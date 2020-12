COVID-19 :

Que comprendrait et n’inclurait pas le deuxième plan de relance? 2:13

Washington . – Les dirigeants de la Chambre des États-Unis et du Sénat sont parvenus dimanche soir à un accord sur un projet de loi de relance de 900 milliards de dollars pour la pandémie, qui comprend des prestations de chômage améliorées et des paiements directs. en liquide.

Plusieurs changements ont été apportés à une proposition soumise il y a près de deux semaines par un groupe bipartite de législateurs. Des contrôles de stimulation directe ont été inclus à la dernière minute. L’aide directe aux États et les protections contre la responsabilité des entreprises ont été omises.

Si le nouveau projet de loi est adopté, ce sera le deuxième plan de relance fédéral en importance après la loi CARES de 2 000 milliards de dollars adoptée par le Congrès en mars.

Les législateurs des deux chambres devraient voter lundi et envoyer le projet de loi au bureau du président Donald Trump pour signature, juste à temps pour que quelque chose soit fait avant la fin du mois de décembre, lorsque plusieurs programmes de secours prévus par la loi CARES expireront, y compris des mesures clés d’assistance aux chômeurs par la pandémie et les mesures de protection contre les expulsions.

Le texte intégral du projet de loi n’a été publié que dimanche soir. Voici ce que nous savons jusqu’à présent des résumés publiés par les dirigeants démocrates et républicains:

Contrôles de stimulus

Le programme enverrait des paiements de relance directs de 600 $ aux particuliers, la moitié du montant prévu lors de la première ronde de chèques émise au printemps. Comme pour le premier tour, les paiements ne seront envoyés qu’aux personnes en dessous d’un certain niveau de revenu, même si dimanche on ne savait pas quel serait ce niveau.

Les familles éligibles recevraient 600 $ de plus par enfant, soit 100 $ de plus que ce que le Congrès a donné aux familles lors de la première série d’aide au printemps dernier.

Prestations de chômage

Les chômeurs recevraient une amélioration fédérale hebdomadaire de 300 $ en prestations pendant 11 semaines, de la fin décembre à la mi-mars, selon l’accord. Le montant correspond à la moitié du précédent coup de pouce fédéral, qui s’est épuisé à la fin de juillet.

En outre, l’accord prévoit des prolongations de deux autres programmes de chômage pour la pandémie qui ont été créés dans la loi CARES en mars. Les deux devraient expirer à la fin de cette semaine, affectant environ 12 millions de personnes.

Le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie étend les allocations de chômage aux travailleurs indépendants, aux entrepreneurs indépendants, aux travailleurs indépendants et à certaines personnes touchées par le coronavirus. Le programme d’indemnisation en cas de pandémie d’urgence contre le chômage fournit 13 semaines supplémentaires de paiements à ceux qui épuisent leurs prestations régulières de l’État.

Les deux programmes seraient fermés pour les nouveaux candidats à la mi-mars, puis supprimés au début d’avril pour les candidats existants.

L’accord final est moins généreux que l’accord bipartisan original qui a été publié au début du mois. Cela aurait permis d’améliorer les salaires et les avantages sociaux de 16 semaines pour la pandémie.

Prêts de stimulation des petites entreprises

Le projet de loi rouvrirait le programme de protection des chèques de paie afin que certaines des petites entreprises les plus touchées puissent demander un deuxième prêt. Le programme a cessé d’accepter les demandes pour la première série de prêts en août.

Il désigne spécifiquement 12 milliards de dollars pour les très petites entreprises et les entreprises minoritaires.

Contrairement à la Loi CARES, ce projet de loi alloue 15 milliards de dollars aux salles de spectacles, aux cinémas indépendants et aux institutions culturelles. Il étend également l’admissibilité à davantage d’organismes sans but lucratif, ainsi qu’aux journaux locaux, aux stations de radio et de télévision.

Financement des écoles et des garderies

Le projet de loi fournirait une aide de 82 milliards de dollars aux écoles primaires et secondaires et aux universités. Les propositions précédentes des républicains et des démocrates appelaient à une aide d’au moins 100 milliards de dollars pour les écoles.

