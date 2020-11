COVID-19 :

Depuis que la pandémie Covid-19 a éclaté début 2020, des équipes de chercheurs ont tenté d’analyser quelles sont les principales voies de transmission du virus, telles que les surfaces contaminées. Dans ce cas, le processus fonctionnerait comme suit: toucher une surface contaminée par le virus, puis toucher votre bouche, votre nez ou vos yeux avec vos mains, pour que le virus pénètre dans le corps. Mais quelle est la probabilité que cela se produise, si obtenir le coronavirus de cette façon?

Selon une étude de l’Université Trufts du Massachusetts aux États-Unis, très faible. Les chercheurs ont mis un accent particulier sur la «surveillance environnementale» de la contamination de surface, et indiquent qu’il s’agit d’un outil dont de nombreux aspects sont encore inconnus pour comprendre la transmission du SARS-CoV-2 dans les «paramètres communautaires».

Pour mener à bien l’étude, les chercheurs ont prélevé un échantillon dans une ville du Massachusetts entre les mois d’avril et juin. Sur les 348 échantillons prélevés, 29 étaient positifs pour le SRAS-CoV-2. Le virus était présent sur les portes d’entrée des établissements commerciaux, les poignées de poubelles, les banques, les boutons de passage pour piétons … Cela signifie que le risque de contracter Covid-19 en touchant une surface contaminée il n’est que de 5 pour 100 000, 0,04%.

Bien que le virus apparaisse sur un grand nombre de surfaces, le capacité infectieuse il est minime, selon cette recherche.

Combien de temps le coronavirus peut-il “ survivre ” sur les surfaces?

Enfin, il convient de noter combien de temps le coronavirus “ survit ” sur différentes surfaces, selon une étude du “ New England Journal of Medicine ”. C’est justement en acier ou en plastique où il peut rester plus longtemps: jusqu’à 72 heures, ni plus ni moins. Maintenant le charge virale il est considérablement réduit avec le temps.

Pendant ce temps, dans le Plastique il peut survivre jusqu’à 6,8 heures et sur cuivre seulement 4 heures. Quant au carton, les chercheurs notent que la contamination persiste jusqu’à 24 heures.