COVID-19 :

Le Mexique surmontera la barrière vertigineuse de 100000 décès dus au COVID-19 dans les prochaines heures, tandis que les autorités considèrent que la situation est contrôlée

Mexique surmontera dans les prochaines heures, le vertige barrière des 100 mille morts et il a déjà dépassé le million d’infections de COVID-19[feminine, une maladie qui a placé le pays dans le quatrième place mondiale en nombre de décès et dans le onzième en termes de cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Alors que le président Andrés Manuel López Obrador Compte tenu de la situation maîtrisée, les autorités sanitaires demandent de ne pas baisser leur garde contre le risque d’épidémies. Ce sont les clés qui expliquent l’état actuel de la pandémie.

Les fluctuations de la courbe

Contrairement aux pays européens, où l’arrivée d’une deuxième vague d’infections est très nette, au Mexique la courbe de contagion a baissé mais a rebondi sans que la première vague ne soit terminée.

Selon le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, stratège contre la pandémie, le Mexique a enregistré “un pic” avec plus de 50 000 infections au cours de la dernière semaine de juillet et, plus tard, une diminution de près de 30 000 infections au cours de la dernière semaine de septembre.

Mais, en octobre, un «rebond» a commencé dans la courbe de contagion avec plus de 40 000 cas hebdomadaires. Cependant, l’augmentation du nombre de décès n’a pas été aussi prononcée et deux fois moins de personnes meurent aujourd’hui qu’au plus fort de la pandémie.

Malgré les nouveaux cas, il a été possible de réduire la mortalité dans la mesure où les soins (médicaux) sont plus rapides », a déclaré mardi López-Gatell.

L’épidémiologiste a échoué dans ses prévisions risquées sur le nombre de décès que le COVID-19 laisserait dans le pays, mais il a toujours averti que la pandémie serait “longue” et qu’en octobre il y aurait un “rebond” avec la saison grippale (grippe).

Flambées et restrictions

Selon les estimations du Secrétaire de Santé, le rebond amorcé en octobre s’est traduit par des «flambées» dans sept États du centre et du nord du pays, où le nombre d’infections hebdomadaires a dépassé celui du premier pic.

Ce sont Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro, Zacatecas et la capitale du pays, Mexico, où les alarmes se sont déclenchées en raison de l’augmentation des admissions à l’hôpital.

Les états du nord de Chihuahua et Durango ont déjà décrété le feu rouge épidémiologique, un nom qui reçoit la phase d’alerte maximale en raison du danger de contagion et d’un plus grand nombre de restrictions économiques et sociales.

Alors que le maire de la Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé la fermeture des bars et la restriction des horaires dans les cinémas, musées et théâtres.

Cependant, le Gouvernement du Mexique, dans le sens établi par López Obrador, a totalement exclu les couvre-feux tels que ceux appliqués en Europe.

Les chiffres sous-estimés

Même avec tout, les chiffres proposés par le gouvernement pour les infections et les décès ne reflètent pas l’ampleur réelle de la pandémie.

Depuis la confirmation du premier cas de coronavirus SRAS-CoV-2 Le 28 février, le Mexique a exclu la réalisation de tests massifs sur la population, considérant qu’il est impossible de retracer l’ensemble du pays, et a choisi de préparer les hôpitaux avec l’achat de respirateurs pour les patients les plus critiques.

Le taux de mortalité élevé au Mexique, le plus élevé d’Amérique latine avec 10 pour cent, s’explique par la forte présence de comorbidités dans le pays, comme l’obésité ou le diabète, mais aussi parce que le nombre d’infections officielles est sous-estimé.

Il y a aussi une sous-déclaration des décès qui n’ont jamais subi le test de diagnostic.

Pour se faire une idée, entre janvier et septembre 2020, le Mexique a enregistré 193000 décès de plus que d’habitude, alors que le nombre officiel de décès par COVID-19 pour cette période était de 78000.

Une économie très malade

La pandémie a également laissé une économie mexicaine faible et gravement malade qui était déjà en baisse de 0,3% avant la coronavirus et qu’il vient de s’effondrer avec une chute de 18,7% et la destruction d’un million d’emplois au deuxième trimestre en raison de la fermeture économique décrétée en avril et mai.

La réouverture progressive des activités commencée en juin a facilité une croissance trimestrielle de 12%, mais en tout cas la Fond monétaire international (FMI) s’attend à clôturer l’année dans le rouge, avec une baisse moyenne de 9%.

Bien que les autorités n’aient jamais imposé de quarantaine obligatoire aux foyers pour éviter de frapper les millions de personnes dédiées à l’économie informelle, la catastrophe économique entraînera 12 millions de Mexicains dans la pauvreté cette année et 12,3 millions dans l’extrême pauvreté, selon BBVA.

La croisade pour le vaccin

Tous les espoirs sont maintenant sur le vaccin.

Le Mexique a déployé une intense activité diplomatique pour garantir le plus rapidement possible l’accès au vaccin COVID-19, que le gouvernement entend appliquer gratuitement à l’ensemble de sa population de 130 millions d’habitants.

Le chancelier mexicain, Marcelo Ebrard, a conclu des accords de pré-achat avec les Britanniques AstraZeneca, la Chine CanSino et l’américain Pfizer d’acquérir suffisamment de doses pour vacciner 90 millions de Mexicains au cours de l’année prochaine.

De plus, le Mexique a rejoint la plateforme internationale Covax, qui vous permettra d’accéder à d’autres vaccins tels que Moderne, qui a annoncé lundi que le leur est efficace à 94,5% ne nécessite pas de réfrigérateurs de stockage puissants comme celui de Pfizer.

Face à ces annonces encourageantes, López-Gatell a appelé à la “prudence” et a rappelé que tout projet de vaccin devra suivre un “processus d’analyse” au Mexique avant d’être appliqué et distribué.

Avec des informations d’.