Un montant supplémentaire de 10 milliards de dollars est inclus pour soutenir les fournisseurs de services de garde en difficulté en raison de la pandémie.

Aide à la location

Le projet de loi prolongerait jusqu’au 31 janvier la protection contre les expulsions qui expire à la fin de l’année. Il fournirait également 25 milliards de dollars d’aide au logement aux personnes qui ont perdu leur source de revenus pendant la pandémie.

Assistance nutritionnelle

L’accord de relance augmenterait les prestations du Programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP) de 15% pendant six mois, mais ne prolongerait pas votre admissibilité. C’est plus généreux que l’accord bipartisan initial de début décembre, qui prévoyait une augmentation de quatre mois.

Les démocrates ont préconisé d’augmenter le SNAP, comme le programme de bons alimentaires est officiellement connu, depuis le début de la pandémie, mais cette disposition n’a jamais été incluse dans les programmes d’aide précédents.

Le projet de loi étendrait également le programme Pandémie-EBT aux familles ayant des enfants de moins de 6 ans, les rendant ainsi «inscrits» dans les services de garde et admissibles aux prestations. Maintenant, il fournit de l’argent aux familles à faible revenu avec des enfants d’âge scolaire au lieu des repas gratuits et à prix réduit qu’ils auraient reçus à l’école.

L’accord enverrait également 400 millions de dollars aux banques alimentaires et aux garde-manger dans le cadre du Programme d’aide alimentaire d’urgence.

Il fournirait également 175 millions de dollars pour les services de nutrition pour les personnes âgées, tels que les repas sur roues, et 13 millions de dollars pour le programme de produits alimentaires supplémentaires, qui dessert plus de 700 000 Américains âgés chaque mois.

Financement des vaccins

L’accord fournirait 20 milliards de dollars pour l’achat de vaccins afin qu’ils puissent être mis gratuitement à la disposition de ceux qui en ont besoin, ainsi que 8 milliards de dollars supplémentaires pour la distribution des vaccins.

Cela donnerait également aux États 20 milliards de dollars pour aider aux tests.

Ce qui n’est pas dans le projet de loi de relance: le financement des États et des collectivités locales

L’accord final ne contient aucune aide directe aux États et aux gouvernements locaux, éliminant une demande initiale d’aide de 160 milliards de dollars comme base de négociations de bonne foi.

Cette disposition a été l’une des plus controversées des négociations. Les démocrates de la Chambre avaient alloué 875 milliards de dollars dans le projet de loi sur l’aide qui a été adopté par la Chambre en mai pour aider les gouvernements des États et locaux aux prises avec une baisse des recettes fiscales en raison de la pandémie.

Mais les républicains ont hésité à allouer une aide supplémentaire au-delà des 150 milliards de dollars prévus dans la facture d’aide de 2 billions de dollars du Congrès en mars, qui ne pourrait être utilisée que pour les dépenses liées aux coronavirus. Les législateurs républicains ont déclaré qu’ils ne voulaient pas renflouer les États qui ont mal géré leurs finances.

critiques

Les responsables de l’État et locaux ont critiqué les législateurs ces derniers jours lorsqu’il est devenu clair que l’aide directe était en train de disparaître.

Dans une déclaration commune dimanche soir, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont noté que l’accord final fournirait des ressources d’urgence pour les écoles, 27 milliards de dollars pour les routes nationales, les agences de transport en commun en difficulté, Amtrak et les aéroports, et 22 milliards de dollars pour les dépenses de santé des gouvernements des États, locaux, tribaux et territoriaux.

En outre, l’accord prévoit de fournir 2 milliards de dollars américains pour soutenir les bus interurbains.

L’accord de relance prolongerait également d’un an le délai de dépense des 150 milliards de dollars en fonds de secours contre les coronavirus. Les gouvernements des États et locaux n’ont pas tardé à utiliser tout l’argent avant la date limite actuelle du 30 décembre, nombre d’entre eux apportant une aide aux résidents.

Les fonctionnaires de l’État et des collectivités locales ont également demandé à pouvoir utiliser une partie des fonds pour couvrir les déficits budgétaires.

Manu Raju et Clare Foran de CNN ont contribué à ce rapport.