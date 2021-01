COVID-19 :

Avec environ 24 millions d’habitants, Taïwan seulement enregistré 812 cas de coronavirus et sept décès à cause de cette maladie depuis le début de la pandémie. Un jalon que certains considèrent comme un miracle, puisque la vie y a été pratiquement normale pendant ces mois. Alors qu’une grande partie du monde était paralysée, les citoyens taïwanais ont assisté à des mariages, des concerts ou des matchs de football sans souci.

Beaucoup peuvent considérer cette étape comme un vrai miracle. Mais la vérité est que c’était le résultat de gestion gouvernementale réussie, Quoi fermé le pays à la grande majorité des visiteurs depuis le mois de mars. Aujourd’hui, les personnes qui souhaitent entrer à Taiwan doivent encore subir une quarantaine stricte de deux semaines, y compris les Taiwanais rentrant chez eux. Cette mesure a été très efficace pour contenir la transmission du COVID-19.

Ferme dans votre posture

Malgré ses bons résultats, la fermeture des frontières peut signifier isolement économique et politique du pays si le reste du monde assouplit ses mesures au fur et à mesure que la population mondiale est vaccinée. Cependant, le gouvernement n’a pas l’intention de céder tant que l’efficacité réelle et durable du médicament n’a pas été démontrée. “Ce n’est qu’alors que nous pourrons vraiment commencer à nous détendre un peu”, a déclaré au New York Times Chen Shih-chung, ministre de la Santé de Taiwan et chef de son centre de commandement de l’épidémie.

Il assure que son pays ne sera pas comme l’un de ces endroits qui ont allégé les blocus sous la pression du public pour devoir les resserrer plus tard. Par exemple, Japon et Corée du sud, deux autres démocraties asiatiques saluées pour leurs réponses au virus, font désormais face grandes flambées de nouvelles infections, juste la situation que Taiwan veut éviter. Pour l’instant, son économie vous permet de continuer avec ces mesures, car, bien que cela ralentisse comme dans le monde entier, grandit à un rythme décent.

Il sera difficile d’éviter la nouvelle vague

Bien que le Gouvernement ait bien géré la pandémie, certains experts soulignent le rôle que la chance a joué dans la bonne situation de Taiwan. Le professeur C.Jason Wang, de la faculté de médecine de l’Université de Stanford, indique qu’avec le augmentation globale des cas et la apparition de la nouvelle variante, est une question de temps avant que les infections à coronavirus n’atteignent le pays. «Il est remarquable que Taiwan ait tenu bon pendant si longtemps», note Wang. Mais, bien que l’île à sa population à la mi-2021, «donc il vous reste encore six mois. C’est vraiment difficile de maintenir cela pendant encore six mois », prévient-il.

En réalité, Taiwan a confirmé mercredi son premier cas lié à cette nouvelle variante le plus contagieux chez une personne entrée de Grande-Bretagne, testée positive et hospitalisée. En réponse, l’exécutif a encore durci ses interdictions d’entrée et ses règles de quarantaine.

Nouvelles mesures

Bien que les quarantaines se soient avérées efficaces, les experts ont demandé au gouvernement de mettre en œuvre plus de mesures à la frontière, comment effectuer tests COVID-19 massifs pour détecter les cas asymptomatiques. Une idée partagée par le ministre de la Santé et qui a déjà commencé à se concrétiser pour la voyageurs arrivant du Royaume-Uni. Cependant, conformément à l’opinion de son pays, Chen doute de l’urgence de détecter les infectés asymptomatiques, car on y considère que après 14 jours d’isolement, il est peu probable qu’ils soient contagieux. «Si ces infections ne causent pas de problèmes, devrais-je dépenser beaucoup d’énergie à essayer de trouver ces personnes? Ou devrais-je concentrer mes efforts sur les infections qui causent déjà des problèmes? », A-t-il dit.