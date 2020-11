COVID-19 :

La l’ostéoporose, qui touche 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de plus de 50 ans, c’est une maladie du squelette dans lequel il y a une diminution de la densité de la masse osseuse. Pour cette raison, les os deviennent plus poreux, le nombre et la taille des cavités ou cellules qui s’y trouvent augmentent, ils sont plus fragiles, ils sont moins résistants aux coups et ils se cassent plus facilement. Habituellement, Les fractures affectent généralement les poignets, les hanches, l’humérus et la colonne vertébrale.

Maintenant, une nouvelle enquête menée par des experts de l’hôpital del Mar, de l’Institut de recherche médicale de l’hôpital del Mar (IMIM), de l’Université Pompeu Fabra et du parc Sanitari Pere Virgili conclut que certains des principaux traitements contre la maladie, tels que le denosumab , le zolédronate et le calcium, pourraient avoir un effet protecteur contre COVID-19 chez les patients qui en prennent.

Les résultats du travail, d’abord dans le monde de ses caractéristiques, ont été publiés dans le magazine Aging, et montrent un réduction de l’incidence des infections entre 30 et 40% après avoir analysé les données de plus de 2000 patients souffrant d’ostéoporose, d’arthrose et de fibromyalgie sous suivi à l’hôpital del Mar et dans la zone d’influence du Parc de Salut Mar.

«Il y a des indications qui permettent de faire l’hypothèse que Certains médicaments pour traiter certaines maladies rhumatologiques pourraient interférer positivement avec l’histoire naturelle du COVID-19, soit en réduisant l’incidence, soit en réduisant l’évolution vers des cas plus graves », explique le Dr Jordi Monfort, chef du service de rhumatologie de l’hôpital del Mar et coordinateur du groupe de recherche cellulaire sur l’inflammation et le cartilage de l’hôpital del Mar-IMIM.

“Ces médicaments anti-ostéoporotiques sont sûrs et doivent continuer d’être administrés aux patients qui les prennent.. Les résultats prometteurs obtenus avec la duloxétine, un antidépresseur, sont pertinents alors que, dans le même temps, nous menons plus d’études pour vérifier ses effets bénéfiques possibles sur le COVID-19 », ajoute le Dr Rafael Maldonado, auteur de référence de l’étude et coordinateur du Groupe de recherche du laboratoire de neuropharmacologie UPF.

Dans le même sens, le Dr Alba Gurt, médecin au CAP Vila Olímpica del Parc Sanitari Pere Virgili et co-auteur de l’ouvrage, rappelle que «les données de l’étude indiquent que les traitements antiostéoporotiques et la duloxétine que nos patients du primaire prennent sont sans danger face à l’infection au COVID-19 et pourrait même diminuer son incidence. il doit être vérifié dans les études avec un plus grand nombre de patients“.