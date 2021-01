COVID-19 :

(CNN espagnol) – Plus de 95 millions de cas dans le monde, plus de deux millions de décès et de personnes dans le monde luttant contre la maladie depuis les USI: dans sa deuxième année, la pandémie de coronavirus n’a montré aucun signe de ralentissement.

Avec près de 400 000 et près de 210 000 décès, respectivement, les États-Unis et le Brésil continuent d’être les pays avec le plus grand nombre de décès dus à la covid-19 au monde. Mais d’autres pays d’Amérique latine sont également confrontés au pire de la pandémie.

C’est ainsi que débute la semaine du 18 janvier 2021 dans les dix pays de la région comptant le plus grand nombre de décès par coronavirus, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Brésil

209847 décès

8488099 caisses

Mexique

140704 décès

1 641 428 cas

La Colombie

46114 décès

1 908 413 cas

Argentine

45407 décès

1799243 cas

Pérou

38770 décès

1 060 567 cas

Chili

17477 décès

669 832 cas

Equateur

14,319 décès

231 482 cas

Bolivie

9636 décès

187 183 cas

Guatemala

5254 décès

148 888 cas

Panama

4787 décès

298019 cas

