COVID-19 :

Alors que la recherche d’un traitement efficace contre le COVID-19 se poursuit et que les premiers vaccins sont administrés à la population, il est nécessaire de continuer à mettre un accent particulier sur ces derniers. facteurs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système immunitaire pour prévenir les infections.

En ce sens, comme la science a été chargée de le démontrer, un apport correct en nutriments essentiels a un impact bénéfique sur la défense de notre corps. “La nourriture est essentielle à la prévention de nombreuses maladies, en plus d’être décisif dans le rétablissement des patients: maintenir une alimentation adéquate est très important pour pouvoir lutter contre la pandémie que nous vivons », explique-t-il Juan Carlos Ruiz de la Roja, médecin et spécialiste en urologie.

De cette façon, intervention sur des facteurs entièrement modifiables que l’on peut maîtriser grâce à certaines habitudes devrait être l’un des principaux outils, en plus des mesures d’hygiène et de distance, pour essayer de préserver au maximum notre santé.

Régime riche en vitamines et minéraux

Dr Juan Carlos Ruiz de la Roja, l’un des auteurs du livre ‘Coronavirus. Prévention, pandémie et endiguement ‘, partagez quelques recommandations nutritionnelles et diététiques de base.

“La vitamine D eIl est présent dans les poissons comme le saumon, les sardines et le thon, ainsi que dans le lait et le jaune d’œuf, aliments d’une importance vitale pour augmenter les défenses en évitant, non seulement la contagion éventuelle par le coronavirus, mais aussi les complications possibles en cas que nous sommes infectés par ce germe. De plus, une exposition au soleil d’au moins 30 minutes par jour nous apporte de la vitamine D. “” Des aliments riches en vitamines du groupe B, comme le porc, le lapin et le bœuf, aident à la maturation des cellules défensives, tant que nous maintenons des niveaux adéquats dans notre corps. De plus, ils aident à la guérison du patient infecté par le virus, améliorant la fatigue et favorisant la guérison du patient ». “La vitamine C, présent principalement dans les fruits comme le kiwi, les agrumes et les fraises, ainsi que dans les légumes comme le brocoli et le poivron rouge, stimule les défenses en évitant les infections principalement au niveau du système respiratoire, point d’entrée du virus ». «En outre, maintenir des niveaux adéquats de Vitamine A, présent dans la carotte, et le Vitamine E, très présent dans l’huile d’olive, l’avocat et les fruits à coque, il favorise que les globules blancs soient en parfait état pour combattre les virus ». “Les aliments riches en fibres comme les pommes de terre, les asperges, la pomme, le raisin et les myrtilles, ils renforcent notre immunité, non seulement au niveau de l’intestin, la région de notre corps où transite le coronavirus, mais améliorent également notre système défensif dans le reste du corps. ” zinc, magnésium, phosphore et fer, que l’on retrouve dans les aliments comme les noix et les légumineuses, sont vitales pour que les défenses agissent correctement ».

Au-delà du régime: repos, stress et exercice

De bonnes habitudes alimentaires doivent être ajoutées pratique quotidienne d’exercices modérés, ce qui augmente le système défensif, mais il faut aussi éviter de s’exposer à des situations de stress et reposez-vous bien.

«Des habitudes de tous connus mais que, à de nombreuses reprises, nous ne mettons pas en pratique, comme ne pas vivre sous le stress, un état qui libère une hormone appelée cortisol, faites de l’exercice physique tous les jours, dormez entre 7 et 8 heures, ce qui permet au corps d’augmenter la production de mélatonine, en plus d’éviter la consommation de tabac, sont déterminants pour augmenter nos défenses et donc nous aider à mieux lutter contre le virus », conclut l’expert.