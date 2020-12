COVID-19 :

Note de l’éditeur: William Haseltine, PhD, est président du groupe d’experts en santé mondiale ACCESS Health International. Il est l’auteur de nombreux livres, dont son autobiographie récemment publiée, «Ma lutte tout au long de la vie contre la maladie: de la polio et du sida au COVID-19». Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les vôtres. Vous pouvez lire plus d’articles comme celui-ci sur cnne.com/opinion.

. – Le gouvernement britannique a tiré la sonnette d’alarme sur une variante de la souche du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la covid-19, qui semble se propager plus facilement que les versions précédentes.

Bien que beaucoup de choses soient encore inconnues, ce que nous savons de cette nouvelle variante nous dit des choses importantes sur le virus: il peut s’adapter pour devenir plus facilement transmissible et pourrait devenir plus difficile à neutraliser, pouvant éventuellement battre le vaccin dans une petite mesure. .

À ce jour, le SRAS-CoV-2 a muté à un rythme assez constant, avec seulement une ou deux variations par mois. Certaines variations ont amené les scientifiques à faire une pause, parfois en mutant pour devenir plus transmissible et à d’autres moments en mutant pour devenir plus efficaces pour éviter la détection par notre système immunitaire. Mais avec cette nouvelle variante, appelée B.1,1.7, le virus a acquis 17 mutations en changeant les protéines du virus, selon les Centers for Disease Control and Prevention, qui affectent quatre protéines virales différentes: pic de protéine, ORF1ab, Orf8 et protéine N, la principale nucléocapside.

Bien que le nombre de mutations dans une variante soit préoccupant, ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est la façon dont les mutations, prises ensemble, pourraient changer le fonctionnement du virus. L’une des mutations, N501Y, augmente la force avec laquelle la protéine de pointe se lie au récepteur ACE2 humain, ce qui peut faciliter la prise de racine du virus chez les personnes infectées. Cette mutation est probablement la raison pour laquelle cette nouvelle variante, isolée pour la première fois au Royaume-Uni fin septembre, représente désormais plus de 60% des nouvelles infections à Londres et dans ses environs.

Une deuxième mutation dans la protéine de pointe, 69-70del, supprime deux acides aminés, dont l’élimination peut permettre au virus d’échapper à certaines réponses immunitaires et, combinée à une autre mutation, peut le rendre plus transmissible. La mutation 69-70del a été trouvée dans d’autres souches variantes, y compris la souche de vison du Danemark, et semble se produire lorsque des patients sont porteurs du virus pendant plusieurs mois sous pression immunitaire, pas nécessairement du propre système immunitaire du patient mais de traitements tels que le plasma de convalescence qui pompe les anticorps dans le système du patient.

Une troisième mutation, P681H, se produit dans ce qu’on appelle le site de clivage de la protéine de pointe, qui est une zone connue pour affecter la vitesse à laquelle le virus peut pénétrer et tuer les cellules. Des changements dans cette partie du virus pourraient potentiellement augmenter sa capacité à provoquer des maladies et sa létalité, bien qu’il n’y ait pas encore de preuves montrant que cette nouvelle variante est plus dangereuse pour l’homme. Cette mutation à elle seule suffit à déranger. Le fait qu’il soit combiné dans cette souche variante avec une autre mutation de la protéine Orf8, qui peut également augmenter la pathogénicité, est alarmant.

Les mutations affectant les deux autres protéines, ORF1ab et la protéine N, sont également suspectées de permettre au virus de se répliquer plus rapidement et d’échapper au système immunitaire, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour voir comment chacune de ces 17 mutations affecte comment fonctionne le virus. Pourtant, nous en savons assez pour faire certaines hypothèses.

Premièrement, le SRAS-CoV-2 sait s’adapter et s’adapter rapidement, tout comme le virus de la grippe. Par conséquent, nous devons être préparés à la possibilité que le virus soit avec nous à long terme. Comme un vaccin contre la grippe, un vaccin covid pourrait ne pas être une affaire ponctuelle. Nous savons déjà d’après une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine que la demi-vie des anticorps neutralisants dans au moins l’un des vaccins, le vaccin de Moderna, diminue relativement rapidement sur une période de trois mois chez ceux qui répondent le plus vigoureusement. et plus court chez ceux avec une réponse moins vigoureuse. Bien que l’étude soit de petite taille, elle jette le doute sur le fait qu’un vaccin reçu aujourd’hui restera efficace pendant 12 mois, 18 mois ou plus. B.1, 1.7 nous dit quelque chose de nouveau: non seulement l’immunité pourrait disparaître, mais la puissance du vaccin lui-même peut changer si le virus change. Cela ne veut pas dire que la médecine moderne ne peut pas suivre l’évolution du virus covid-19, comme elle le fait avec la grippe. Mais ce n’est peut-être pas aussi simple ou aussi facile que beaucoup l’avaient espéré.

Deuxièmement, avec la mutation 69-70del, nous pouvons être confrontés à un paradoxe médical. Dans un effort pour sauver la vie des immunodéprimés infectés par le virus, les prestataires de soins de santé ont parfois administré plusieurs séries de traitements aux anticorps à leurs patients. Dans certains cas, les patients se sont rétablis après un cycle de traitement pour tomber à nouveau malades et ont besoin d’une autre dose. Même chez un seul patient, la suppression immunitaire sur une période de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donne au virus une multitude d’occasions d’apprendre nos meilleures défenses et de muter pour être plus efficace pour échapper à notre système immunitaire. Bien que l’administration de traitements par anticorps puisse sauver une vie humaine, une étude du Royaume-Uni émet l’hypothèse qu’elle pourrait également faciliter la création de nouvelles souches du virus.

Enfin, la variante suggère que nous devons commencer immédiatement à planifier la prochaine génération de vaccins contre les covidus pour répondre plus efficacement à un virus en évolution. Le fait que des vaccins homologués soient déjà testés contre la nouvelle variante devrait nous donner un peu d’espoir. Les entreprises ont exprimé leur confiance dans le fait que leurs vaccins pourraient en protéger, et BioNTech a noté que son vaccin pourrait être modifié pour lutter contre la nouvelle variante.

Néanmoins, il vaut la peine de continuer à étudier des cibles pour des vaccins alternatifs qui pourraient être plus efficaces pour protéger la population contre les variantes du virus. À l’heure actuelle, la plupart des vaccins en développement ciblent la protéine de pointe. Cela comprend les vaccins Moderna, Novovax et Johnson & Johnson, ainsi que les vaccins à base d’adénovirus tels que ceux d’AstraZeneca. Ces vaccins peuvent agir contre la version actuelle du virus, mais si nous voulons anticiper la propagation de la maladie, nous devons élargir les cibles que les vaccins ciblent pour inclure d’autres protéines telles que les protéines ORF1ab, Orf8 et N ou la protéine ORF3b, qui d’autres ont étudié. D’autres pays ont développé des vaccins avec des méthodes plus traditionnelles, utilisant des virus entiers inactivés. Ce type de vaccin, ou d’autres vaccins qui ciblent plusieurs protéines en même temps, peut être la meilleure approche pour aller de l’avant.

Je compare souvent les virus aux machines à déchiffrer le code, en exécutant les chiffres jusqu’à ce qu’ils trouvent une nouvelle façon d’exploiter la niche écologique qu’ils habitent, des milliards de copies d’un virus unique changeant et s’adaptant à chaque nouveau défi. Parfois, nous rencontrons un virus qui apprend à percer nos défenses plus rapidement que nous ne pouvons les reconstruire. J’ai peur que le SRAS-CoV-2 puisse être l’un d’entre eux.