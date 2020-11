COVID-19 :

17h30, aéroport de Gran Canaria. Des dizaines de passagers attendent pour embarquer sur le vol UX9165 à destination de Madrid. Parmi les passagers, un grand groupe de immigrés subsahariens que, quelques minutes auparavant, ils avaient débarqué d’un bus dans la zone des arrivées. Contrairement au reste du passage, ces immigrants irréguliers errent dans le terminal avec un regard perdu. Ils ne parlent pas espagnol. Ils portent tous une mallette transparente d’où ressortent des papiers de couleur sépia avec les armoiries du gouvernement espagnol. Ce sont les papiers d’identité et les billet pour voler vers la péninsule. Ils sourient de ce qui, pour beaucoup d’entre eux, est leur premier voyage en avion. Ils regardent par la fenêtre tout en écoutant de la musique à l’indifférence du reste des passagers, comme on le voit dans les images exclusives de ce journal.

Ce groupe d’une vingtaine de personnes était arrivé quelques jours auparavant sur les rives de la Grande Canarie. Son voyage avait donc commencé bien avant. Dans le cas de Dakarai, l’un des passagers partageant un avion avec une équipe OKDIARIO, avait quitté le Mali trois mois plus tôt. Il a marché sur les rives du Sahara occidental jusqu’à il y a quelques jours, il a réussi embarquez sur un cayuco pour voyager sans destination prédéterminée en Espagne. Ils sont arrivés à quelques kilomètres de Las Palmas. Avec un papier qui lui donnait des instructions sur la façon d’agir, il s’est adressé aux services sociaux. Après son identification, il a eu plus de chance que les autres et n’a pas occupé l’un des milliers de places d’hôtels ou de camps destinés à la crise migratoire. Dakarai, avec Ebrima et d’autres collègues qu’il a rencontrés sur le bateau, a réussi à se rendre dans la péninsule.

Atteindre le continent européen est la priorité de pratiquement tous les immigrants qui risquent leur vie en mer. Les îles Canaries ne sont rien de plus qu’une porte de sortie. Ceux qui ne sont pas rapatriés à chaud et ont de la chance comme ce groupe, parviennent à se déplacer vers la péninsule pour partir, de là, vers d’autres pays d’Europe ou des villes espagnoles. Dans le cas de ce groupe, le gouvernement de Pedro Sanchez, qui a ordonné le nettoyage du quai d’Arguineguín des immigrés clandestins avant la visite de plusieurs ministres dans la région, est arrivé à l’aéroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas après dix heures du soir sans ressources ni endroit pour passer la nuit. Ils ne portaient que leur smartphone intelligent, qu’ils portent d’origine, et la conviction qu’un compatriote les accueillerait.

Dispositif de police aux îles Canaries

OKDIARIO a appris une mobilisation sans précédent des Unités d’Intervention de la Police aux Canaries face à la situation que traverse Gran Canaria et que l’on observe depuis longtemps au quai d’Arguineguín. Quelques heures seulement après la diffusion des vidéos de centaines d’immigrants clandestins quittant le quai pour passer la nuit au siège de la délégation gouvernementale, le ministère de l’Intérieur a donné l’ordre d’envoyer tout l’équipement anti-émeute de la police nationale des îles Canaries à Gran Canaria et la renforcer également avec plus d’unités de la péninsule.

Les premières commandes sont arrivées mardi à dix heures du soir aux unités canariennes. Il y a quatre unités UIP sur les îles, dont chacune devrait avoir 50 agents. Les Canaries sont les groupes connus avec ‘Dragon’ et il y en a en permanence deux à Gran Canaria et deux à Tenerife.

A partir de ce mercredi à six heures du matin, tout le monde est à Gran Canaria pour tenter de garder sous contrôle les près de 300 immigrants clandestins qui, ces dernières heures, parcourent l’île. En fait, étant donné l’avalanche de cayucos arrivant à Arguineguín, l’Intérieur suppose que la situation va se répéter à nouveau et, par conséquent, ils ont eu recours à plus de groupes UIP sur la péninsule, en particulier des unités avec indicatif. ‘Renne’ avec siège permanent à Valladolid et ‘Bande’, basé à La Corogne.