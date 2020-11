COVID-19 :

. – Alors qu’une grande partie du monde lutte pour contenir les nouvelles vagues de la pandémie COVID-19, Taiwan vient de terminer ses 200 jours consécutifs sans cas de transmission locale de la maladie.

La réponse de Taipei à la pandémie de coronavirus a été l’une des plus efficaces au monde. L’île de 23 millions d’habitants a signalé pour la dernière fois un cas de transmission locale le 12 avril, dimanche de Pâques. Jeudi, il avait confirmé 553 cas, dont 55 seulement étaient des émissions locales. Sept décès ont été enregistrés.

Pâques a été une étape importante aux Etats-Unis car le président Donald Trump avait déclaré un mois plus tôt qu’il souhaitait que le pays «soit ouvert et qu’il veuille vraiment sortir» pour les vacances.

À cette époque, 1,7 million de personnes avaient été infectées et 110 000 étaient mortes du virus dans le monde. Vendredi, ces chiffres avaient dépassé 45 millions de cas et plus de 1,1 million de décès, selon l’Université Johns Hopkins.

La réalisation de Taiwan

La réalisation historique de Taiwan intervient dans une semaine au cours de laquelle la France et l’Allemagne ont annoncé de nouveaux verrouillages et les États-Unis ont identifié un record de plus de 88 000 cas en une journée. L’État de Floride, qui a une taille de population similaire à Taïwan, avec environ 21 millions de personnes, a identifié 4 188 cas rien que mercredi.

Taïwan n’a jamais eu à adopter de verrouillages stricts. Il n’a pas non plus recouru à des restrictions drastiques des libertés civiles, comme en Chine continentale.

Au lieu de cela, la réponse de Taiwan s’est concentrée sur la vitesse.

Les autorités taïwanaises ont commencé à contrôler les passagers sur des vols directs au départ de Wuhan, où le virus a été identifié pour la première fois, le 31 décembre 2019, lorsque le virus faisait principalement l’objet de rumeurs et de rapports limités.

Taïwan a confirmé son premier cas signalé de nouveau coronavirus le 21 janvier et a par la suite interdit aux résidents de Wuhan de se rendre sur l’île. Tous les passagers en provenance de Chine continentale, de Hong Kong et de Macao devaient se soumettre à un contrôle.

Tout cela s’est passé avant la fermeture de Wuhan le 23 janvier. En mars, Taïwan a interdit à tous les étrangers d’entrer sur l’île, à l’exception des diplomates, des résidents et des titulaires de visas d’entrée spéciaux.

Des avantages que les autres n’ont pas

Mais Taiwan a des avantages que ses homologues occidentaux n’ont pas.

Le premier est la géographie: Taiwan est une île, ce qui permet aux fonctionnaires de contrôler plus facilement l’entrée et la sortie à travers ses frontières.

Taiwan avait également de l’expérience de leur côté. Après avoir souffert de l’épidémie mortelle de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, Taiwan a travaillé pour renforcer sa capacité à faire face à une pandémie, a déclaré le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, dans une interview le mois dernier.

«Ainsi, quand nous avons entendu qu’il y avait des cas secrets de pneumonie en Chine où les patients étaient traités isolément, nous savions que c’était quelque chose de similaire», a-t-il dit.

Les autorités ont activé le centre de commandement central des épidémies de l’île, qui a été créé à la suite du SRAS, pour assurer la coordination entre les différents ministères. Le gouvernement a également augmenté la production de masques et d’équipements de protection pour garantir un approvisionnement constant en EPI.

Le gouvernement a également investi dans des tests massifs et une recherche des contacts rapide et efficace.

L’ancien vice-président taïwanais Chen Chien-jen, qui est épidémiologiste de formation, a déclaré que les verrouillages n’étaient pas idéaux.

Chen a également déclaré que le type de programmes de tests massifs menés en Chine continentale, où des millions de personnes sont dépistées lorsqu’une poignée de cas sont détectés, sont également inutiles.

«Une recherche très minutieuse des contacts et des quarantaines très strictes des contacts étroits sont le meilleur moyen de contenir le COVID-19», a-t-il déclaré.

Paula Hancocks, James Griffiths et Meenketan Jha de CNN ont contribué à ce rapport.