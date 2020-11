COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, en Suède Au total, 171 000 cas de coronavirus et 6 122 décès ont été enregistrés. Bien que le pays ait su contrôler la première vague, ces derniers jours, les infections à Covid-19 ont explosé. Le 5 novembre, il a atteint son nombre maximal de positifs en 24 heures, avec 4744 nouveaux cas. De toutes les mesures prises pour contenir la propagation de la maladie, il y en a une qui attire fortement l’attention: personne n’utilise le masque.

La correspondante du journal «Le Monde» à Stockholm, Anne-Françoise Hivert, a récemment publié un article «Face à Covid, la Suède à visage nu». Il y explique comment les professionnels de la santé sont préoccupés par la augmentation des infections et des hospitalisationss depuis début novembre.

Les Les Suédois n’utilisent pas le masquePas même dans les espaces fermés comme les centres commerciaux ou les transports publics. Ils ne le font pas non plus dans les maisons de retraite lorsqu’ils rendent visite à quelqu’un. Quant aux travailleurs confrontés au public, tels que pharmaciens, caissiers de supermarchés ou chauffeurs de taxi, ils ne l’utilisent pas non plus.

Que dit l’Agence suédoise de la santé publique sur le port du masque?

Johan Carlson, directeur général de l’Agence de la santé publique du pays nordique, considère que le masque n’est pas la solution. Et il donne l’exemple de l’Espagne et de la France, où, malgré le fait que son utilisation soit obligatoire, les cas n’ont cessé de croître. Le réalisateur considère que la population n’est pas prête à faire bon usage du masque. Et il ajoute que non seulement cela n’empêche pas la propagation du Covid-19, mais il l’encourage car il influence la détente de la distance sociale.

Mesures restrictives en Suède

Cette semaine, le gouvernement suédois a imposé une série de restrictions pour arrêter la propagation du Covid-19. le vente de boissons alcoolisées dans les établissements d’accueil à partir de 22 h, les bars et restaurants devront avancer leur heure de fermeture à 22 h 30 jusqu’au 28 novembre.

Sur les 21 régions suédoises, 13 recommandent déjà à leurs citoyens d’éviter tout type de contact physique avec les gens ne vivent pas ensemble. Ceci est une recommandation, pas une obligation. En outre, il existe une série de réglementations en matière de capacité dans l’industrie hôtelière.

Cependant, l’utilisation obligatoire du masque n’est même pas envisagée.

Cas de coronavirus en Suède

Selon les données fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladiesActuellement, environ 1000 patients atteints de coronavirus sont admis dans les hôpitaux du pays, ce qui représente une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente. En outre, les nouveaux cas augmentent également à plein régime, et au cours des sept derniers jours, 4000 infections ont été enregistrées, contre environ 500 au début d’octobre.