles à la citoyenneté et les menaces contre la loi sur les soins abordables ont conduit certaines familles latino-américaines à hésiter à recevoir des soins de santé. Cela a été expliqué par Rita Carreon, vice-présidente de la santé pour UnidosUS, un groupe de défense non partisan des Latinos.

Le manque d’accès est l’autre moitié de la bataille

Carreon a déclaré que les Latino-américains se tourneraient vers leurs dirigeants et organisations de confiance pour obtenir des informations sur les données des essais de vaccins. Également pour obtenir des informations sur les effets secondaires et où vous pouvez obtenir le vaccin en toute sécurité dans votre quartier si vous n’avez pas d’assurance.

«Historiquement, il n’y a pas eu de sensibilisation significative dans la communauté pour les aider à se sentir en sécurité dans le système de santé», a déclaré Carreon. “Nous voulons nous assurer que les informations sont communiquées en termes clairs, clairs et simples.”

Mais gagner la confiance des Noirs et des Latino-Américains est la moitié de la bataille.

De nombreuses personnes de couleur vivant dans les zones urbaines et les bidonvilles n’ont pas de médecins ou d’établissements de santé à proximité de leur domicile. Ils manquent également de moyens de transport.

Les conseillers des CDC ont voté cette semaine pour recommander que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée reçoivent le vaccin covid-19 en premier. Si les vaccins Moderna et Pfizer sont approuvés, le gouvernement fédéral estime que 40 millions de doses pourraient être disponibles d’ici la fin décembre.

Les cliniques existantes dans les centres urbains comme Chicago et Atlanta craignent de ne pas avoir les ressources nécessaires pour atteindre tous les patients lorsque le vaccin sera distribué au grand public.

Plus tôt cette année, certains se sont retrouvés sans équipement de protection individuelle et sans test COVID-19.

CommunityHealth à Chicago, qui fournit des soins de santé gratuits à près de 8 000 patients – la plupart latinos – manque de personnel. Selon sa PDG, Stephanie Willding, elle ne compte que 42 employés et 1 000 bénévoles.

Willding a déclaré que sa clinique n’était pas équipée pour assurer la sensibilisation de la communauté, le stockage des vaccins et toute autre logistique nécessaire pour fournir deux doses de vaccin à chaque patient.

Il craint également que ses patients, en particulier les parents isolés et les travailleurs essentiels, ne puissent pas amener leur famille à la clinique deux fois.

«Covid-19 a mis en lumière quelque chose que les prestataires de soins de santé du filet de sécurité ont toujours su. C’est une question d’inégalité dans l’accès aux soins de santé », a déclaré Willding. “Lorsque nous parlons d’une approche équitable de la distribution des vaccins, les centres de santé gratuits et caritatifs doivent être pris en compte dans cette approche.”

Breanna Lathrop, qui dirige le Good Samaritan Health Center à Atlanta, est d’accord.

Lathrop a déclaré qu’il avait besoin de financement pour les seringues et les aiguilles. Il faut également aider à convaincre les patients que le vaccin est sûr et nécessaire.

“Je pense que les gens vont dans ce sentiment un peu effrayé et dépassé”, a déclaré Lathrop. «Nous avons discuté de vos questions et nous voulons que vous vous sentiez à l’aise. Mais quand vous parlez de vacciner soudainement des centaines de personnes, je ne peux pas m’asseoir avec des centaines de personnes et avoir cette conversation.

Laura Dolan, Elizabeth Cohen et Maggie Fox, toutes de CNN, ont contribué à ce rapport.