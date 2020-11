COVID-19 :

Bien que nous soyons sur le point de mettre fin à l’état d’alerte que nous avons commencé au lointain mois de mars, il n’y a toujours pas de vaccin contre le COVID-19, ce qui signifie que toutes les mesures que nous avons prises ces mois-ci, nous continuerons de le faire, y compris respect de la distance de sécurité sociale. Comment faites-vous cela sur des surfaces encombrées comme une usine d’Amazonie? De cette manière

L’assistant Amazon Distance

L’une des entreprises qui n’a pas fermé pendant les moments les plus graves de la pandémie que nous avons vécus et que nous connaissons, même dans les installations d’Amazon, a été testée positive au COVID-19, ce qui a forcé une refonte des mesures actuelles. Maintenir la distance de sécurité entre les employés est essentiel, et pour cela Amazon a présenté une nouvelle technologie pour lutter contre le coronavirus dans ses installations qui fonctionne comme un ‘assistant à distance’, capable de détecter en temps réel si les travailleurs ne gardent pas une distance de sécurité entre eux.

Lorsque les employés passent devant la caméra, Un moniteur affiche des images en temps réel avec des superpositions visuelles qui indiquent si elles sont à moins de 2 mètres l’une de l’autre. Les individus qui restent à 2 mètres sont marqués de cercles verts, tandis que ceux qui sont plus proches sont marqués de cercles rouges.

Les indicateurs à l’écran sont conçus pour «rappeler et encourager les employés à maintenir une distance adéquate par rapport aux autres». L’appareil autonome ne nécessite qu’une prise électrique standard et peut être rapidement déployé aux entrées des bâtiments et dans d’autres zones à haute visibilité.

Apprentissage automatique

Le système est composé d’un Moniteur, appareil photo et appareil informatique de 50 pouces. L’unité autonome utilise des modèles d’apprentissage automatique pour différencier les personnes de leur environnement, qui, combiné avec les capteurs de profondeur, crée une mesure précise de la distance entre les employés.

Ce système est déjà en cours de test dans plusieurs installations d’Amazon, ce qui indique que selon les retours de ses employés, il va l’installer “des centaines de ces unités dans les prochaines semaines. Nous commençons également le processus d’ouverture du logiciel et de l’IA derrière cette innovation afin que chacun puisse créer son propre assistant à distance. “