COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a contraint des étudiants de différents niveaux d’éducation à rester au chaud dans les salles de classe en raison de la ventilation constante qui doit être effectuée pour améliorer la qualité de l’air contre le virus. Les élèves ont revêtu plusieurs couches de vêtements et même le manteau ils se plaignent des basses températures hivernales, comparant même leurs salles de classe à Narnia.

Une usine de Valence semble avoir trouvé une solution à ce problème. On parle de la ‘mantaescola’ un vêtement moitié poncho, moitié couverture qui est déjà un succès dans les ventes sur Internet. Et c’est que cet article commercialisé par Textils Mora dans la commune d’Ontinyent, dans la région de Valle de Albaida, promet d’éviter le froid agaçant tant pour les étudiants que pour les enseignants. Son design nous permet d’être au chaud et en même temps d’avoir la mobilité idéale pour pouvoir écrire et même lever la main sans aucun problème.

Fabriqué à partir de polyester microfibre de 300 grammes et au toucher très doux, l’entreprise a vendu plus de 20 000 unités qui sont déjà distribuées dans toute notre géographie; de Valence à Cáceres, en passant par Cadix et Ourense. Textils Mora affirme avoir également envoyé l’unité occasionnelle à divers clients en France. “Il résiste à de multiples lavages et possède des propriétés antibactériennes et hypoallergéniques”, Ils expliquent de la marque. Le vêtement a le label de qualité environnementale OEKO-TEX Standard et peut être acheté pour un prix compris entre 16 et 18 euros.

