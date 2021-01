COVID-19 :

(KHN) – Alors que la demande publique pour des approvisionnements limités de vaccins anti-covid-19 augmente, des questions demeurent quant à la pertinence des vaccins pour les personnes âgées atteintes de diverses maladies. Parmi eux figurent des patients cancéreux recevant un traitement actif, des patients atteints de démence en fin de vie et des personnes atteintes de maladies auto-immunes.

Récemment, plusieurs lecteurs m’ont demandé si des parents plus âgés atteints de ces conditions devraient se faire vacciner. C’est l’affaire des experts médicaux et j’ai demandé l’avis de plusieurs. Ils ont tous fortement suggéré que les personnes ayant des questions contactent leur médecin et discutent de leur situation médicale individuelle.

Les conseils d’experts peuvent être utiles car les États commencent à proposer des vaccins aux adultes de 65, 70 ou 75 ans, y compris ceux souffrant de problèmes médicaux sous-jacents graves. Vingt-huit États le font, selon le dernier sondage du New York Times.

Question: Ma mère de 80 ans a une leucémie lymphoïde chronique. Pendant des semaines, son oncologue ne lui a pas dit «oui» ou «non» au sujet du vaccin. Après beaucoup de pression, il a finalement répondu: “Cela ne fonctionnera pas pour vous, votre système immunitaire est trop compromis pour produire des anticorps.” Elle lui a demandé si elle pouvait de toute façon prendre le vaccin, juste au cas où il pourrait offrir une certaine protection, et il lui a dit qu’il avait fini d’en discuter avec elle.

Tout d’abord, quelques notions de base. Les adultes plus âgés, en général, ont très bien répondu aux deux vaccins COVID-19 qui ont reçu une autorisation spéciale de la Food and Drug Administration (FDA). Dans le cadre d’essais cliniques à grande échelle parrainés par les fabricants de médicaments Pfizer et Moderna, les vaccins ont obtenu une protection substantielle contre les principales maladies, avec une efficacité pour les personnes âgées allant de 87% à 94%.

Mais les personnes de 65 ans et plus sous traitement anticancéreux n’ont pas été incluses dans ces études. En conséquence, on ne sait pas quel degré de protection ils pourraient obtenir.

Le Dr Tobias Hohl, chef du service des maladies infectieuses du Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, a suggéré que trois facteurs devraient influencer les décisions des patients: les vaccins sont-ils sûrs, seront-ils efficaces et quel est mon risque d’être gravement malade covid19? En ce qui concerne le risque, il a noté que les personnes âgées sont les personnes les plus susceptibles de tomber gravement malades et de mourir du COVID-19, ce qui représente environ 80% des décès à ce jour, un argument convaincant en faveur de la vaccination.

En ce qui concerne la sécurité, rien ne prouve à l’heure actuelle que les patients cancéreux sont plus susceptibles de ressentir des effets secondaires des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna que les autres personnes. Dans l’ensemble, «nous sommes convaincus que ces vaccins sont sans danger pour les patients [con cáncer]«Y compris les patients plus âgés, a déclaré le Dr Armin Shahrokni, gériatre et oncologue au Memorial Sloan Kettering.

L’exception, qui s’applique à tout le monde, pas seulement aux patients cancéreux: les personnes allergiques aux composants du vaccin COVID-19 ou qui présentent des réactions allergiques sévères après avoir reçu une première dose ne doivent pas recevoir les vaccins contre le coronavirus.

L’efficacité est une considération pour les patients dont le cancer sous-jacent ou le traitement supprime leur système immunitaire. En particulier, les patients atteints de cancers du sang et des ganglions lymphatiques peuvent présenter une réponse atténuée aux vaccins, ainsi que les patients subissant une chimiothérapie ou une radiothérapie.

Même dans ce cas, «nous avons toutes les raisons de croire que si leur système immunitaire fonctionne, ils répondront au vaccin dans une certaine mesure», et c’est probablement bénéfique, a déclaré le Dr William Dale, président des soins médicaux et directeur de Centre de recherche sur le vieillissement du cancer à City of Hope, un centre de cancérologie complet du comté de Los Angeles.

Dans certains cas, un équilibre entre le moment du traitement du cancer et la vaccination peut être envisagé. Pour les personnes atteintes de maladies graves qui “ ont besoin d’un traitement le plus rapidement possible, nous ne devons pas retarder le traitement. [del cáncer] parce que nous voulons préserver la fonction immunitaire et les vacciner contre le COVID, a déclaré le Dr Hohl de Memorial Sloan Kettering.

Une approche pourrait être d’essayer de programmer la vaccination contre le covid “entre les cycles de chimiothérapie, si possible”, a déclaré le Dr Catherine Liu, professeur à la Division des vaccins et des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.

Dans de nouvelles directives publiées à la fin de la semaine dernière, le National Comprehensive Cancer Network, une alliance de centres anticancéreux, a exhorté les patients sous traitement actif à recevoir les vaccins dès que possible. Une exception notable: les patients qui ont reçu des greffes de cellules souches ou de moelle osseuse doivent attendre au moins trois mois avant de recevoir des vaccins, a recommandé le groupe.

Le directeur médical et scientifique de l’American Cancer Society, le Dr William Cance, a déclaré que son organisation était «fortement en faveur de la vaccination des patients cancéreux et des survivants, en particulier des personnes âgées». Compte tenu de la pénurie de vaccins, il a également recommandé que les patients atteints de cancer qui contractent le COVID-19 reçoivent des traitements par anticorps dès que possible, si leurs oncologues estiment qu’ils sont de bons candidats. Ces thérapies par perfusion, d’Eli Lilly and Co et Regeneron Pharmaceuticals, reposent sur des cellules immunitaires synthétiques pour aider à combattre l’infection.

