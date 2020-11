COVID-19 :

En ce moment, nous essayons de combattre la deuxième vague de la pandémie, et les chiffres, positifs et décédés, ne cessent de croître. L’une des principales questions que tout le monde se pose est de savoir quand tout cela prendra fin et que nous pourrons revenir à la vie telle que nous la connaissions début 2020. Eh bien, les experts ne pensent pas que ce sera à court terme et ils estiment qu’en 2021 le troisième vague de coronavirus en Espagne et le reste des pays européens.

Ils insistent sur le fait que nous avons de nombreux mois devant nous avec une situation d’extrême délicatesse due au Covid-19. Ils estiment que la deuxième vague se terminera à la fin de 2020 ou, tout au plus, au début de 2021. Et ils préviennent qu’il sera nécessaire d’appliquer des mesures pour contrôler la propagation du virus.

Selon eux, il est impossible d’empêcher l’arrivée de la troisième vague de coronavirus en Espagne, mais ils considèrent que si les mesures appliquées sont couronnées de succès, l’impact sera bien moindre que celui de cette deuxième vague. Les scientifiques estiment qu’ils se réinscrire Épisodes de Covid-19 en mars ou avril 2021.

Mesures pour minimiser l’impact de la troisième vague de Covid-19

Les scientifiques exposent une série de stratégies avant l’arrivée de la troisième vague de coronavirus en Espagne. L’un d’eux est alterner des périodes de restrictions avec d’autres plus permissives. Cependant, certains pensent que cela ne serait pas viable à long terme, surtout d’un point de vue économique.

La possibilité d’atteindre l’objectif de maintenir Covid-19 dans un taux moins de 5000 infections par jour, de la même manière qu’ils l’ont fait dans plusieurs pays d’Asie, dont la Chine. Un objectif qui devrait être atteint sur le long terme car l’Espagne enregistre actuellement entre 20 000 et 25 000 cas par jour.

Et enfin, les scientifiques appellent les autorités à se lancer dans la diagnostic massif et la recherche des contacts.

Troisième vague en Iran

Iran, l’un des pays les plus positifs et décédés par Covid-19, est déjà plongé dans la troisième vague. Depuis le déclenchement de la pandémie, il y a eu 646 000 cas et 36 600 décès. Cette semaine, il a battu un nouveau record avec 8 932 cas confirmés en 24 heures et 422 décès.

Les contagions ont contraint les autorités à imposer des mesures plus restrictives dans les zones où la prévalence du virus est la plus élevée, notamment Téhéran. En outre, le gouvernement a demandé aux citoyens de respecter les protocoles de prévention sanitaire.