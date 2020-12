COVID-19 :

TIJUANA – Outre la pandémie de coronavirus qui a contraint les familles à rester isolées de leurs proches dans le monde, le phénomène de la migration sépare les migrants au Mexique de leurs proches, qui passeront ce temps de décembre loin de chez eux.

Dans la ville frontalière de Tijuana, un lieu qui s’est développé grâce au phénomène migratoire, des centaines de familles migrantes passeront un Noël différent des précédents, car désormais leur famille devient un groupe de personnes de nationalités différentes unies par un objectif: une vie meilleure.

C’est le cas de Paola Vanessa, originaire de Tegucigalpa, au Honduras, arrivée à cette frontière il y a 11 mois, enceinte, accompagnée de ses deux enfants et de son mari, avec l’illusion de passer aux États-Unis par l’asile politique.

Cela n’a pas été possible, car à son arrivée à Tijuana, elle a eu des douleurs de travail et a accouché à bord d’une unité de transport public appelée «taxi gratuit»; elle était sa propre sage-femme et ne venait à l’hôpital général que pour se faire couper le cordon ombilical.

Paola cherchait à retrouver sa mère, qui vit en Californie et qui ne l’a pas vue depuis 18 ans, mais malheureusement, elle est passée par COVID-19 dans sa demande d’asile politique, ce qui a arrêté le processus, cependant, elle ne perd pas espoir d’un jour y parvenir.

Mais le sentiment de nostalgie apparaît car ce sera encore un Noël qui n’arrivera pas avec sa mère, puisque son souhait était de partager la fin d’année avec elle, et le reste de sa famille.

Les responsables de la santé en Californie conseillent aux résidents de ne pas voyager ces vacances pour endiguer la vague d’épidémies de coronavirus dans nos communautés.

«Je me sens mal parce que mon rêve était de pouvoir retrouver la famille, parce que nous pensions que c’était facile de traverser, de demander l’asile, mais à cause de la caravane et de la pandémie c’est déjà très difficile, je dois attendre que Dieu dise», a-t-il dit.

Paola dort actuellement dans une tente de fortune à l’intérieur du refuge Youth 2000 dans la zone nord, l’un des quartiers les plus conflictuels de Tijuana en ce qui concerne l’insécurité, dans cet espace, environ 60 personnes de plus dorment, venant d’autres régions du monde. .

Dans cet abri se trouve également Hernán Villa, originaire de Pereira, en Colombie, qui est venu à Tijuana il y a quelques mois à la recherche du soi-disant “rêve américain”, mais ce fut sa première déception, a-t-il dit, car ce rêve n’est pas comme on le voit dans les films. ou des histoires.

Hernán a quitté sa famille avec l’engagement d’obtenir une meilleure qualité de vie, mais il a préféré rester sur cette frontière en travaillant à la production de sacs à main pour femmes faits à la main, un projet qu’ils ont également réalisé dans sa ville natale.

Noël, dit-il, le rend nostalgique principalement des coutumes et traditions, il a souligné qu’elles sont différentes de celles auxquelles il est habitué, mais il peut s’adapter en considérant qu’il a maintenant une nouvelle famille qui vient de différentes régions d’Amérique latine.

Même sans posadas, les artisans proposent la piñata pour le plaisir des enfants et des adultes.

«Lorsque vous quittez la maison et que vous mettez les pieds à l’aéroport, vous savez ce qui vous attend, et à partir du moment où j’ai mis les pieds dans l’avion, j’ai su ce que je voulais faire», a-t-il déclaré, se montrant confiant de réussir dans cette ville. .

Actuellement, 63 familles de migrants vivent à Juventud 2000, qui coexisteront le 24 décembre avec un dîner composé de dinde et d’autres plats typiques du Mexique, grâce au soutien d’autres organisations civiles et gouvernementales qui contribuent à cette communauté.