Question: Ma mère de 97 ans, qui vit dans une maison de soins infirmiers atteinte de démence, devrait-elle recevoir le vaccin Covid-19?

Le gouvernement américain et les 50 États recommandent les vaccins COVID-19 pour les résidents des établissements de soins de longue durée, dont la plupart souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de troubles cognitifs. Il s’agit d’un effort pour endiguer la vague de maladies et de décès liés au COVID, qui a balayé les maisons de soins infirmiers et les résidences-services – 37% de tous les décès dus au COVID à la mi-janvier.

L’Association Alzheimer recommande également fortement la vaccination contre le covid-19, “pour les deux personnes [con demencia] qui vivent dans des établissements de soins de longue durée ainsi que ceux qui vivent dans la communauté, a déclaré Beth Kallmyer, vice-présidente des soins et du soutien.

“Ce que je pense de cette question est:” Mon être cher vivra-t-il assez longtemps pour voir les avantages de se faire vacciner? “, A déclaré le Dr Joshua Uy, directeur médical d’une maison de retraite de Philadelphie et directeur des bourses gériatriques à la Perelman School of the Université de Pennsylvanie.

Les avantages potentiels comprennent le fait de ne pas tomber malade ou de mourir du COVID-19, de recevoir des visites de la famille ou d’amis, de socialiser avec d’autres résidents et de participer à des activités, a suggéré Uy. (Ceci est une liste partielle). Parce que ces avantages commencent quelques semaines après que les résidents d’un établissement sont complètement immunisés, «je recommanderais le vaccin pour une personne de 97 ans souffrant de démence importante», a déclaré Uy.

Minimiser la souffrance est une considération clé, a déclaré le Dr Michael Rafii, professeur agrégé de neurologie clinique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud. Même si une personne est atteinte de démence en phase terminale, elle doit faire tout ce qu’elle peut pour réduire son risque de la développer. Et ce vaccin donne aux gens une grande protection contre les maladies graves des covidies », a-t-il déclaré.

«Mon conseil est que tout le monde devrait se faire vacciner, quel que soit le stade de la démence dans lequel il se trouve», a déclaré Rafii. Cela inclut les patients atteints de démence en fin de vie en soins palliatifs, a-t-il noté.

Si possible, un être cher doit être à proximité pour le rassurer, car une personne portant un masque et une aiguille qui s’approche peut causer de l’anxiété chez les patients atteints de démence. “Demandez aux personnes qui administrent le vaccin d’expliquer qui elles sont, ce qu’elles font et pourquoi elles portent un masque dans un langage clair et simple”, a suggéré Rafii.

Question: J’ai 80 ans et j’ai un diabète de type 2 et une maladie auto-immune. Dois-je recevoir le vaccin?

Il y a deux parties à cette question. Le premier concerne les comorbidités – avoir plus d’une condition médicale. Les personnes âgées souffrant de comorbidités devraient-elles recevoir le vaccin covid-19?

Absolument, car ils courent un risque plus élevé de tomber gravement malades à cause du covid, a déclaré le Dr Abinash Virk, spécialiste des maladies infectieuses et coprésident du Mayo Clinic Covid-19 Vaccine Launch.

«Les études Pfizer et Moderna ont porté spécifiquement sur les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités, et ont montré que la réponse au vaccin était similaire à celle des personnes plus jeunes», a-t-il noté.

La deuxième partie concerne les maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, qui exposent également les personnes à un risque plus élevé. La préoccupation ici est qu’un vaccin pourrait déclencher des réponses inflammatoires qui pourraient aggraver ces conditions.

Philippa Marrack, présidente du département d’immunologie et de médecine génomique de National Jewish Health à Denver, a déclaré qu’il n’y avait pas de données scientifiquement rigoureuses sur la façon dont les patients atteints de maladies auto-immunes réagissent aux vaccins Pfizer et Moderna.

Jusqu’à présent, aucune source de préoccupation n’est apparue. “Plus de 100 000 personnes ont reçu ces vaccins maintenant, y compris certaines qui avaient probablement des maladies auto-immunes, et il n’y a pas eu de rapports systématiques de problèmes”, a déclaré Marrack. Si les patients atteints de maladies auto-immunes sont vraiment préoccupés, ils devraient parler à leurs médecins de la possibilité de retarder la vaccination jusqu’à ce que d’autres vaccins covid avec des formulations différentes soient disponibles, a-t-il suggéré.

La semaine dernière, la National Multiple Sclerosis (MS) Society a recommandé à la plupart des patients atteints de sclérose en plaques, une autre maladie auto-immune grave, de recevoir les vaccins Pfizer ou Moderna contre la covid-19.

«Les vaccins ne sont pas susceptibles de provoquer une rechute de la SEP ou d’aggraver les symptômes chroniques de la SEP. Le risque de contracter le COVID-19 l’emporte de loin sur tout risque de rechute de la SEP due au vaccin », a-t-il déclaré dans un communiqué.

– KHN (Kaiser Health News) est un service d’information à but non lucratif qui couvre des sujets liés à la santé. Il s’agit d’un programme éditorialement indépendant de la KFF (Kaiser Family Foundation) qui n’est pas affilié à Kaiser Permanente.